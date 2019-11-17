17 ноября 2019, 14:03
Пять лучших универсалов АвтоВАЗа
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Фото: АвтоВАЗ
Автомобили с кузовом «универсал» очень ценят автолюбители в скандинавских странах, но и в России найдется немало поклонников таких практичных машин. В линейке Волжского автозавода универсалы присутствуют, начиная с советских времен. Посмотрим, у кого багажник больше – у Lada Vesta SW или у ВАЗ-2102?
Фото: АвтоВАЗ
Фото: АвтоВАЗ
Фото: АвтоВАЗ
Фото: АвтоВАЗ
Фото: АвтоВАЗ
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На последнем, пятом месте оказался универсал Lada Priora, выпускавшийся с 2009 по 2015 годы. Минимальный объем полезного пространства составлял 444 литра, а при сложенных задних сидениях он увеличивался до 777 литров. В среднем получается 611 литров. На четвертом месте с показателем 653 литра расположилась Lada Vesta SW: min – 480 литров, max – 825 литров.
Второе и третье места достались «вазовской» классике. Первый универсал Волжского автозавода, ВАЗ-2102, выпускавшийся с 1971 по 1986 годы, имел объем багажника от 345 литров в стандартном положении до 1 345 литров при сложенных сидениях второго ряда. Средний показатель – 845 литров. Чуть больше груза можно было вместить в ВАЗ-2104. Модель выпускалась с 1984 по 2012 годы. Минимальный объем багажника – 375 литров, максимальный – 1 345 литров. В среднем – 860 литров.
Наконец, первое место безоговорочно занимает Lada Largus. Багажный отсек этого универсала действительно внушает уважение. Его объем составляет от 560 до 2 350 литров, что дает средний показатель в 1 455 литров. Базовая цена Lada Largus в 5-местном исполнении с 87-сильным мотором составляет минимум 597 900 рублей.
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Ребят помогите не знаю в чем дело. Когда запускаю машину, она не заводиться. Ей как будто не хватает мощности. В чем причина?
Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
Мужики такая беда с ключа заводится на первой передаче едет отлично только хочу переключится на 2 или 3 передачу сразу глохнет до остановки в чем может быть причина
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