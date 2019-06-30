30 июня 2019, 12:15

Пять мифов о дизельных моторах

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Дизельные моторы имеют ряд неоспоримых преимуществ, но до сих пор доля машин с такими двигателями в общем объеме российского легкового автопарка относительно невелика. Рассмотрим, чего же опасаются отечественные автолюбители и какие заблуждения существуют в отношении дизельных моторов.
Пять мифов о дизельных моторах
Пять мифов о дизельных моторах
Пять мифов о дизельных моторах
Пять мифов о дизельных моторах
Пять мифов о дизельных моторах
Пять мифов о дизельных моторах
Пять мифов о дизельных моторах
Пять мифов о дизельных моторах
Пять мифов о дизельных моторах
Пять мифов о дизельных моторах
Пять мифов о дизельных моторах
Пять мифов о дизельных моторах
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Журналисты издания «Тарантас-Ньюс» собрали и развенчали пять мифов о дизельных двигателях. Например, первые моторы на тяжелом топливе плохо запускались в мороз. Действительно, дизельное топливо, под действием низких температур, становится более густым и вязким. Но сейчас автопроизводители нашли способ борьбы с этой проблемой. В современных двигателях установлен подогрев блока цилиндров, а в дизельное топливо зимой добавляют различные присадки, препятствующие парафинизированию горючего.

Многие автолюбители уверены, что дизельные двигатели менее динамичны, чем бензиновые. Но современные дизельные агрегаты радикально отличаются от первых представителей семейства. Они оснащены турбонагнетателями, что позволяет им на равных соревноваться с бензиновыми моторами. А при правильной настройке коробки передач дизельные моторы производят значительно больший крутящий момент из-за длинного хода поршней. Дополнительный крутящий момент, в свою очередь, позволяет дизельным машинам ускоряться на уровне бензиновых, если не быстрее.

Еще одна претензия к дизелям – их чрезмерная шумность. Из-за того, что топливовоздушная смесь в дизельных агрегатах не поджигается искрой, а воспламеняется от высокой степени сжатия, возникают особые детонационные шумы, несвойственные бензиновым моторам. Современные дизельные двигатели смогли побороть и эту проблему. При более низких степенях сжатия благодаря турбокомпрессору, а также благодаря значительному усовершенствованию систем впрыска, моторы последних поколений не производят каких-либо заметных стуков во время движения. Нередко уровень шума в салонах дизельных и бензиновых машин находится на одном уровне.

Дизельные автомобили считаются более «грязными» во многом из-за старых дизельных грузовиков. В современных легковых автомобилях установлены сажевые фильтры, которые удерживают уровень вредных веществ в выхлопе на низком уровне. Кроме того, для автомобилей на тяжёлом топливе характерна большая эффективность сжигания рабочей смеси, а более полное сгорание означает меньший расход топлива и невысокие выбросы углеводородов. Но существенно сэкономить владельцам дизельных машин, к сожалению, не удастся. Прошли времена, когда стоимость дизельного топлива была значительно ниже стоимости бензина. Обслуживание и ремонт дизельных моторов обходится дороже бензиновых, да и сами дизельные автомобили стоят заметно дороже своих бензиновых собратьев.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Subaru Outback подорожал после обновления
Ну а как по вашему? Обновленная версия с модификациями и должна стоить дороже. За удовольствие придется платить, но это субару, и здесь цена всегда соответствует качеству. Так что ничего страшного, все "подорожания" полностью оправданы, imho
Алексей Фронин
Идеальный авто для рыбаков.
4 на 4 нива самый оптимальный будет для рыбалки
MichaMeL
Угнан единственный в Москве «золотой» Porsche
вот это поворот. ну если угнали - значит на много он из золота
MichaMeL
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Пять мифов о дизельных моторах
{{material_125445}}Журналисты издания «Тарантас-Ньюс» собрали и развенчали пять мифов о дизельных двигателях. Например, первые моторы на тяжелом топливе плохо запускались в мороз. Действительно, дизельное топливо, под действием низких температур, становится более густым и вязким. Но сейчас автопроизводители нашли способ борьбы с этой проблемой. В современных двигателях установлен подогрев блока цилиндров, а в дизельное топливо зимой добавляют различные присадки, препятствующие парафинизированию горючего.Многие автолюбители уверены, что дизельные двигатели менее динамичны, чем бензиновые. Но современные дизельные агрегаты радикально отличаются от первых представителей семейства. Они оснащены турбонагнетателями, что позволяет им на равных соревноваться с бензиновыми моторами. А при правильной настройке коробки передач дизельные моторы производят значительно больший крутящий момент из-за длинного хода поршней. Дополнительный крутящий момент, в свою очередь, позволяет дизельным машинам ускоряться на уровне бензиновых, если не быстрее.Еще одна претензия к дизелям – их чрезмерная шумность. Из-за того, что топливовоздушная смесь в дизельных агрегатах не поджигается искрой, а воспламеняется от высокой степени сжатия, возникают особые детонационные шумы, несвойственные бензиновым моторам. Современные дизельные двигатели смогли побороть и эту проблему. При более низких степенях сжатия благодаря турбокомпрессору, а также благодаря значительному усовершенствованию систем впрыска, моторы последних поколений не производят каких-либо заметных стуков во время движения. Нередко уровень шума в салонах дизельных и бензиновых машин находится на одном уровне.Дизельные автомобили считаются более «грязными» во многом из-за старых дизельных грузовиков. В современных легковых автомобилях установлены сажевые фильтры, которые удерживают уровень вредных веществ в выхлопе на низком уровне. Кроме того, для автомобилей на тяжёлом топливе характерна большая эффективность сжигания рабочей смеси, а более полное сгорание означает меньший расход топлива и невысокие выбросы углеводородов. Но существенно сэкономить владельцам дизельных машин, к сожалению, не удастся. Прошли времена, когда стоимость дизельного топлива была значительно ниже стоимости бензина. Обслуживание и ремонт дизельных моторов обходится дороже бензиновых, да и сами дизельные автомобили стоят заметно дороже своих бензиновых собратьев.
2019-06-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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