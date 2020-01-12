Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
12 января 2020, 18:01

Пять лучших подержанных автомобилей до 500 000 рублей

  • 3286
  • 0
Имея на руках полмиллиона рублей, можно приобрести достаточно «свежий» беспроблемный автомобиль с пробегом. Расскажем о пяти наиболее интересных предложениях на вторичном авторынке.
Пять лучших подержанных автомобилей до 500 000 рублей

Фото: drom.ru

Пять лучших подержанных автомобилей до 500 000 рублей

Фото: drom.ru

Пять лучших подержанных автомобилей до 500 000 рублей

Фото: АвтоВАЗ

Пять лучших подержанных автомобилей до 500 000 рублей

Фото: Ford

Пять лучших подержанных автомобилей до 500 000 рублей

Фото: drom.ru

Пять лучших подержанных автомобилей до 500 000 рублей
Пять лучших подержанных автомобилей до 500 000 рублей
Пять лучших подержанных автомобилей до 500 000 рублей
Пять лучших подержанных автомобилей до 500 000 рублей
Пять лучших подержанных автомобилей до 500 000 рублей
Ранее мы писали
Продолжаем вспоминать главные новинки на авторынке России в ушедшем году. На очереди сегмент массовых доступных ...
Читать далее
Бюджет в 500 000 рублей дает определенный простор для выбора: новая «Гранта», комфортная иномарка солидного возраста или 5-летний автомобиль бюджетного сегмента в достойном состоянии. Редакция сайта «Автоновости дня» совместно с экспертами авторынка подготовила ТОП-5 лучших вариантов для тех, кто не хочет переплачивать, но рассчитывает на определенный уровень комфорта.

Первое место отдали Renault Duster, который считается одним из лучших и проверенных временем кроссоверов на рынке. За полмиллиона без особых проблем найдется хороший вариант, который не будет слишком укатан на бездорожье. На рынке можно встретить кроссоверы, оснащенные бензиновыми агрегатами 1.6 (114 л.с.) и 2.0 (143 л.с.), а также дизелями мощностью 109 сил.

Еще один интересный выбор – седан Kia Rio. Автомобиль долгое время удерживал титул бестселлера среди новых иномарок, поэтому на вторичном рынке сейчас нет недостатка в предложениях. За 500 000 рублей можно найти ухоженный экземпляр, оснащенный бензиновым мотором 1.4 (100 л.с.) или 1.6 (123 л.с.). С запчастями и ТО также проблем не предвидится.

Ранее мы писали
Минувший 2019-й стал богат на автомобильные новинки. Несмотря на то, что авторынок России по-прежнему переживает ...
Читать далее
Первые седаны Lada Vesta появились в дилерских центрах только 4 года назад, в ноябре 2015 года. В моторную гамму входят два бензиновых агрегата: 1.6 (106 л.с.) и 1.8 (122 л.с.). Обычно владельцы Lada не спешат расставаться со своими «ласточками», поэтому при выборе машины надо быть максимально внимательным к деталям. Среди наиболее частых проблем: ДТП, большой пробег и сомнительная история.

Автомобили Ford Focus всегда были популярны у отечественных автолюбителей. Сейчас вполне реально найти за 500 тысяч рублей приличный экземпляр Ford Focus третьего поколения. Даже если цена будет чуть выше, имеет смысл немного подкопить и взять хороший «третий» Focus, а не укатанный «второй». На рынке можно встретить версии как с бензиновыми, так и с дизельными моторами. Самые ходовые варианты – объемом 1,6-литра (105 или 125 сил), а также 150-сильный 2,0-литровый агрегат.

Завершает список седан Volkswagen Polo. Модель давно выпускается в России, отлично адаптирована к нашим условиям эксплуатации и не имеет проблем с запчастями и обслуживанием. Подавляющее большинство автомобилей оборудованы двигателем объемом 1,6 литра, который выдает 90 или 110 сил. Есть экземпляры с 1,4-литровым турбомотором мощностью 125 л.с., но они довольно редки на вторичном рынке.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Renault Duster
дастер... мечта. Для дорог в центральном черноземье отличная машина) ) ) собирались брать, но из-за финансовых трудностей пришлось брать машину чуть дешевле. Но тоже рено) )
NataYw
Форум KIA Rio
новая KIA RIO, не заводится даже при -10. Несколько попыток убили стартер. в автосервисе заменили его, но через 2 для снова не цепляеи при -21, тоже на следующий день при -14. Хотя ремонт гарантийный, но доставка в сервис обходится в 2000 т это каждую неделю! Полное расстройство. всего 3 месяца эксплуатации ...
Владимир
Форум Volkswagen Polo
у меня товарищ тоже купил может год назад. 1.6 ручка полубомж. жалуется почему то что масло кушает. дилер сказал что это норм для этого двигателя и везде прописано. замена замена 1 литр льет. ну бог с ним. катался я значит с ним. в принципе не такой уж он и плохой как многие говорят. я на бмв езжу если ...
MichaMeL
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Форд
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Насколько дороги в обслуживании среднеразмерные кроссоверы?
Итоги 2019. Главные масс-новинки авторынка России
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа Renault Duster
Объявления о продаже Renault Duster
Рейтинг по классам
Класс А
BYD FLYER II и еще 26 моделей
Класс Кабриолеты и родстеры
MG Auto MGB и еще 28 моделей
Класс Мини-вэны
Subaru Exiga и еще 44 модели
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники
Subaru Impreza XV и еще 89 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Пять лучших подержанных автомобилей до 500 000 рублей
{{material_128585}}Бюджет в 500 000 рублей дает определенный простор для выбора: новая «Гранта», комфортная иномарка солидного возраста или 5-летний автомобиль бюджетного сегмента в достойном состоянии. Редакция сайта «Автоновости дня» совместно с экспертами авторынка подготовила ТОП-5 лучших вариантов для тех, кто не хочет переплачивать, но рассчитывает на определенный уровень комфорта.Первое место отдали Renault Duster, который считается одним из лучших и проверенных временем кроссоверов на рынке. За полмиллиона без особых проблем найдется хороший вариант, который не будет слишком укатан на бездорожье. На рынке можно встретить кроссоверы, оснащенные бензиновыми агрегатами 1.6 (114 л.с.) и 2.0 (143 л.с.), а также дизелями мощностью 109 сил.Еще один интересный выбор – седан Kia Rio. Автомобиль долгое время удерживал титул бестселлера среди новых иномарок, поэтому на вторичном рынке сейчас нет недостатка в предложениях. За 500 000 рублей можно найти ухоженный экземпляр, оснащенный бензиновым мотором 1.4 (100 л.с.) или 1.6 (123 л.с.). С запчастями и ТО также проблем не предвидится.{{material_128519}}Первые седаны Lada Vesta появились в дилерских центрах только 4 года назад, в ноябре 2015 года. В моторную гамму входят два бензиновых агрегата: 1.6 (106 л.с.) и 1.8 (122 л.с.). Обычно владельцы Lada не спешат расставаться со своими «ласточками», поэтому при выборе машины надо быть максимально внимательным к деталям. Среди наиболее частых проблем: ДТП, большой пробег и сомнительная история.Автомобили Ford Focus всегда были популярны у отечественных автолюбителей. Сейчас вполне реально найти за 500 тысяч рублей приличный экземпляр Ford Focus третьего поколения. Даже если цена будет чуть выше, имеет смысл немного подкопить и взять хороший «третий» Focus, а не укатанный «второй». На рынке можно встретить версии как с бензиновыми, так и с дизельными моторами. Самые ходовые варианты – объемом 1,6-литра (105 или 125 сил), а также 150-сильный 2,0-литровый агрегат.Завершает список седан Volkswagen Polo. Модель давно выпускается в России, отлично адаптирована к нашим условиям эксплуатации и не имеет проблем с запчастями и обслуживанием. Подавляющее большинство автомобилей оборудованы двигателем объемом 1,6 литра, который выдает 90 или 110 сил. Есть экземпляры с 1,4-литровым турбомотором мощностью 125 л.с., но они довольно редки на вторичном рынке.
2020-01-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тольятти Красноярск Саратов
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.