Как выбрать идеальный автодом для охоты и кемпинга – топ-5 вариантов для настоящих охотников

Пять лучших автодомов и модулей для охоты в 2025 году на любой бюджет

Охотники все чаще выбирают комфортные автодома вместо палаток. Мы собрали пять интересных моделей для охоты. В подборке есть варианты на любой кошелек. Узнайте, какие автодома и модули подойдут для выездов на природу. Не пропустите свежие решения для охотничьего отдыха.

Охотники все чаще выбирают комфортные автодома вместо палаток. Мы собрали пять интересных моделей для охоты. В подборке есть варианты на любой кошелек. Узнайте, какие автодома и модули подойдут для выездов на природу. Не пропустите свежие решения для охотничьего отдыха.

Не каждый охотник может похвастаться собственной избой в глухом лесу или уютным домиком на берегу озера. Большинство предпочитает старый добрый способ – ночевки в палатке, где комфорт минимален, а погода часто преподносит сюрпризы. Однако времена меняются: все больше энтузиастов охоты пересаживаются на автодома и кемперы, которые делают выезды на природу гораздо приятнее. В 2025 году рынок предлагает множество интересных решений, и мы выбрали пять самых ярких моделей для охотников с разным бюджетом.

Фото: Earth Roamer

Earth Roamer – это не просто автодом, а настоящий внедорожный дом на колесах, созданный для сложных маршрутов. Базируется он на шасси Ford F550, что уже говорит о его надежности и выносливости. Внутри – все для комфортной жизни: продуманный интерьер, качественные материалы и современное оснащение. После долгого дня на охоте можно расслабиться в тепле и уюте, не жертвуя привычным комфортом. Стоимость Earth Roamer стартует от 15 миллионов рублей, а за топовые версии придется выложить еще больше.

Фото: Crypto Reports / Bigfoot Hunting RV

Bigfoot Hunting RV – выбор для тех, кто ценит индивидуальный подход. Компания Crypto Reports уже десять лет превращает списанные машины скорой помощи в настоящие охотничьи базы на колесах. Внутри – минимализм и функциональность, снаружи – цифровой камуфляж и современные системы наблюдения. Такой автодом оснащается тепловизором, спутниковым трекингом и другими гаджетами, которые пригодятся в лесу. Цена вопроса – от 4,5 до 20 миллионов рублей, в зависимости от комплектации и набора оборудования.

Фото: Primal Outdoors Edition

Primal Outdoors Edition – это компактный прицеп, который легко буксировать даже небольшим автомобилем. Его вес чуть больше 500 килограммов, а прочная конструкция позволяет не бояться бездорожья. Внутри нет излишеств, но есть все необходимое для ночевки и отдыха после охоты. Primal Outdoors Edition – самый доступный вариант в нашем списке: базовая версия стоит от 500 тысяч рублей.

Фото: Raven / Toyota Tundra





Если вы предпочитаете пикапы, обратите внимание на Toyota Tundra с модулем Raven. Такой комплект позволяет быстро превратить обычный грузовик в полноценный дом на колесах. Модули Raven бывают разными – от простых до роскошных, с ценой от 600 тысяч до 4 миллионов рублей. Все зависит от ваших пожеланий и возможностей: можно выбрать материалы отделки, добавить дополнительные опции и создать идеальное пространство для охотничьих выездов.

Фото: Jeep Wrangler / ActionCamper

Jeep Wrangler с модулем ActionCamper – универсальное решение для двоих. Этот комплект разработан австрийскими инженерами и вдохновлен дизайном военных машин. Внутри есть все необходимое: кровати, раковина, туалет и четыре резервуара для воды. Модуль легко устанавливается на Wrangler, превращая его в мобильный охотничий лагерь. Цена базовой версии – около 2 миллионов рублей, а максимальная комплектация обойдется в 2,6 миллиона. Можно выбрать цвет панелей, добавить кондиционер или солнечные батареи.

Современные автодома и модули для охоты позволяют не только комфортно отдыхать на природе, но и быть мобильным, не зависеть от капризов погоды и находить новые места для трофеев. Каждый из представленных вариантов по-своему уникален и способен сделать охотничий сезон по-настоящему незабываемым.