ТОП-5 недорогих малокубатурных мотоциклов класса турэндуро

26 мая 2026, 12:18
Пять лучших бюджетных турэндуро до 300 кубов: сравнение характеристик и нюансов
В 2026 году спрос на доступные турэндуро с объемом двигателя до 300 кубиков стабильно растет. Мы разобрали пять самых интересных моделей, которые подходят для российских дорог и бездорожья, выделили их сильные и слабые стороны, а также особенности эксплуатации.
Турэндуро с малым объёмом двигателя становятся всё более востребованными среди российских мотоциклистов. Причина проста: универсальность, доступность и простота обслуживания. Такие байки уверенно чувствуют себя как на асфальте, так и на грунтовке, а их стоимость позволяет не переплачивать за дополнительные опции. В этом материале собраны пять наиболее интересных моделей до 300 кубов, которые привлекают внимание на фоне конкурентов.
Открывает рейтинг ATAKI CARRERA 300 — мотоцикл, который внешне напоминает классический дорожник, но по сути остаётся полноценным турэндуро. Его выделяют высокий крутящий момент, регулируемая подвеска и приличный дорожный просвет. Однако вес в 165 кг и небольшой бак для топлива могут стать проблемой для дальних поездок. Расход топлива — около 5 литров на 100 км, что выше среднего по классу. Для тех, кто ищет компромисс между шоссейной посадкой и возможностью выехать на бездорожье, этот вариант может быть интересен, но стоит заранее продумать маршруты дозаправки.
На четвёртом месте RACER RC300-GY8B Bros — один из наиболее доступных турэндуро на рынке. За 190 тысяч рублей покупатель получает 25 л.с., японский карбюратор Nibbi и вес всего 128 кг. Байк рассчитан на двух человек, но пассажиру сзади будет не слишком удобно из-за компактного седла и неудачного расположения подножек. Тем не менее лёгкость конструкции и экономичный расход топлива (3,4 л/100 км) делают его привлекательным для новичков и тех, кто часто ездит за границу.
Третью строчку занимает Motoland GS ENDURO. Его главная цель — усиленная хромомолибденовая рама и дуги, которые не только оберегают байк, но и придают ему необычный внешний вид. Мощность — 21 л.с., вес — 140 кг, нагрузка — до 180 кг. Оба колеса имеют диаметр 17 дюймов, что для турэндуро выглядит спорно, но на асфальте это не мешает уверенно передвигаться по строительным участкам. Расход топлива — 4,2 л/100 км. Дизайн вызывает споры, но по надёжности и прочности Motoland явно выигрывает у многих конкурентов.
Второе место — Lifan KPT LF200i. Это полноценный туристический байк с жидкостным охлаждением, удобной посадкой и множеством опций для комфорта: подогрев рукояток, спинка для пассажира, вместительный багажник. Мощность — 17,5 л.с., расход топлива — всего 2,7 л/100 км. Однако двигатель на 200 кубов может показаться слабым для полной загрузки, а сложная система впрыска усложняет ремонт в полевых условиях. Тем не менее для спокойных путешествий по асфальту и лёгкому бездорожью Lifan остаётся одним из лучших вариантов.
Лидером рейтинга становится SHARMAX Tour Enduro 300. Этот байк сочетает в себе классический дизайн, мощный двигатель на 27 л.с. и шестиступенчатую коробку передач. Вес — всего 114 кг, нагрузка — до 190 кг, расход топлива — 3 л/100 км. Особое внимание следует обратить на воздушно-масляную систему охлаждения, которая обеспечивает стабильную работу даже при высоких нагрузках. Простая и надёжная конструкция, удобное седло для двоих и продуманная эргономика делают SHARMAX популярным выбором для путешествий по России.
Выбор турэндуро до 300 кубов — это всегда компромисс между мощностью, весом, комфортом и стоимостью. Важно учитывать не только технические характеристики, но и реальные условия эксплуатации: качество, стоимость и доступность запчастей, возможность самостоятельного ремонта. Как показывает практика, даже бюджетные модели способны удивить надёжностью и универсальностью.
