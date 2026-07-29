Экономия до 40%: названы 5 самых продаваемых газовых моделей в России и почему бизнес переходит на метан

Пять лидеров рынка: какие автомобили с ГБО чаще всего выбирают в России в 2026

Свежие данные о продажах автомобилей с газобаллонным оборудованием за первое полугодие 2026 года показывают устойчивый интерес к коммерческим моделям и отечественным легковым авто. Эксперты отмечают, что бизнес все чаще выбирает газовые версии для экономии.

Свежие данные о продажах автомобилей с газобаллонным оборудованием за первое полугодие 2026 года показывают устойчивый интерес к коммерческим моделям и отечественным легковым авто. Эксперты отмечают, что бизнес все чаще выбирает газовые версии для экономии.

Рынок автомобилей с газобаллонным оборудованием в России продолжает стабильный рост, особенно в сегменте коммерческого транспорта. По итогам первых шести месяцев 2026 года наибольший спрос отмечен на модели отечественного производства.

В пятерку самых продаваемых автомобилей с ГБО вошли ГАЗ Газель 3302, ГАЗ Газель Next, Lada Largus, Lada Vesta и СИМАЗ 2258. Лидером рейтинга стала ГАЗ Газель 3302 с результатом 1 376 проданных авто, причем доля газовых моделей достигла 60%. ГАЗ Газель Next занял второе место с 1 178 экземплярами и 14% газовых модификаций. Среди легковых автомобилей наиболее востребованной оказалась Lada Largus – 816 проданных автомобилей, из которых 13% оснащены ГБО. Lada Vesta и СИМАЗ 2258 замыкают пятерку.

Эксперты объясняют популярность газовых коммерческих моделей направлением фокуса на снижение расходов на топливо. В условиях роста цен на бензин и дизель, переход на газ становится для компаний реальным способом экономии. В то же время, среди легковых автомобилей, газовые версии пока остаются не особо популярным продуктом, что видно на примере Lada Vesta - всего 1% продаж приходится на ГБО.

Если рассматривать российский рынок, то высокая доля ГБО в коммерческих моделях может свидетельствовать о том, что предприятия все чаще выбирают газовые автомобили для работы в стандартных условиях и на междугородних маршрутах. Согласно данным, эксплуатация транспорта на газе позволяет снизить топливные расходы до 40% по сравнению с бензином. Кроме того, современные системы ГБО обеспечивают надежную работу даже при интенсивной эксплуатации, а сервисная инфраструктура для обслуживания таких машин в крупных городах уже достаточно развита. Это создает условия для дальнейшего роста сегмента и может изменить состав автопарков российских компаний в последующие годы.

Интересно, что тенденция к выбору газовых автомобилей наблюдается не только в России. Например, на японском рынке растет спрос на автодома, построенные на базе популярных моделей, как это происходит с Robinson 771 на платформе Toyota Hiace — подробнее об этом можно узнать в материале о японском автодоме и его особенностях .