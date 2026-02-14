Не только «Гранта»: вышло исследование лучших версий LADA с пробегом — какие модели заслуживают внимания

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Автор: Мария Степанова

14 февраля 2026, 05:47

Пять моделей ВАЗ, которые стоит рассмотреть на вторичном рынке в 2026 году

В 2026 году вторичный рынок ВАЗ предлагает уникальный выбор: от редких спортивных версий до вместительных универсалов. Разбираемся, какие модели LADA выделяются на фоне остальных и на что обратить внимание при покупке.

В 2026 году вторичный рынок ВАЗ предлагает уникальный выбор: от редких спортивных версий до вместительных универсалов. Разбираемся, какие модели LADA выделяются на фоне остальных и на что обратить внимание при покупке.

Вторичный рынок автомобилей в России переживает небывалый подъем, и именно сейчас выбор подержанного ВАЗа становится особенно актуальным. Причина проста: новые машины дорожают, а спрос на проверенные временем модели только растет. В условиях, когда многие ищут оптимальное соотношение цены, надежности и доступности обслуживания, автомобили LADA оказываются в центре внимания.

Среди множества вариантов на вторичке можно найти как классические внедорожники, так и редкие спортивные версии, которые уже стали частью автомобильной истории страны. Но какие из них действительно заслуживают внимания, а какие лучше обойти стороной? Рассмотрим пять моделей, которые выделяются на фоне остальных.

LADA Granta Sport: бюджетный драйв с характером

Granta Sport - не просто очередная модификация популярной «Гранты». Это автомобиль, созданный инженерами LADA Sport для тех, кто ценит динамику и индивидуальность. В отличие от более простых версий Drive Active, здесь переработаны подвеска и выхлоп, а двигатель объемом 1,6 литра выдает почти 120 лошадиных сил. Такой подход позволил сделать машину заметно бодрее и интереснее в управлении.

Оснащение тоже не подкачало: подогрев сидений, кондиционер, современная медиасистема и даже датчики парковки. Granta Sport - это не заготовка для гонок, а полноценный городской автомобиль с характером. Однако при покупке стоит быть внимательным: многие экземпляры могли работать в такси или попадать в аварии, а пробег иногда скручен. Проверка по VIN и госномеру поможет избежать неприятных сюрпризов.

LADA Kalina NFR: редкость для ценителей скорости

Kalina NFR - настоящий раритет на вторичном рынке. Эта версия создавалась как гражданская основа для гоночных соревнований, и даже с минимальными доработками способна участвовать в российских гонках. Мотор здесь форсирован до 140 сил, а подвеска и трансмиссия настроены профессионалами.

В повседневной жизни Kalina NFR - это самая быстрая и собранная «Калина», которую только можно найти. По уровню управляемости и динамики она не уступает многим европейским хэтчбекам. К тому же, встретить такую машину на улице - большая редкость, что добавляет ей привлекательности для коллекционеров и энтузиастов.

LADA 4x4 Urban: классика с современным акцентом

Легендарная «Нива» в исполнении Urban - это попытка сделать культовый внедорожник более пригодным для городской жизни. Главное новшество - появление кондиционера, что для этого семейства машин стало настоящим прорывом. Салон и экстерьер слегка обновили, но характер остался прежним: простота, надежность и проходимость.

Теперь даже те, кто привык к комфорту, могут рассматривать 4x4 Urban как вариант для каждодневной эксплуатации. Машина по-прежнему шумная и не слишком быстрая, но ее харизма и универсальность делают ее уникальным предложением на рынке.

LADA Largus: максимум пространства за минимальные деньги

Если главная задача - перевозить много людей или грузов, Largus вне конкуренции. Этот универсал способен вместить до семи пассажиров или два кубометра багажа, оставаясь при этом доступным по цене. Основа - проверенная временем платформа первого поколения Renault Logan, что сказывается на простоте и надежности конструкции.

Салон у Largus аскетичен, динамика скромная, но за такие деньги альтернатив практически нет. Для большой семьи или малого бизнеса это один из самых разумных выборов на вторичном рынке.

LADA Vesta SW Cross: стиль и практичность в одном кузове

Vesta SW Cross - пример того, как LADA смогла выйти на новый уровень дизайна и оснащения. Универсал с увеличенным клиренсом и выразительной внешностью привлекает даже тех, кто раньше обходил отечественные машины стороной. Внутри - продуманный багажник с перегородками и фиксаторами, достойный набор опций и современная эргономика.

Эта модель сочетает в себе практичность, комфорт и привлекательный внешний вид, что редко встречается в бюджетном сегменте. Vesta SW Cross - выбор для тех, кто хочет получить максимум за свои деньги, не жертвуя стилем и удобством.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Granta (от 393 900 Р), ВАЗ (Lada) Kalina (от 460 600 Р), ВАЗ (Lada) Нива 4х4 (2121) (от 478 200 Р), ВАЗ (Lada) Largus (от 572 400 Р), ВАЗ (Lada) Vesta (от 599 000 Р)
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
