30 июня 2019, 12:15
Пять мифов о дизельных моторах
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Дизельные моторы имеют ряд неоспоримых преимуществ, но до сих пор доля машин с такими двигателями в общем объеме российского легкового автопарка относительно невелика. Рассмотрим, чего же опасаются отечественные автолюбители и какие заблуждения существуют в отношении дизельных моторов.
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Многие автолюбители уверены, что дизельные двигатели менее динамичны, чем бензиновые. Но современные дизельные агрегаты радикально отличаются от первых представителей семейства. Они оснащены турбонагнетателями, что позволяет им на равных соревноваться с бензиновыми моторами. А при правильной настройке коробки передач дизельные моторы производят значительно больший крутящий момент из-за длинного хода поршней. Дополнительный крутящий момент, в свою очередь, позволяет дизельным машинам ускоряться на уровне бензиновых, если не быстрее.
Еще одна претензия к дизелям – их чрезмерная шумность. Из-за того, что топливовоздушная смесь в дизельных агрегатах не поджигается искрой, а воспламеняется от высокой степени сжатия, возникают особые детонационные шумы, несвойственные бензиновым моторам. Современные дизельные двигатели смогли побороть и эту проблему. При более низких степенях сжатия благодаря турбокомпрессору, а также благодаря значительному усовершенствованию систем впрыска, моторы последних поколений не производят каких-либо заметных стуков во время движения. Нередко уровень шума в салонах дизельных и бензиновых машин находится на одном уровне.
Дизельные автомобили считаются более «грязными» во многом из-за старых дизельных грузовиков. В современных легковых автомобилях установлены сажевые фильтры, которые удерживают уровень вредных веществ в выхлопе на низком уровне. Кроме того, для автомобилей на тяжёлом топливе характерна большая эффективность сжигания рабочей смеси, а более полное сгорание означает меньший расход топлива и невысокие выбросы углеводородов. Но существенно сэкономить владельцам дизельных машин, к сожалению, не удастся. Прошли времена, когда стоимость дизельного топлива была значительно ниже стоимости бензина. Обслуживание и ремонт дизельных моторов обходится дороже бензиновых, да и сами дизельные автомобили стоят заметно дороже своих бензиновых собратьев.
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