Не только «Гранта»: вышло исследование лучших версий LADA с пробегом — какие модели заслуживают внимания

14 февраля 2026, 05:47
Пять моделей ВАЗ, которые стоит рассмотреть на вторичном рынке в 2026 году
Пять моделей ВАЗ, которые стоит рассмотреть на вторичном рынке в 2026 году
В 2026 году вторичный рынок ВАЗ предлагает уникальный выбор: от редких спортивных версий до вместительных универсалов. Разбираемся, какие модели LADA выделяются на фоне остальных и на что обратить внимание при покупке.
Вторичный рынок автомобилей в России переживает небывалый подъем, и именно сейчас выбор подержанного ВАЗа становится особенно актуальным. Причина проста: новые машины дорожают, а спрос на проверенные временем модели только растет. В условиях, когда многие ищут оптимальное соотношение цены, надежности и доступности обслуживания, автомобили LADA оказываются в центре внимания.
Среди множества вариантов на вторичке можно найти как классические внедорожники, так и редкие спортивные версии, которые уже стали частью автомобильной истории страны. Но какие из них действительно заслуживают внимания, а какие лучше обойти стороной? Рассмотрим пять моделей, которые выделяются на фоне остальных.
LADA Granta Sport: бюджетный драйв с характером
Granta Sport - не просто очередная модификация популярной «Гранты». Это автомобиль, созданный инженерами LADA Sport для тех, кто ценит динамику и индивидуальность. В отличие от более простых версий Drive Active, здесь переработаны подвеска и выхлоп, а двигатель объемом 1,6 литра выдает почти 120 лошадиных сил. Такой подход позволил сделать машину заметно бодрее и интереснее в управлении.
Оснащение тоже не подкачало: подогрев сидений, кондиционер, современная медиасистема и даже датчики парковки. Granta Sport - это не заготовка для гонок, а полноценный городской автомобиль с характером. Однако при покупке стоит быть внимательным: многие экземпляры могли работать в такси или попадать в аварии, а пробег иногда скручен. Проверка по VIN и госномеру поможет избежать неприятных сюрпризов.
LADA Kalina NFR: редкость для ценителей скорости
Kalina NFR - настоящий раритет на вторичном рынке. Эта версия создавалась как гражданская основа для гоночных соревнований, и даже с минимальными доработками способна участвовать в российских гонках. Мотор здесь форсирован до 140 сил, а подвеска и трансмиссия настроены профессионалами.
В повседневной жизни Kalina NFR - это самая быстрая и собранная «Калина», которую только можно найти. По уровню управляемости и динамики она не уступает многим европейским хэтчбекам. К тому же, встретить такую машину на улице - большая редкость, что добавляет ей привлекательности для коллекционеров и энтузиастов.
LADA 4x4 Urban: классика с современным акцентом
Легендарная «Нива» в исполнении Urban - это попытка сделать культовый внедорожник более пригодным для городской жизни. Главное новшество - появление кондиционера, что для этого семейства машин стало настоящим прорывом. Салон и экстерьер слегка обновили, но характер остался прежним: простота, надежность и проходимость.
Теперь даже те, кто привык к комфорту, могут рассматривать 4x4 Urban как вариант для каждодневной эксплуатации. Машина по-прежнему шумная и не слишком быстрая, но ее харизма и универсальность делают ее уникальным предложением на рынке.
LADA Largus: максимум пространства за минимальные деньги
Если главная задача - перевозить много людей или грузов, Largus вне конкуренции. Этот универсал способен вместить до семи пассажиров или два кубометра багажа, оставаясь при этом доступным по цене. Основа - проверенная временем платформа первого поколения Renault Logan, что сказывается на простоте и надежности конструкции.
Салон у Largus аскетичен, динамика скромная, но за такие деньги альтернатив практически нет. Для большой семьи или малого бизнеса это один из самых разумных выборов на вторичном рынке.
LADA Vesta SW Cross: стиль и практичность в одном кузове
Vesta SW Cross - пример того, как LADA смогла выйти на новый уровень дизайна и оснащения. Универсал с увеличенным клиренсом и выразительной внешностью привлекает даже тех, кто раньше обходил отечественные машины стороной. Внутри - продуманный багажник с перегородками и фиксаторами, достойный набор опций и современная эргономика.
Эта модель сочетает в себе практичность, комфорт и привлекательный внешний вид, что редко встречается в бюджетном сегменте. Vesta SW Cross - выбор для тех, кто хочет получить максимум за свои деньги, не жертвуя стилем и удобством.
Похожие материалы Лада
-
15.02.2026, 06:37
Пробег 182 500 км: сколько стоит содержать Ладу Весту 2015 года и что выходит из строя первым
Детальный разбор эксплуатации Лады Весты 2015 года с пробегом 182 500 км: какие детали потребовали замены, сколько стоили ремонты и как изменились расходы на топливо. Практический опыт для владельцев и тех, кто только выбирает автомобиль.Читать далее
-
15.02.2026, 05:47
Пять ключевых отличий Lada Granta лифтбек от седана: что изменилось в новой версии
Lada Granta в кузове лифтбек вышла на рынок с заметными изменениями: новый дизайн, улучшенные тормоза и модернизированная подвеска. Эксперты отмечают, что часть новшеств вскоре появится и на седане. Разбираемся, что важно знать о новинке.Читать далее
-
12.02.2026, 20:31
Lada Iskra и Lada Vesta: ключевые отличия в моторах, размерах и оснащении
Lada Iskra выходит на рынок как промежуточная модель между Granta и Vesta, предлагая свежий взгляд на бюджетный сегмент. Новинка отличается не только внешне, но и по оснащению, что может изменить расстановку сил в классе.Читать далее
-
12.02.2026, 18:57
Сравнение Лада Искра SW Cross и Лада Гранта лифтбек: опыт эксплуатации на 5000 км
Лада Искра SW Cross и Лада Гранта лифтбек - две популярные модели, которые часто выбирают для повседневной езды. Мы сравнили их на пробеге 5000 км, чтобы понять, с какими нюансами сталкиваются владельцы и что важно учитывать при выборе.Читать далее
-
12.02.2026, 06:18
Сравнение Лада Гранта и Лада Искра: эксплуатация, затраты и нюансы владения — отзыв владельца
Сравнение Лады Гранты и Лады Искры на основе реального опыта эксплуатации выявило неожиданные детали. В материале - нюансы владения, расходы, доработки и подводные камни, которые не видны в рекламе. Практический взгляд на выбор между двумя популярными моделями.Читать далее
-
11.02.2026, 06:33
Geely Jiaji L: эффектная, но спорная альтернатива привычному Largus для российского рынка
Geely Jiaji L привлек внимание российских автолюбителей необычным сочетанием дизайна и оснащения. В материале - разбор сильных и слабых сторон, а также впечатления от реального знакомства с автомобилем. Важно для тех, кто ищет семейный транспорт нового поколения.Читать далее
-
11.02.2026, 05:19
Первые впечатления: новая Lada Largus 2025 в топовой комплектации — что удивило владельца
Lada Ларгус 2025 в комплектации Enjoy: сколько стоит, как изменилась и что обнаружилось в первые дни эксплуатации. Практические детали для тех, кто выбирает рабочий автомобиль сегодня.Читать далее
-
10.02.2026, 13:46
Chery Tiggo 4 и Lada Vesta SW Cross: сравнение комплектаций, моторов и оснащения — какой автомобиль надежнее
Chery Tiggo 4 и Lada Vesta SW Cross - два популярных варианта для российских водителей. В статье разбираются ключевые отличия в дизайне, комфорте, технических характеристиках и особенностях обслуживания, которые могут повлиять на ваш выбор.Читать далее
-
10.02.2026, 09:14
XRAY Cross после 11 000 км: неожиданные плюсы и минусы по сравнению с Вестой SW
XRAY Cross прошел 11 000 км и оказался не только экономичнее, но и интереснее в деталях, чем кажется на первый взгляд. Сравниваем его с Ладой Веста SW: что удивило в эксплуатации, а что разочаровало - подробности в материале.Читать далее
-
10.02.2026, 08:55
Лифтбек Lada Granta Active Cross: увеличенный клиренс и багажник за 1,2 млн рублей — изменения новой версии
В линейке Lada Granta появилась новая версия Active Cross с увеличенным дорожным просветом и вместительным багажником. Модель сочетает практичность, доступную цену и обновленный дизайн, что делает ее заметным игроком на рынке.Читать далее
