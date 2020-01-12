12 января 2020, 18:01
Пять лучших подержанных автомобилей до 500 000 рублей
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Имея на руках полмиллиона рублей, можно приобрести достаточно «свежий» беспроблемный автомобиль с пробегом. Расскажем о пяти наиболее интересных предложениях на вторичном авторынке.
Фото: drom.ru
Фото: drom.ru
Фото: АвтоВАЗ
Фото: Ford
Фото: drom.ru
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Первое место отдали Renault Duster, который считается одним из лучших и проверенных временем кроссоверов на рынке. За полмиллиона без особых проблем найдется хороший вариант, который не будет слишком укатан на бездорожье. На рынке можно встретить кроссоверы, оснащенные бензиновыми агрегатами 1.6 (114 л.с.) и 2.0 (143 л.с.), а также дизелями мощностью 109 сил.
Еще один интересный выбор – седан Kia Rio. Автомобиль долгое время удерживал титул бестселлера среди новых иномарок, поэтому на вторичном рынке сейчас нет недостатка в предложениях. За 500 000 рублей можно найти ухоженный экземпляр, оснащенный бензиновым мотором 1.4 (100 л.с.) или 1.6 (123 л.с.). С запчастями и ТО также проблем не предвидится.
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Автомобили Ford Focus всегда были популярны у отечественных автолюбителей. Сейчас вполне реально найти за 500 тысяч рублей приличный экземпляр Ford Focus третьего поколения. Даже если цена будет чуть выше, имеет смысл немного подкопить и взять хороший «третий» Focus, а не укатанный «второй». На рынке можно встретить версии как с бензиновыми, так и с дизельными моторами. Самые ходовые варианты – объемом 1,6-литра (105 или 125 сил), а также 150-сильный 2,0-литровый агрегат.
Завершает список седан Volkswagen Polo. Модель давно выпускается в России, отлично адаптирована к нашим условиям эксплуатации и не имеет проблем с запчастями и обслуживанием. Подавляющее большинство автомобилей оборудованы двигателем объемом 1,6 литра, который выдает 90 или 110 сил. Есть экземпляры с 1,4-литровым турбомотором мощностью 125 л.с., но они довольно редки на вторичном рынке.
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