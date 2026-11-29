Пять легендарных маслкаров, которые выпускались только в одном цвете

Некоторые автомобили удивляют не только мощностью. Их внешний вид тоже стал культовым. Не все знают, что отдельные модели предлагались только в одном цвете. Подробности в нашем материале.

Некоторые автомобили удивляют не только мощностью. Их внешний вид тоже стал культовым. Не все знают, что отдельные модели предлагались только в одном цвете. Подробности в нашем материале.

Маслкары всегда славились не только своими впечатляющими характеристиками, но и широкой палитрой ярких цветов. Однако в истории встречались исключения: отдельные модели выпускались исключительно в одном варианте окраски. Именно этот цвет зачастую делал автомобиль узнаваемым и даже культовым среди поклонников.

В середине 1960-х годов в США начался настоящий бум на мощные автомобили. Хотя подобные машины появлялись и раньше, именно в 1964 году интерес к ним резко вырос. Производители старались выделиться, предлагая покупателям не только разные двигатели и комплектации, но и множество вариантов оформления кузова. Тем не менее, некоторые модели шли против течения и выходили на рынок только в одном цвете, который становился их визитной карточкой.

Такие автомобили, как Pontiac GTO (1964), Shelby GT350 (1965), Hurst/Olds (1968 и 1969), Buick GNX (1987), Pontiac Trans Am 20th Anniversary (1989) и Dodge Charger Super Bee (2007, 2008 и 2009 годов выпуска), были выпущены в единственном варианте окраски кузова, а также Plymouth Road Runner, Oldsmobile 4-4-2 на базе Cutlass, Buick Grand National и Gran Sport на базе Skylark.

Такая стратегия была не случайной. Для некоторых автомобилей выбор единственного оттенка подчеркивал их особый статус или ограниченную серию. Иногда это был фирменный цвет бренда, иногда — специально разработанный для конкретной модели. В результате такие машины сразу бросались в глаза и запоминались надолго. Их внешний вид становился неотъемлемой частью имиджа, а сам автомобиль — объектом коллекционирования.

Сегодня эти редкие экземпляры вызывают особый интерес у ценителей классики. Их сложно спутать с другими, ведь даже спустя десятилетия уникальный цвет продолжает ассоциироваться с определенной моделью. Такие маслкары стали настоящими символами эпохи, а их история — примером того, как даже один оттенок может изменить восприятие автомобиля.