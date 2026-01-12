Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

12 января 2026, 15:29

Пять лучших туристических мотоциклов для дальних маршрутов в 2026 году

Как выбрать идеальный байк для путешествий — советы и неожиданные нюансы

Планируете отправиться в большое мотопутешествие? Узнайте, какие мотоциклы считаются самыми комфортными и надежными для дальних дорог. Мы разобрали их сильные и слабые стороны, а также подготовили рекомендации по подготовке к поездке. Не пропустите детали, которые могут повлиять на ваш выбор.

Туристические мотоциклы – это единственная вселенная в мире мототехники. Они созданы для тех, кто не думает о жизни без долгих дорог, ночевок под открытым небом и ощущения полной свободы. Но чтобы путешествие не превратилось в испытание, важно правильно подобрать байк. Здесь не следует принимать во внимание основные нюансы: от затрат до объема багажника и даже внешней посадки пассажира.

Фото: Honda 

В этой подборке - пять моделей, которые в 2026 году станут эталоном среди туристических мотоциклов. Каждый из них по-своему уникален, но все они способны подарить исключительные впечатления на сотнях и тысячах километров.

Пять ведущих моделей:

  1. BMW R1250GS («Гусь») — легенда для асфальта и грунта. Плюсы: оппозитный мотор, режимы езды, комфорт. Минусы: высокий центр тяжести, дорогие запчасти.

  2. Honda Gold Wing — максимум комфорта и технологий. Плюсы: автоматическая коробка, парковочная передача, огромный багажник. Минусы: большой вес, высокая цена.

  3. Kawasaki Versys 1000 — универсал для трассы и просёлка. Плюсы: динамика, запас хода, электроника. Минусы: слабая ветрозащита, неидеальный комфорт пассажира.

  4. Yamaha FJR1300 — классический надёжный турер. Плюсы: экономичность, регулируемая эргономика, комплектные кофры. Минусы: громоздкость в городе.

  5. Ducati Multistrada V4 — технологичный и стильный. Плюсы: мощный мотор, электронная подвеска, маневренность. Минусы: спортивная эргономика, отсутствие рулевого демпфера.

Выбор туристического мотоцикла — это поиск верного спутника для ваших приключений. Представленные модели — от непобедимого «Гуся» BMW до технологичного Ducati Multistrada — демонстрируют, что современный рынок предлагает решение для любого сценария: будь то трансконтинентальный тур, горный серпантин или исследование глухих проселочных дорог.

Главное — честно оценить свои потребности: преобладающий тип покрытия, необходимость в пассажирском комфорте, требуемый запас хода и бюджет. Не существует идеального мотоцикла для всех, но есть идеальный мотоцикл для ваших конкретных целей.

Упомянутые марки: BMW, Honda, Kawasaki, Yamaha, Ducati
