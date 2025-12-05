Прощайте, хиты продаж: какие машины мы больше не купим в России в новом году?

5 декабря 2025, 16:29
Пять моделей покинули российский авторынок в уходящем 2025 году
Пять моделей покинули российский авторынок в уходящем 2025 году
Российский авторынок снова меняется. Некоторые популярные модели уходят. Их место занимают новые игроки. Узнайте, какие машины исчезли. Причины ухода оказались разными. Что ждет покупателей в будущем?
Автомобильный рынок России в 2025 году продолжает преподносить сюрпризы. Как сообщает «Российская газета», сразу несколько моделей покинули дилерские центры. Некоторые автомобили ушли с рынка навсегда, в то время как другие уступили место своим технологическим близнецам, которые были лучше адаптированы для российских условий.
Ярким примером такой рокировки стал седан Geely Emgrand. Он исчез после запуска в РФ белорусского аналога Belgee S50 (сборка в Жодино). Последний оказался дешевле (от 2,18 млн руб.), получил усиленную антикоррозийную защиту и больше цветов кузова, хотя лишился части интерьерных решений Emgrand. Обе модели оснащались 1,5-литровым атмосферником (122 л.с.), «механикой» или 6-ступенчатым «автоматом» Aisin. В ноябре 2025 года Geely убрала базовую версию с «механикой», а вскоре сняла модель с продаж полностью.
Evolute i-Pro — лицензионная копия китайского Dongfeng Aeolus E70, основанная на Nissan Sylphy/Almera G11. Электроседан с 150-сильным мотором и батареей 53 кВт·ч предлагал до 400 км по NEDC (на практике — 250–350 км). Зарядка — через стандартный CCS Combo. Производитель заявил о завершении жизненного цикла модели и готовит новые электромобили.
Skywell ET5 и HT-i — первые и последние модели китайского бренда на российском рынке. ET5 (электрокроссовер, 204 л.с., 72 кВт·ч, 400 км по WLTP) и HT-i (гибрид: 1,5-литровый турбомотор + 177-сильный электродвигатель, запас хода на электричестве — до 145 км, общий — 1267 км) стоили от 4 до 5 млн руб. Несмотря на техническую оснащённость, марка не прижилась: слабый маркетинг, низкие продажи и отказ импортёра от дальнейшего развития бизнеса в РФ привели к уходу бренда.
Geely Coolray также прекратил поставки. Яркий кроссовер на платформе BMA (разработанной с участием Volvo) оснащался 1,5-литровым турбомотором (147 л.с.), 7-ступенчатым роботом и передним приводом. Он разгонялся до 100 км/ч за 8,1 с, расходовал 6,1 л/100 км и славился качественным салоном, цифровой панелью и системами безопасности Volvo. Однако Geely заменила его на Cityray, полностью закрыв продажи Coolray в России.
Похожие материалы Джили, Белджи, Чери, Хавейл, Чинган, Омода
-
06.12.2025, 17:59
Mercedes-Maybach S-Class 2027: обновленный салон и цифровые технологии в деталях
Mercedes готовит рестайлинг Maybach S-Class 2027 года. Модель получит свежий цифровой интерьер и сохранит мощные двигатели V8 и V12. Внешность и салон обещают новые решения. Ожидается появление гибридной версии. Подробности о премьере пока держатся в секрете.Читать далее
-
06.12.2025, 17:47
Рендер нового Hyundai Santa Fe 2027 удивил необычным дизайном и вызвал споры
Hyundai Santa Fe 2027 в необычном исполнении вызвал бурю эмоций. Дизайн разделил автолюбителей на два лагеря. Одни считают его свежим, другие — спорным. Визуальные изменения не оставили равнодушными никого. Оцените сами, насколько удачен этот эксперимент.Читать далее
-
06.12.2025, 17:38
Владельцы Tesla теперь могут писать сообщения за рулем с FSD, но отвечают за последствия
Tesla изменила работу системы FSD, и теперь водители могут отправлять сообщения за рулем. Однако это не значит, что можно полностью расслабиться. Ответственность за любые происшествия по-прежнему лежит на водителе. Узнайте, как изменились правила и что это значит для владельцев Tesla.Читать далее
-
06.12.2025, 17:27
Семь культовых автомобилей, которые остались единственными в своем роде без продолжения
Некоторые автомобили становятся иконами, другие исчезают незаметно. Но есть особая категория – машины, которые вспыхнули ярко и исчезли навсегда. Почему они не получили продолжения? В этом материале мы расскажем о семи уникальных моделях, которые так и остались единственными в своем роде.Читать далее
-
06.12.2025, 17:13
BMW готовит обновленную 5 Series 2027 года с необычным дизайном передней части
BMW готовит к выпуску 5 Series 2027 года с необычным экстерьером. Новая решетка радиатора и оригинальные ДХО вызвали споры среди поклонников марки. Дизайн модели заметно отличается от предыдущих поколений. Мнения автолюбителей разделились, а обсуждения не утихают.Читать далее
-
06.12.2025, 17:06
Яркий Mercedes-AMG GT 53 4-Door Coupe в розовом карбоне от Larte Design удивил фанатов
Larte Design снова удивляет автолюбителей необычным проектом. На этот раз в центре внимания оказался Mercedes-AMG GT 53 4-Door Coupe в розовом карбоне. Дизайн автомобиля поражает воображение и вызывает бурю эмоций. Узнайте, чем еще удивил этот проект и почему он стал предметом обсуждения.Читать далее
-
06.12.2025, 16:32
Mercedes готовит компактный внедорожник Baby G-Class с электрической начинкой
Mercedes разрабатывает компактный внедорожник в стиле G-Class. Ожидается электрическая версия, но возможны и гибридные или бензиновые модификации. Дебют новинки намечен на 2027-2028 годы. Подробности о платформе и дизайне пока держатся в секрете.Читать далее
-
06.12.2025, 16:15
Владелец нашел свой Ford Mustang 1965 после 20 лет в сарае и решил вернуть ему блеск
Классический Ford Mustang 1965 года впервые за 20 лет покинул сарай. Владелец решил вернуть машине заводской вид и обратился к профессионалам. Автомобиль покрыт толстым слоем пыли, ржавчины и грязи. Процесс восстановления обещает быть непростым и захватывающим. Как изменится легендарное купе после долгого забвения – читайте далее.Читать далее
-
06.12.2025, 16:13
Суперкар Nissan GT-R R35 с 2000 л.с. не смог реализовать свой потенциал на дрэге
Уникальный Nissan GT-R R35 2015 года с 2000 л.с. на колесах поразил внешним видом и техническими характеристиками. Однако на практике автомобиль столкнулся с трудностями при реализации мощности. Его показатели на дрэг-рейсинге оказались не столь впечатляющими. В чем причина такого результата – разбираемся в материале.Читать далее
-
06.12.2025, 15:53
Ferrari F12 с невероятно широкими задними арками удивляет даже опытных автолюбителей
Ferrari F12 редко появляется в новостях, но его дизайн не дает забыть о себе. Эта модель сочетает в себе мощь и элегантность, а ее широкие задние арки вызывают восхищение. Почему F12 до сих пор считается одним из самых ярких представителей марки? Узнайте, что делает этот автомобиль по-настоящему особенным.Читать далее
Похожие материалы Джили, Белджи, Чери, Хавейл, Чинган, Омода
-
06.12.2025, 17:59
Mercedes-Maybach S-Class 2027: обновленный салон и цифровые технологии в деталях
Mercedes готовит рестайлинг Maybach S-Class 2027 года. Модель получит свежий цифровой интерьер и сохранит мощные двигатели V8 и V12. Внешность и салон обещают новые решения. Ожидается появление гибридной версии. Подробности о премьере пока держатся в секрете.Читать далее
-
06.12.2025, 17:47
Рендер нового Hyundai Santa Fe 2027 удивил необычным дизайном и вызвал споры
Hyundai Santa Fe 2027 в необычном исполнении вызвал бурю эмоций. Дизайн разделил автолюбителей на два лагеря. Одни считают его свежим, другие — спорным. Визуальные изменения не оставили равнодушными никого. Оцените сами, насколько удачен этот эксперимент.Читать далее
-
06.12.2025, 17:38
Владельцы Tesla теперь могут писать сообщения за рулем с FSD, но отвечают за последствия
Tesla изменила работу системы FSD, и теперь водители могут отправлять сообщения за рулем. Однако это не значит, что можно полностью расслабиться. Ответственность за любые происшествия по-прежнему лежит на водителе. Узнайте, как изменились правила и что это значит для владельцев Tesla.Читать далее
-
06.12.2025, 17:27
Семь культовых автомобилей, которые остались единственными в своем роде без продолжения
Некоторые автомобили становятся иконами, другие исчезают незаметно. Но есть особая категория – машины, которые вспыхнули ярко и исчезли навсегда. Почему они не получили продолжения? В этом материале мы расскажем о семи уникальных моделях, которые так и остались единственными в своем роде.Читать далее
-
06.12.2025, 17:13
BMW готовит обновленную 5 Series 2027 года с необычным дизайном передней части
BMW готовит к выпуску 5 Series 2027 года с необычным экстерьером. Новая решетка радиатора и оригинальные ДХО вызвали споры среди поклонников марки. Дизайн модели заметно отличается от предыдущих поколений. Мнения автолюбителей разделились, а обсуждения не утихают.Читать далее
-
06.12.2025, 17:06
Яркий Mercedes-AMG GT 53 4-Door Coupe в розовом карбоне от Larte Design удивил фанатов
Larte Design снова удивляет автолюбителей необычным проектом. На этот раз в центре внимания оказался Mercedes-AMG GT 53 4-Door Coupe в розовом карбоне. Дизайн автомобиля поражает воображение и вызывает бурю эмоций. Узнайте, чем еще удивил этот проект и почему он стал предметом обсуждения.Читать далее
-
06.12.2025, 16:32
Mercedes готовит компактный внедорожник Baby G-Class с электрической начинкой
Mercedes разрабатывает компактный внедорожник в стиле G-Class. Ожидается электрическая версия, но возможны и гибридные или бензиновые модификации. Дебют новинки намечен на 2027-2028 годы. Подробности о платформе и дизайне пока держатся в секрете.Читать далее
-
06.12.2025, 16:15
Владелец нашел свой Ford Mustang 1965 после 20 лет в сарае и решил вернуть ему блеск
Классический Ford Mustang 1965 года впервые за 20 лет покинул сарай. Владелец решил вернуть машине заводской вид и обратился к профессионалам. Автомобиль покрыт толстым слоем пыли, ржавчины и грязи. Процесс восстановления обещает быть непростым и захватывающим. Как изменится легендарное купе после долгого забвения – читайте далее.Читать далее
-
06.12.2025, 16:13
Суперкар Nissan GT-R R35 с 2000 л.с. не смог реализовать свой потенциал на дрэге
Уникальный Nissan GT-R R35 2015 года с 2000 л.с. на колесах поразил внешним видом и техническими характеристиками. Однако на практике автомобиль столкнулся с трудностями при реализации мощности. Его показатели на дрэг-рейсинге оказались не столь впечатляющими. В чем причина такого результата – разбираемся в материале.Читать далее
-
06.12.2025, 15:53
Ferrari F12 с невероятно широкими задними арками удивляет даже опытных автолюбителей
Ferrari F12 редко появляется в новостях, но его дизайн не дает забыть о себе. Эта модель сочетает в себе мощь и элегантность, а ее широкие задние арки вызывают восхищение. Почему F12 до сих пор считается одним из самых ярких представителей марки? Узнайте, что делает этот автомобиль по-настоящему особенным.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве