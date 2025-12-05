Прощайте, хиты продаж: какие машины мы больше не купим в России в новом году?

Пять моделей покинули российский авторынок в уходящем 2025 году

Российский авторынок снова меняется. Некоторые популярные модели уходят. Их место занимают новые игроки. Узнайте, какие машины исчезли. Причины ухода оказались разными. Что ждет покупателей в будущем?

Автомобильный рынок России в 2025 году продолжает преподносить сюрпризы. Как сообщает «Российская газета», сразу несколько моделей покинули дилерские центры. Некоторые автомобили ушли с рынка навсегда, в то время как другие уступили место своим технологическим близнецам, которые были лучше адаптированы для российских условий.

Ярким примером такой рокировки стал седан Geely Emgrand. Он исчез после запуска в РФ белорусского аналога Belgee S50 (сборка в Жодино). Последний оказался дешевле (от 2,18 млн руб.), получил усиленную антикоррозийную защиту и больше цветов кузова, хотя лишился части интерьерных решений Emgrand. Обе модели оснащались 1,5-литровым атмосферником (122 л.с.), «механикой» или 6-ступенчатым «автоматом» Aisin. В ноябре 2025 года Geely убрала базовую версию с «механикой», а вскоре сняла модель с продаж полностью.



Evolute i-Pro — лицензионная копия китайского Dongfeng Aeolus E70, основанная на Nissan Sylphy/Almera G11. Электроседан с 150-сильным мотором и батареей 53 кВт·ч предлагал до 400 км по NEDC (на практике — 250–350 км). Зарядка — через стандартный CCS Combo. Производитель заявил о завершении жизненного цикла модели и готовит новые электромобили.

Фото: Skywell

Skywell ET5 и HT-i — первые и последние модели китайского бренда на российском рынке. ET5 (электрокроссовер, 204 л.с., 72 кВт·ч, 400 км по WLTP) и HT-i (гибрид: 1,5-литровый турбомотор + 177-сильный электродвигатель, запас хода на электричестве — до 145 км, общий — 1267 км) стоили от 4 до 5 млн руб. Несмотря на техническую оснащённость, марка не прижилась: слабый маркетинг, низкие продажи и отказ импортёра от дальнейшего развития бизнеса в РФ привели к уходу бренда.



Geely Coolray также прекратил поставки. Яркий кроссовер на платформе BMA (разработанной с участием Volvo) оснащался 1,5-литровым турбомотором (147 л.с.), 7-ступенчатым роботом и передним приводом. Он разгонялся до 100 км/ч за 8,1 с, расходовал 6,1 л/100 км и славился качественным салоном, цифровой панелью и системами безопасности Volvo. Однако Geely заменила его на Cityray, полностью закрыв продажи Coolray в России.