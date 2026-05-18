Chery против конкурентов - как китайские автомобили вытеснили лидеров рынка и что ждет покупателей

Пять моделей Chery, которые изменили рынок России: новые стандарты и технологии

Chery за несколько лет превратился из аутсайдера в одного из главных игроков российского авторынка. Новые модели бренда предлагают уникальное сочетание технологий, оснащения и адаптации под российские условия, что меняет привычный расклад сил.

Chery за несколько лет превратился из аутсайдера в одного из главных игроков российского авторынка. Новые модели бренда предлагают уникальное сочетание технологий, оснащения и адаптации под российские условия, что меняет привычный расклад сил.

Российский авторынок за последние годы пережил настоящую революцию: привычные западные бренды ушли, а их место заняли новые игроки из Китая. Chery оказался одним из тех, кто не просто заполнил пустующие ниши, а предложил автомобили с уровнем технологий и оснащения, который еще недавно казался недостижимым для массового сегмента. Сегодня Chery — это не компромисс, а расчетливый выбор для тех, кто ищет современный автомобиль с гарантией и адаптацией под российские реалии.

Chery Tiggo 4 стал для многих россиян первым шагом в мир китайских кроссоверов. Эта модель на платформе T1X, созданной с участием Jaguar Land Rover, отличается высоким клиренсом, прочным кузовом с оцинковкой и надежным 1,5-литровым турбомотором, который спокойно работает на АИ-92. Вариатор CVT25 имитирует девять передач, а интерьер с цифровой приборкой и сенсорным управлением климатом выглядит современно даже на фоне более дорогих конкурентов. Мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также круговой обзор с 3D-моделированием делают Tiggo 4 одним из самых технологичных предложений в своем классе.

Среднеразмерный Chery Tiggo 7 Pro Max — это уже другой уровень благодаря увеличенной базе, независимой задней подвеске, премиальному дизайну с 3D-решеткой и светодиодной оптике. Здесь доступен не только базовый 1,5-литровый турбомотор, но и 1,6 TGDI с «мокрым» 7-ступенчатым роботом и интеллектуальным полным приводом BorgWarner. Внутри установлены двойные стекла, расширенный зимний пакет и сдвоенные экраны по 12,3 дюйма, объединенные в единую панель. Телематика Chery Connect позволяет запускать двигатель и прогревать салон со смартфона, а качество сборки не уступает европейским аналогам.

Для тех, кто ищет семейный бизнес-класс, Chery Tiggo 8 Pro Max предлагает семиместный салон, мощный 2,0 TGDI на 197 л.с. и полный привод шестого поколения. Внутри — кожаная отделка, авиационные подголовники, адаптивный круиз-контроль и система предотвращения столкновений. Мультимедийная система с изогнутым 24,6-дюймовым дисплеем и премиальной акустикой Sony создает ощущение автомобиля из более высокого сегмента. Багажник в пятиместной конфигурации вмещает до 1930 литров, а система очистки воздуха с фильтром N95 подчеркивает заботу о комфорте пассажиров.

Флагманский Chery Tiggo 9 — это уже заявка на премиум благодаря новой платформе T2X, адаптивной подвеске CDC, мощному 2-литровому турбомотору серии Kunpeng и классическому 8-ступенчатому автомату. В салоне использованы материалы уровня Mercedes-Benz GLS: шпон, замша, перфорированная кожа, массаж и вентиляция кресел, а также 256-цветная подсветка. Электроника управляется чипом Qualcomm Snapdragon 8155, а мультимедиа с двумя экранами по 12,3 дюйма поддерживает автопилотирование уровня L2.5. Такой набор опций еще недавно был доступен только в автомобилях премиум-брендов.

Chery Arrizo 8 — редкий для сегодняшнего рынка фастбек-седан D-класса, который уверенно занял нишу после ухода Toyota Camry и Kia K5. Платформа M1X, 1,6 TGDI на 186 л.с., 7-ступенчатый робот и полностью независимая подвеска делают этот автомобиль интересным для тех, кто ценит драйв и управляемость. В салоне установлены анатомические сиденья, десять подушек безопасности, сдвоенные экраны и аудиосистема Sony с сабвуфером. Встроенный видеорегистратор и система мониторинга усталости водителя — редкость даже для более дорогих моделей.

Стоит отметить, что Chery активно адаптирует свои автомобили под российские условия: зимние пакеты, возможность заправки АИ-92, усиленная оцинковка кузова и гарантия до 7 лет или 200 000 км. Такой подход делает покупку не только выгодной, но и рациональной. Для тех, кто интересуется нюансами выбора и проверки автомобилей из-за рубежа, полезно ознакомиться с материалом о рисках и особенностях проверки машин по VIN-коду - подробный разбор актуальных методов и стран-лидеров по прозрачности истории.