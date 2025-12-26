Как выбрать идеальный китайский дорожный мотоцикл — сравниваем топовые модели и их особенности

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

26 декабря 2025, 13:44

Пять лучших китайских дорожных мотоциклов 2025 года в бюджете от 180 000 рублей

Пять лучших китайских дорожных мотоциклов 2025 года в бюджете от 180 000 рублей

Как выбрать идеальный китайский дорожный мотоцикл — сравниваем топовые модели и их особенности

Пять лучших китайских дорожных мотоциклов 2025 года в бюджете от 180 000 рублей

Пять китайских дорожных мотоциклов удивляют сочетанием цены и характеристик. Каждый байк выделяется своими плюсами. В подборке есть модели для новичков и опытных райдеров. Узнайте, какой мотоцикл подойдет именно вам. Неожиданные детали - в нашем обзоре.

Пять китайских дорожных мотоциклов удивляют сочетанием цены и характеристик. Каждый байк выделяется своими плюсами. В подборке есть модели для новичков и опытных райдеров. Узнайте, какой мотоцикл подойдет именно вам. Неожиданные детали - в нашем обзоре.

Дорожные мотоциклы из Китая уверенно завоевывают российский рынок, предлагая широкий выбор для тех, кто ищет универсальный транспорт по доступной цене. В 2025 году в сегменте от 200 000 до 400 000 рублей появилось сразу несколько интересных моделей, которые могут стать альтернативным выбором как для новичков, так и для опытных мотоциклистов. 

В отличие от кроссовых байков, дорожные мотоциклы предназначены для езды по асфальту, грунтовым дорогам и городским улицам. Посадка здесь чуть наклоненная, что делает управление удобным даже на длительных маршрутах. 

Каждый из мотоциклов различается по высоте седла, мощности, грузоподъемности и, конечно, цене. Важно учитывать эти параметры при выборе, чтобы поездка приносила только удовольствие. 

Motoland Bandit 250 — идеальный вариант для тех, кто только начинает знакомиться с миром мотоциклов. Легкий, маневренный, с высотой седла 800 мм и весом всего 130 кг, он отлично подходит для невысоких райдеров. Объем двигателя – 250 куб. см, мощность - 16 л. с., максимальная скорость - 130 км/ч. Приятный бонус - вместительный бак на 18 литров и кикстартер. Стоимость – 180 тысяч рублей.

Avantis City New 300 отличается простотой обслуживания и надежностью. Этот байк весит 142 кг, оснащен гидравлическими тормозами и рассчитан на высоких мотоциклистов - высота седла 840 мм. Двигатель объемом 280 куб. см развивает 26 л. с., максимальная скорость достигает 150 км/ч. Из минусов - отсутствие кикстартера и бак небольшой на 12,5 литра. Цена - 265 тысяч рублей.

Motoland R1 300 – выбор для тех, кто ценит стиль и динамику. Байк с ярким спортивным обликом, мощный двигатель на 292 куб. см (29 л.с.) и двумя вариантами запуска — электростартером и кикстартером. Весит он 160 кг, высота седла - 810 мм. Максимальная скорость - 140 км/ч. Охлаждение двигателя воздушно-масляное, что менее надежно, чем водяное, но этого достаточно. Стоимость – 314 тысяч рублей.

Motoland 300 DF Big Bore – лидер по грузоподъемности. Этот мотоцикл может перевозить до 200 кг, что делает его идеальным выбором для езды вдвоем или с багажом. При этом весит он 200 кг, высота седла - всего 790 мм, что удобно для невысоких водителей. Двигатель на 300 куб. см выдает 24 л. с., максимальная скорость - 150 км/ч. Бак - 12 литров. Цена - 323 тысячи рублей.

RegulMoto Alien Monster 300 - самый заметный и технологичный в подборке. Байк оснащен ABS, трекшн-контролем и современной подвеской. Двигатель на 292 куб. см развивает 29 л. с., максимальная скорость - 140 км/ч. Высота седла - 820 мм, полезная нагрузка - до 180 кг. Стоимость - 398 тысяч рублей, но за эти деньги вы получите максимум возможностей.

Каждая из этих моделей по-своему уникальна и рассчитана на разные задачи. Кто-то ищет легкость и простоту, кому-то важна грузоподъемность или грузоподъемность. В любом случае, китайские дорожные мотоциклы продолжают удивлять сочетанием цен, качества и доступности. Выбор остается за вами – главное, чтобы новый байк приносил радость от каждой поездки.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Geely Monjaro Flagship SE выходит на российский рынок в эксклюзивной комплектации
Jaecoo J6 выходит на российский рынок с увеличенными размерами и новыми возможностями
Geely Okavango и Jetta VS7: сравнение семейных кроссоверов на российском рынке
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Jeep Liberty и еще 8 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Чебоксары Иркутск Белгород
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться