Как выбрать идеальный автодом для охоты и кемпинга – топ-5 вариантов для настоящих охотников

16 декабря 2025, 08:06
Пять лучших автодомов и модулей для охоты в 2025 году на любой бюджет
Пять лучших автодомов и модулей для охоты в 2025 году на любой бюджет
Охотники все чаще выбирают комфортные автодома вместо палаток. Мы собрали пять интересных моделей для охоты. В подборке есть варианты на любой кошелек. Узнайте, какие автодома и модули подойдут для выездов на природу. Не пропустите свежие решения для охотничьего отдыха.
Не каждый охотник может похвастаться собственной избой в глухом лесу или уютным домиком на берегу озера. Большинство предпочитает старый добрый способ – ночевки в палатке, где комфорт минимален, а погода часто преподносит сюрпризы. Однако времена меняются: все больше энтузиастов охоты пересаживаются на автодома и кемперы, которые делают выезды на природу гораздо приятнее. В 2025 году рынок предлагает множество интересных решений, и мы выбрали пять самых ярких моделей для охотников с разным бюджетом.
Earth Roamer – это не просто автодом, а настоящий внедорожный дом на колесах, созданный для сложных маршрутов. Базируется он на шасси Ford F550, что уже говорит о его надежности и выносливости. Внутри – все для комфортной жизни: продуманный интерьер, качественные материалы и современное оснащение. После долгого дня на охоте можно расслабиться в тепле и уюте, не жертвуя привычным комфортом. Стоимость Earth Roamer стартует от 15 миллионов рублей, а за топовые версии придется выложить еще больше.
Bigfoot Hunting RV – выбор для тех, кто ценит индивидуальный подход. Компания Crypto Reports уже десять лет превращает списанные машины скорой помощи в настоящие охотничьи базы на колесах. Внутри – минимализм и функциональность, снаружи – цифровой камуфляж и современные системы наблюдения. Такой автодом оснащается тепловизором, спутниковым трекингом и другими гаджетами, которые пригодятся в лесу. Цена вопроса – от 4,5 до 20 миллионов рублей, в зависимости от комплектации и набора оборудования.
Primal Outdoors Edition – это компактный прицеп, который легко буксировать даже небольшим автомобилем. Его вес чуть больше 500 килограммов, а прочная конструкция позволяет не бояться бездорожья. Внутри нет излишеств, но есть все необходимое для ночевки и отдыха после охоты. Primal Outdoors Edition – самый доступный вариант в нашем списке: базовая версия стоит от 500 тысяч рублей.
Если вы предпочитаете пикапы, обратите внимание на Toyota Tundra с модулем Raven. Такой комплект позволяет быстро превратить обычный грузовик в полноценный дом на колесах. Модули Raven бывают разными – от простых до роскошных, с ценой от 600 тысяч до 4 миллионов рублей. Все зависит от ваших пожеланий и возможностей: можно выбрать материалы отделки, добавить дополнительные опции и создать идеальное пространство для охотничьих выездов.
Jeep Wrangler с модулем ActionCamper – универсальное решение для двоих. Этот комплект разработан австрийскими инженерами и вдохновлен дизайном военных машин. Внутри есть все необходимое: кровати, раковина, туалет и четыре резервуара для воды. Модуль легко устанавливается на Wrangler, превращая его в мобильный охотничий лагерь. Цена базовой версии – около 2 миллионов рублей, а максимальная комплектация обойдется в 2,6 миллиона. Можно выбрать цвет панелей, добавить кондиционер или солнечные батареи.
Современные автодома и модули для охоты позволяют не только комфортно отдыхать на природе, но и быть мобильным, не зависеть от капризов погоды и находить новые места для трофеев. Каждый из представленных вариантов по-своему уникален и способен сделать охотничий сезон по-настоящему незабываемым.
Похожие материалы Форд, Тойота, Джип
-
16.12.2025, 08:22
Магистраль М-12 открыла скоростной маршрут между Москвой и Екатеринбургом
М-12 связала Москву и Екатеринбург, ускорив поездки и изменив транспортную карту страны. Новая дорога уже влияет на бизнес и туризм. Эксперты отмечают неожиданные эффекты. Что еще принесет трасса регионам?Читать далее
-
16.12.2025, 07:17
В Германии продают УАЗ Буханку с тюнингом для путешествий и новым техосмотром
Легендарный УАЗ снова удивляет. В Европе продают необычный экземпляр. Машина получила множество доработок. Владелец вложил в нее душу. Теперь он ищет нового хозяина. Узнайте подробности этого проекта.Читать далее
-
16.12.2025, 07:02
Changan представил новый кемпер Fengjing Pro на базе пикапа с ценой от 3,2 млн рублей
Changan выпустил уникальный дом на колесах на базе пикапа. Новинка получила подъемную крышу и современную подвеску. Внутри – инновационные материалы и продуманная эргономика. Мощная гибридная силовая установка обещает уверенное движение. Подробности о комплектациях и ценах – в нашем материале.Читать далее
-
16.12.2025, 06:47
Volkswagen раскрывает характеристики ID. Polo и подтверждает цену до 25 тысяч евро
Volkswagen готовит к выпуску серийный ID. Polo и делится первыми подробностями. Самая доступная версия сохранит цену ниже 25 тысяч евро. Однако базовая комплектация может удивить скромностью. Европейский рынок электромобилей меняется, а ожидания покупателей растут.Читать далее
-
16.12.2025, 06:33
На каком расстоянии снижать скорость перед камерой чтобы избежать штрафа
Многие водители уверены, что можно избежать штрафа, если сбросить скорость прямо перед камерой. Но современные комплексы давно научились фиксировать нарушения задолго до точки контроля. Как не попасться на штраф и когда действительно стоит начинать тормозить – рассказываем в материале.Читать далее
-
16.12.2025, 06:17
Honda Pilot 2026: старт продаж в США, новые технологии и цены на все комплектации
Honda Pilot 2026 выходит на рынок США с увеличенным экраном и улучшенной шумоизоляцией. Внедорожник получил шесть комплектаций и расширенный список опций. Новинка стала тише, безопаснее и технологичнее. Узнайте, чем еще удивит обновленный Pilot.Читать далее
-
16.12.2025, 06:13
Как готовят и что едят люди в автодомах?
Что готовят в автодомах, когда за окном дикая природа, а в распоряжении только газовая плита и немного фантазии? Оказывается, даже без духовки можно испечь торт, а ужин на гриле запросто затмит любой ресторан.Читать далее
-
16.12.2025, 06:03
Названы самые надежные китайские автомобили для России по свежему рейтингу
Эксперты составили новый рейтинг надежности китайских автомобилей. В списке есть как привычные модели, так и неожиданные лидеры. Некоторые машины удивили своим местом в итоговой таблице. Узнайте, какие авто из Китая признаны самыми качественными и почему.Читать далее
-
16.12.2025, 05:51
Nissan Altima 2026: новые комплектации, стартовая цена и обновления для России
Nissan Altima 2026 выходит на рынок с обновленной ценой и новыми опциями. Базовая комплектация исчезла, а SR Midnight Edition добавляет стиль. Гибридных версий по-прежнему нет, что выделяет Altima на фоне конкурентов. Узнайте, чем еще удивит новинка.Читать далее
-
16.12.2025, 05:36
Первый серийный электрокар Bentley: интерьер в стиле Porsche Cayenne Electric
Bentley готовит свой первый серийный электромобиль на платформе Volkswagen. Модель дебютирует в 2026 году. Внешность и интерьер уже рассекречены на шпионских фото. Производство стартует в ближайшее время. Подробности о новинке держатся в секрете.Читать далее
Похожие материалы Форд, Тойота, Джип
-
16.12.2025, 08:22
Магистраль М-12 открыла скоростной маршрут между Москвой и Екатеринбургом
М-12 связала Москву и Екатеринбург, ускорив поездки и изменив транспортную карту страны. Новая дорога уже влияет на бизнес и туризм. Эксперты отмечают неожиданные эффекты. Что еще принесет трасса регионам?Читать далее
-
16.12.2025, 07:17
В Германии продают УАЗ Буханку с тюнингом для путешествий и новым техосмотром
Легендарный УАЗ снова удивляет. В Европе продают необычный экземпляр. Машина получила множество доработок. Владелец вложил в нее душу. Теперь он ищет нового хозяина. Узнайте подробности этого проекта.Читать далее
-
16.12.2025, 07:02
Changan представил новый кемпер Fengjing Pro на базе пикапа с ценой от 3,2 млн рублей
Changan выпустил уникальный дом на колесах на базе пикапа. Новинка получила подъемную крышу и современную подвеску. Внутри – инновационные материалы и продуманная эргономика. Мощная гибридная силовая установка обещает уверенное движение. Подробности о комплектациях и ценах – в нашем материале.Читать далее
-
16.12.2025, 06:47
Volkswagen раскрывает характеристики ID. Polo и подтверждает цену до 25 тысяч евро
Volkswagen готовит к выпуску серийный ID. Polo и делится первыми подробностями. Самая доступная версия сохранит цену ниже 25 тысяч евро. Однако базовая комплектация может удивить скромностью. Европейский рынок электромобилей меняется, а ожидания покупателей растут.Читать далее
-
16.12.2025, 06:33
На каком расстоянии снижать скорость перед камерой чтобы избежать штрафа
Многие водители уверены, что можно избежать штрафа, если сбросить скорость прямо перед камерой. Но современные комплексы давно научились фиксировать нарушения задолго до точки контроля. Как не попасться на штраф и когда действительно стоит начинать тормозить – рассказываем в материале.Читать далее
-
16.12.2025, 06:17
Honda Pilot 2026: старт продаж в США, новые технологии и цены на все комплектации
Honda Pilot 2026 выходит на рынок США с увеличенным экраном и улучшенной шумоизоляцией. Внедорожник получил шесть комплектаций и расширенный список опций. Новинка стала тише, безопаснее и технологичнее. Узнайте, чем еще удивит обновленный Pilot.Читать далее
-
16.12.2025, 06:13
Как готовят и что едят люди в автодомах?
Что готовят в автодомах, когда за окном дикая природа, а в распоряжении только газовая плита и немного фантазии? Оказывается, даже без духовки можно испечь торт, а ужин на гриле запросто затмит любой ресторан.Читать далее
-
16.12.2025, 06:03
Названы самые надежные китайские автомобили для России по свежему рейтингу
Эксперты составили новый рейтинг надежности китайских автомобилей. В списке есть как привычные модели, так и неожиданные лидеры. Некоторые машины удивили своим местом в итоговой таблице. Узнайте, какие авто из Китая признаны самыми качественными и почему.Читать далее
-
16.12.2025, 05:51
Nissan Altima 2026: новые комплектации, стартовая цена и обновления для России
Nissan Altima 2026 выходит на рынок с обновленной ценой и новыми опциями. Базовая комплектация исчезла, а SR Midnight Edition добавляет стиль. Гибридных версий по-прежнему нет, что выделяет Altima на фоне конкурентов. Узнайте, чем еще удивит новинка.Читать далее
-
16.12.2025, 05:36
Первый серийный электрокар Bentley: интерьер в стиле Porsche Cayenne Electric
Bentley готовит свой первый серийный электромобиль на платформе Volkswagen. Модель дебютирует в 2026 году. Внешность и интерьер уже рассекречены на шпионских фото. Производство стартует в ближайшее время. Подробности о новинке держатся в секрете.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве