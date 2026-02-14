Не только «Гранта»: вышло исследование лучших версий LADA с пробегом — какие модели заслуживают внимания

Пять моделей ВАЗ, которые стоит рассмотреть на вторичном рынке в 2026 году

В 2026 году вторичный рынок ВАЗ предлагает уникальный выбор: от редких спортивных версий до вместительных универсалов. Разбираемся, какие модели LADA выделяются на фоне остальных и на что обратить внимание при покупке.

В 2026 году вторичный рынок ВАЗ предлагает уникальный выбор: от редких спортивных версий до вместительных универсалов. Разбираемся, какие модели LADA выделяются на фоне остальных и на что обратить внимание при покупке.

Вторичный рынок автомобилей в России переживает небывалый подъем, и именно сейчас выбор подержанного ВАЗа становится особенно актуальным. Причина проста: новые машины дорожают, а спрос на проверенные временем модели только растет. В условиях, когда многие ищут оптимальное соотношение цены, надежности и доступности обслуживания, автомобили LADA оказываются в центре внимания.

Среди множества вариантов на вторичке можно найти как классические внедорожники, так и редкие спортивные версии, которые уже стали частью автомобильной истории страны. Но какие из них действительно заслуживают внимания, а какие лучше обойти стороной? Рассмотрим пять моделей, которые выделяются на фоне остальных.

LADA Granta Sport: бюджетный драйв с характером

Granta Sport - не просто очередная модификация популярной «Гранты». Это автомобиль, созданный инженерами LADA Sport для тех, кто ценит динамику и индивидуальность. В отличие от более простых версий Drive Active, здесь переработаны подвеска и выхлоп, а двигатель объемом 1,6 литра выдает почти 120 лошадиных сил. Такой подход позволил сделать машину заметно бодрее и интереснее в управлении.

Оснащение тоже не подкачало: подогрев сидений, кондиционер, современная медиасистема и даже датчики парковки. Granta Sport - это не заготовка для гонок, а полноценный городской автомобиль с характером. Однако при покупке стоит быть внимательным: многие экземпляры могли работать в такси или попадать в аварии, а пробег иногда скручен. Проверка по VIN и госномеру поможет избежать неприятных сюрпризов.

LADA Kalina NFR: редкость для ценителей скорости

Kalina NFR - настоящий раритет на вторичном рынке. Эта версия создавалась как гражданская основа для гоночных соревнований, и даже с минимальными доработками способна участвовать в российских гонках. Мотор здесь форсирован до 140 сил, а подвеска и трансмиссия настроены профессионалами.

В повседневной жизни Kalina NFR - это самая быстрая и собранная «Калина», которую только можно найти. По уровню управляемости и динамики она не уступает многим европейским хэтчбекам. К тому же, встретить такую машину на улице - большая редкость, что добавляет ей привлекательности для коллекционеров и энтузиастов.

LADA 4x4 Urban: классика с современным акцентом

Легендарная «Нива» в исполнении Urban - это попытка сделать культовый внедорожник более пригодным для городской жизни. Главное новшество - появление кондиционера, что для этого семейства машин стало настоящим прорывом. Салон и экстерьер слегка обновили, но характер остался прежним: простота, надежность и проходимость.

Теперь даже те, кто привык к комфорту, могут рассматривать 4x4 Urban как вариант для каждодневной эксплуатации. Машина по-прежнему шумная и не слишком быстрая, но ее харизма и универсальность делают ее уникальным предложением на рынке.

LADA Largus: максимум пространства за минимальные деньги

Если главная задача - перевозить много людей или грузов, Largus вне конкуренции. Этот универсал способен вместить до семи пассажиров или два кубометра багажа, оставаясь при этом доступным по цене. Основа - проверенная временем платформа первого поколения Renault Logan, что сказывается на простоте и надежности конструкции.

Салон у Largus аскетичен, динамика скромная, но за такие деньги альтернатив практически нет. Для большой семьи или малого бизнеса это один из самых разумных выборов на вторичном рынке.

LADA Vesta SW Cross: стиль и практичность в одном кузове

Vesta SW Cross - пример того, как LADA смогла выйти на новый уровень дизайна и оснащения. Универсал с увеличенным клиренсом и выразительной внешностью привлекает даже тех, кто раньше обходил отечественные машины стороной. Внутри - продуманный багажник с перегородками и фиксаторами, достойный набор опций и современная эргономика.

Эта модель сочетает в себе практичность, комфорт и привлекательный внешний вид, что редко встречается в бюджетном сегменте. Vesta SW Cross - выбор для тех, кто хочет получить максимум за свои деньги, не жертвуя стилем и удобством.