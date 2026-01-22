Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

22 января 2026, 09:58

Пять легендарных моторов, которые пережили миллион миль без капитального ремонта

Какие двигатели неубиваемы — миф или реальность?

Некоторые моторы способны пройти дистанцию, о которой мечтают даже современные электрокары. В подборке — пять агрегатов, которые доказали свою выносливость на практике. Их ресурс удивляет даже скептиков. Узнайте, какие двигатели вошли в этот список.

В эпоху, когда электромобили стремительно набирают популярность, классические двигатели внутреннего сгорания не сдают позиций. Как выяснил daily-motor.ru, среди них есть настоящие долгожители, способные преодолеть дистанцию, которую сложно представить — более 1,6 миллиона километров. Такие моторы становятся легендами не только среди автолюбителей, но и в профессиональной среде.

В этом материале собраны пять самых выносливых двигателей, которые прославились своей способностью работать без капитального ремонта на протяжении многих лет и сотен тысяч миль. Каждый из них — отдельная история инженерного успеха и пример того, как грамотная конструкция и качественные материалы могут превзойти любые ожидания.

Первое место в этом своеобразном рейтинге занимает восьмицилиндровый мотор Toyota 1UZ. Этот агрегат объемом почти четыре литра устанавливался не только на флагманские седаны Toyota, но и на премиальные Lexus LS и GS. В середине 90-х годов один из владельцев Lexus LS 400 сумел проехать на своем автомобиле более полутора миллионов километров, не прибегая к серьезному ремонту двигателя. Такой результат стал настоящей сенсацией среди поклонников марки.

Следом идет еще один представитель японской школы — Toyota 3UR-FE. Этот пятилитровый мотор, который чаще всего встречается под капотом пикапа Tundra, прославился в США. Один из экземпляров преодолел отметку в 1,6 миллиона километров менее чем за десятилетие. Владелец использовал машину для дальних поездок, и двигатель выдержал все испытания, сохранив работоспособность.

Третью позицию занимает Honda F22A — четырехцилиндровый мотор объемом чуть более двух литров. Он устанавливался на Accord начала 90-х годов. Один из таких автомобилей прошел путь в 1,6 миллиона километров, и двигатель остался оригинальным. Это достижение стало предметом гордости для владельца и вызвало уважение среди специалистов.

Четвертое место досталось Nissan QR25DE. Этот двух с половиной литровый двигатель ставился на Altima, Sentra и пикапы Frontier. В 2007 году один из таких моторов достиг рекордного пробега без капитального ремонта. Владелец не скрывал удивления: мотор продолжал работать стабильно, несмотря на возраст и пробег.

Замыкает пятерку единственный неяпонский участник — Cummins B-Series. Этот дизельный турбомотор объемом 5,9 литра устанавливался на Dodge Ram 2500. Несколько владельцев утверждали, что их автомобили преодолели более двух миллионов километров. Для тяжелых пикапов такой ресурс — редкость, и Cummins стал символом надежности среди американских дизелей.

Сегодня, несмотря на бурное развитие электромобилей, спрос на автомобили с классическими моторами остается высоким. Для тех, кто ищет машину с по-настоящему долговечным двигателем, эти пять агрегатов — ориентир и пример того, что инженерная мысль способна создавать настоящие шедевры. В мире, где технологии меняются стремительно, такие моторы становятся символом стабильности и уверенности на долгие годы вперед.

Упомянутые марки: Toyota, Honda, Nissan, Lexus, Dodge
