Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дарья Климова

4 марта 2026, 19:50

Какие кроссоверы стали лидерами продаж — смена приоритетов и проверенный выбор

Пять кроссоверов, которые не теряют спрос даже в кризис: цены и лидеры продаж

Эксперты отмечают: несмотря на спад продаж и новые налоги, россияне продолжают выбирать кроссоверы. Какие модели оказались в топе, почему именно они и как изменились цены - рассказываем, что происходит на рынке и что это значит для покупателей.

В феврале 2026 года российский автомобильный рынок вновь продемонстрировал удивительную устойчивость сегмента кроссоверов. Вопреки общей экономической нестабильности и давлению внешних факторов, именно эти автомобили продолжают оставаться самыми востребованными у покупателей. Как отмечает Autonews, кроссоверы стали главным драйвером продаж, а расстановка сил в рейтинге моделей преподнесла настоящую сенсацию, опрокинувшую прежние прогнозы.

Безусловным фаворитом февраля стал Tenet Т7, который сумел обойти прежнего лидера — Haval Jolion. Сборка этой модели налажена на бывшем заводе Volkswagen в Калуге. Интересно, что Tenet T7 является техническим близнецом Chery Tiggo 7L, однако российский вариант оказался доступнее по цене, что и обеспечило ему доверие покупателей. За месяц было реализовано 4641 таких автомобилей по цене от 2,735 до 3,140 миллиона рублей.

На второй строчке расположился Haval Jolion, который совсем недавно был безоговорочным лидером. Несмотря на проведенный рестайлинг с обновленным салоном и форсированным двигателем для полноприводных версий, модель столкнулась с психологическим барьером: минимальная цена теперь стартует от 2 миллионов рублей. Тем не менее, результат в 4336 проданных машин можно считать достойным в текущих условиях.

Третье место досталось белорусскому кроссоверу Belgee X50, который по сути является копией дорестайлингового Geely Coolray. С момента старта продаж в 2023 году спрос на него неуклонно растет. Этот переднеприводный автомобиль с «роботом» предлагает богатое оснащение уже в базе, включая круиз-контроль, камеру заднего вида и панорамную крышу. В феврале своих владельцев нашли 3530 покупателей, а цены начинаются от 2,48 миллиона рублей. Четвертую позицию занял еще один калужский «двойник» — Tenet T4, копирующий Chery Tiggo 4. Компактный кроссовер доступен в различных модификациях, включая версии с механикой и полным приводом. Даже в начальной комплектации он оснащается камерой, круиз-контролем и подогревом сидений. Продажи модели составили 3208 штук при ценовом диапазоне от 2,099 до 2,659 миллиона рублей.

Замыкает пятерку лидеров японская Mazda CX-5. Официально модель в Россию не поставляется, но активно ввозится по параллельному импорту. Ее преимущество — двигатели до 160 лошадиных сил, которые позволяют вписаться в льготный коридор по утильсбору, снижая конечную стоимость. За месяц было реализовано 2554 таких автомобиля по цене от 3,95 миллиона рублей.

Говоря об общей ситуации на рынке, в феврале было продано 80 027 новых легковых машин, что на 2,5% превышает показатель прошлого года. Однако если оценивать первые два месяца 2026 года, здесь фиксируется спад в 3,9%. В брендовом зачете тройка лидеров традиционна: Lada (19 040 шт.), Haval (10 155 шт.) и Tenet (8626 шт.). Эксперты, включая главу «Автостата» Сергея Целикова и председателя комитета автопроизводителей АЕБ Алексея Калицева, оценивают февральские результаты как крайне слабые, отмечая, что хуже ситуация была лишь в 2023 году. Это подчеркивает непростое положение рынка, находящегося под давлением санкций, роста утильсбора и налоговых изменений.

Тем не менее, популярность кроссоверов остается непоколебимой. Их универсальность, высокий клиренс и адаптивность к российским дорогам делают их идеальным компромиссом между комфортом и стоимостью обслуживания. В условиях сокращения ассортимента и роста цен именно этот сегмент проявляет наибольшую устойчивость. Кроме того, рынок адаптируется за счет локализации: модели вроде Tenet T7 и Т4, собираемые в России, становятся ярким примером выживания брендов под новыми именами. В итоге, несмотря на все трудности, кроссоверы не только удерживают позиции, но и наращивают долю, оставаясь для россиян символом уверенности и привычного уровня безопасности.

Упомянутые модели: TENET T7, Haval Jolion (от 1 259 000 Р), Belgee X50, Mazda CX-5 (от 1 955 000 Р), Chery Tiggo 7L
Упомянутые марки: TENET, Haval, Belgee, Mazda, Chery, Geely
