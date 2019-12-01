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1 декабря 2019, 23:03

Пять мифов о шипованных шинах

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Вокруг зимних покрышек не утихают споры: когда надо «переобуваться», шипы или липучка, какие шины лучше. Кроме того, шипованные покрышки успели обрасти рядом стойких мифов, о которых мы сейчас и расскажем.
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Редакция «Тарантас Ньюс» поведала об основных заблуждениях в отношении шипованных шин. Например, бытует мнение, что шипы выпадают при движении по асфальту. Это заблуждение напрямую связано с качеством дешевых и/или контрафактных покрышек, изготовленных с нарушениями технологии. Более дорогие и качественные шины разработаны таким образом, чтобы во время движения по дороге верхняя часть шипов притапливалась внутрь, тем самым повышая ресурс покрышки.

Еще одно заблуждение – установка шипованных колес только на одну ведущую ось. Переднеприводные автомобили в данном случае подвержены сносу задней в поворотах, на заднем приводе машина будет плохо управляться и заноса также избежать не удастся. Поэтому экономия получится сомнительная. Лучше приобрести «шиповки» попроще, но на все четыре колеса.

Некоторые автовладельцы уверены, что отслужившие свой срок и растерявшие шипы зимние колеса, можно использовать летом. Но делать этого не стоит. Использование зимней резины без шипов летом запрещено не случайно. Зимние шины рассчитаны на работу при низких температурах. Их эффективность летом сильно падает, сцепление с дорогой ухудшается. Особый состав резины зимних шин не предназначен для теплой погоды.

Потеря шипов вовсе не приводит к сильному дисбалансу, как считают многие. Лишившись даже трех находящихся рядом шипов, не надо торопиться в шиномонтаж на балансировку колес. А выпадение целого ряда шипов - явление маловероятное. И, наконец, вечный спор, что лучше – шипы или «липучка», так никогда и не закончится. Эти типы шин созданы для несколько разных условий эксплуатации. В городе фрикционные шины могут оказаться лучше и тише, однако шипы станут незаменимыми помощниками на обледеневших трассах.


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Какое моторное масло лучше
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Пять мифов о шипованных шинах
{{material_128163}}Редакция «Тарантас Ньюс» поведала об основных заблуждениях в отношении шипованных шин. Например, бытует мнение, что шипы выпадают при движении по асфальту. Это заблуждение напрямую связано с качеством дешевых и/или контрафактных покрышек, изготовленных с нарушениями технологии. Более дорогие и качественные шины разработаны таким образом, чтобы во время движения по дороге верхняя часть шипов притапливалась внутрь, тем самым повышая ресурс покрышки.Еще одно заблуждение – установка шипованных колес только на одну ведущую ось. Переднеприводные автомобили в данном случае подвержены сносу задней в поворотах, на заднем приводе машина будет плохо управляться и заноса также избежать не удастся. Поэтому экономия получится сомнительная. Лучше приобрести «шиповки» попроще, но на все четыре колеса.Некоторые автовладельцы уверены, что отслужившие свой срок и растерявшие шипы зимние колеса, можно использовать летом. Но делать этого не стоит. Использование зимней резины без шипов летом запрещено не случайно. Зимние шины рассчитаны на работу при низких температурах. Их эффективность летом сильно падает, сцепление с дорогой ухудшается. Особый состав резины зимних шин не предназначен для теплой погоды.Потеря шипов вовсе не приводит к сильному дисбалансу, как считают многие. Лишившись даже трех находящихся рядом шипов, не надо торопиться в шиномонтаж на балансировку колес. А выпадение целого ряда шипов - явление маловероятное. И, наконец, вечный спор, что лучше – шипы или «липучка», так никогда и не закончится. Эти типы шин созданы для несколько разных условий эксплуатации. В городе фрикционные шины могут оказаться лучше и тише, однако шипы станут незаменимыми помощниками на обледеневших трассах.
2019-12-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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