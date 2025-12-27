Топ-5 навигаторов для путешествий — какой подойдет именно вам?

Пять лучших навигаторов для дальних поездок: как выбрать оптимальное устройство

Выбор навигатора для долгой дороги - задача не из простых. В статье собраны пять популярных моделей с разными функциями и ценами. Мы рассмотрели их плюсы и минусы, чтобы вы не ошиблись с покупкой. Узнайте, какой навигатор подойдет именно вам.

Современные автомобилисты все чаще делают ставку на смартфоны, но специализированные навигаторы по-прежнему остаются востребованными в дальних поездках. Мы собрали пять интересных моделей, которые помогут не сбиться с маршрута даже в самых сложных условиях. Каждый из представленных навигаторов отличается своими особенностями, поэтому подобрать подходящий вариант можно как экономному водителю, так и требовательному путешественнику.

Начнем с Навител Т737 ПРО. Это один из самых доступных семидюймовых навигаторов на рынке. Устройство работает на Android, позволяет хранить дополнительные приложения через Google Play. Экран с низкой развитостью и IPS-матрицей обеспечивает четкую картинку, а встроенные модули 3G, Wi-Fi и Bluetooth расширяют возможности подключения. Однако объем оперативной памяти всего 1 ГБ, чего может быть недостаточно для активной работы с несколькими приложениями. Навигатор поддерживает только GPS, без ГЛОНАСС, что стоит учитывать при поездках в труднодоступные регионы. В комплекте есть все необходимое для установки в автомобиль, цена около 5500 рублей делает его привлекательным выбором для тех, кто не хочет переплачивать.

Обзор следующего участника — Kmdrive 7. Это бюджетная модель для тех, кто ищет простое решение без лишних функций. Экран здесь TN (TFT) с разрешением 800х480, объем памяти - 8 ГБ, рабочий - всего 256 МБ. Операционная система Windows CE ограничивает возможности установки программных компонентов, но для обеспечения навигации этого достаточно. Навигационное ПО - Навител, а из спутниковых систем управления только GPS. Несмотря на скромные характеристики, устройство пользуется спросом благодаря невысокой цене — около 4000 рублей.

Для любителей путешествий не только на автомобиле подойдет Garmin eTrex 10Т. Это компактный карманный навигатор с черно-белым экраном размером 2,2 дюйма и разрешением 128х240 пикселей. Он не отображает детальные карты, но отлично справляется с построением маршрутов и определением местоположения. Важное преимущество - поддержка GPS, так и ГЛОНАСС, а также наличие спутникового компаса и других полезных функций для туристов. Стоимость устройства - около 12 000 рублей, что гарантирует надежность и имя бренда.

Navitel G500 – еще один представитель популярной марки. За небольшую доплату, по сравнению с T737 PRO, вы получите навигатор с поддержкой звуковых спутниковых систем и карты России с 3D-отображением развязок. Диагональ экрана — 5 дюймов, что вполне достаточно для комфортного использования в автомобиле. Операционная система - Windows CE, объем памяти - 4 ГБ, оперативная - 128 МБ. Цена - около 6000 рублей. Это сбалансированный вариант для России.

Завершает подборку Geofox MID743GPS — один из самых технологичных и дорогих навигаторов в нашем списке. За 12 000 рублей вы получите устройство с семидюймовым IPS-экраном, 32 ГБ встроенной памяти, четырехъядерным процессором и поддержкой двух SIM-карт. Навигатор работает на Android, что открывает широкие возможности для установки приложений. Пользователи отмечают хорошую работу и стабильное соединение со спутниками, а также наличие камеры, что редко встречается в одном устройстве.

Несмотря на то, что смартфоны и планшеты постепенно вытесняют навигаторы, специализированные устройства остаются незаменимыми в ряде ситуаций. Они не поддерживают связь со спутниками даже при плохой погоде и отсутствии интернета. Если вы часто отправляетесь в дальние поездки, стоит задуматься о покупке отдельного навигатора — это надежный помощник на любой дороге.