Топ-5 навигаторов для путешествий — какой подойдет именно вам?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

27 декабря 2025, 09:14

Пять лучших навигаторов для дальних поездок: как выбрать оптимальное устройство

Пять лучших навигаторов для дальних поездок: как выбрать оптимальное устройство

Топ-5 навигаторов для путешествий — какой подойдет именно вам?

Пять лучших навигаторов для дальних поездок: как выбрать оптимальное устройство

Выбор навигатора для долгой дороги - задача не из простых. В статье собраны пять популярных моделей с разными функциями и ценами. Мы рассмотрели их плюсы и минусы, чтобы вы не ошиблись с покупкой. Узнайте, какой навигатор подойдет именно вам.

Выбор навигатора для долгой дороги - задача не из простых. В статье собраны пять популярных моделей с разными функциями и ценами. Мы рассмотрели их плюсы и минусы, чтобы вы не ошиблись с покупкой. Узнайте, какой навигатор подойдет именно вам.

Современные автомобилисты все чаще делают ставку на смартфоны, но специализированные навигаторы по-прежнему остаются востребованными в дальних поездках. Мы собрали пять интересных моделей, которые помогут не сбиться с маршрута даже в самых сложных условиях. Каждый из представленных навигаторов отличается своими особенностями, поэтому подобрать подходящий вариант можно как экономному водителю, так и требовательному путешественнику.

Начнем с Навител Т737 ПРО. Это один из самых доступных семидюймовых навигаторов на рынке. Устройство работает на Android, позволяет хранить дополнительные приложения через Google Play. Экран с низкой развитостью и IPS-матрицей обеспечивает четкую картинку, а встроенные модули 3G, Wi-Fi и Bluetooth расширяют возможности подключения. Однако объем оперативной памяти всего 1 ГБ, чего может быть недостаточно для активной работы с несколькими приложениями. Навигатор поддерживает только GPS, без ГЛОНАСС, что стоит учитывать при поездках в труднодоступные регионы. В комплекте есть все необходимое для установки в автомобиль, цена около 5500 рублей делает его привлекательным выбором для тех, кто не хочет переплачивать.

Обзор следующего участника — Kmdrive 7. Это бюджетная модель для тех, кто ищет простое решение без лишних функций. Экран здесь TN (TFT) с разрешением 800х480, объем памяти - 8 ГБ, рабочий - всего 256 МБ. Операционная система Windows CE ограничивает возможности установки программных компонентов, но для обеспечения навигации этого достаточно. Навигационное ПО - Навител, а из спутниковых систем управления только GPS. Несмотря на скромные характеристики, устройство пользуется спросом благодаря невысокой цене — около 4000 рублей.

Для любителей путешествий не только на автомобиле подойдет Garmin eTrex 10Т. Это компактный карманный навигатор с черно-белым экраном размером 2,2 дюйма и разрешением 128х240 пикселей. Он не отображает детальные карты, но отлично справляется с построением маршрутов и определением местоположения. Важное преимущество - поддержка GPS, так и ГЛОНАСС, а также наличие спутникового компаса и других полезных функций для туристов. Стоимость устройства - около 12 000 рублей, что гарантирует надежность и имя бренда.

Navitel G500 – еще один представитель популярной марки. За небольшую доплату, по сравнению с T737 PRO, вы получите навигатор с поддержкой звуковых спутниковых систем и карты России с 3D-отображением развязок. Диагональ экрана — 5 дюймов, что вполне достаточно для комфортного использования в автомобиле. Операционная система - Windows CE, объем памяти - 4 ГБ, оперативная - 128 МБ. Цена - около 6000 рублей. Это сбалансированный вариант для России.

Завершает подборку Geofox MID743GPS — один из самых технологичных и дорогих навигаторов в нашем списке. За 12 000 рублей вы получите устройство с семидюймовым IPS-экраном, 32 ГБ встроенной памяти, четырехъядерным процессором и поддержкой двух SIM-карт. Навигатор работает на Android, что открывает широкие возможности для установки приложений. Пользователи отмечают хорошую работу и стабильное соединение со спутниками, а также наличие камеры, что редко встречается в одном устройстве.

Несмотря на то, что смартфоны и планшеты постепенно вытесняют навигаторы, специализированные устройства остаются незаменимыми в ряде ситуаций. Они не поддерживают связь со спутниками даже при плохой погоде и отсутствии интернета. Если вы часто отправляетесь в дальние поездки, стоит задуматься о покупке отдельного навигатора — это надежный помощник на любой дороге.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Geely Monjaro Flagship SE выходит на российский рынок в эксклюзивной комплектации
Jaecoo J6 выходит на российский рынок с увеличенными размерами и новыми возможностями
Geely Okavango и Jetta VS7: сравнение семейных кроссоверов на российском рынке
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Lexus RZ и еще 50 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Московская область Омск Нижегородская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться