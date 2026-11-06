От роторного «Лидера» до эндуро «Орион»: пять несостоявшихся серийных мотоциклов ИЖ, какими они были

Пять моделей ИЖ, которые опередили время — и проиграли ему

Ижевский мотозавод подготовил внедорожник «Триал» и «Планету-6». В пятерку проектов также вошли ИЖ-6.121, «Орион» и «Лидер», но ни один не стал серийным. Разбираемся, как нехватка комплектующих, высокая себестоимость и распад СССР остановили эти разработки.

Ижевский мотозавод подготовил внедорожник «Триал» и «Планету-6». В пятерку проектов также вошли ИЖ-6.121, «Орион» и «Лидер», но ни один не стал серийным. Разбираемся, как нехватка комплектующих, высокая себестоимость и распад СССР остановили эти разработки.

Единственный уцелевший экземпляр «Лидера» хранится в Музее техники Вадима Задорожного, он до сих пор на ходу. Для Ижевского мотозавода этот мотоцикл был необычным даже по меркам опытных разработок: его создавали для сопровождения официальных кортежей, а конструкция заметно выделялась среди серийной советской техники.

В конце 1980-х конструкторы Виктор Богатырев и Герман Глухов разработали машину с двухсекционным роторно-поршневым двигателем РД-601 объемом 613 см³. Мотор создали по специальному заказу. Он был компактным и имел жидкостное охлаждение, а его конструкции в основном стали популярными на фоне привычных эпох того времени. Заднее колесо приводил карданный вал. Оба колеса оснастили гидравлическими дисками тормозами. Массивный пластиковый обтекатель завершает внешний вид мотоцикла.

Серийный выпуск остановился из-за внешних обстоятельств. Во время перестройки и экономического кризиса распались связи с союзными республиками. Самостоятельно реализовать производственный цикл завод не смог, и амбициозный проект остался единственным экземпляром.

«ИЖ Орион» (проект 7.109)

Похожая проблема сложилась и у «Ориона», хотя его рассматривали как альтернативу «Планетам» и «Юпитерам». Проект 7.109 создан на базе японской Yamaha XT550 по лицензии и задумывался как первый советский эндуро. Четырехтактные конструкции требовали качественной смазки, которую советский нефтехимический завод не производил. Импортное масло закупать не стали, а строительство новых нефтеперерабатывающих мощностей сочли нерентабельным.

Препятствием стала и сама технология. Серийное производство в СССР не позволяло воспроизвести некоторые важные узлы японского образца, в том числе компактные маслофильтры. Не удалось отрегулировать выпуск оригинальных подшипников и цепей ГРМ. По свидетельствам сотрудников «Ижмаша», руководство и проверочные комиссии требовали включения узла в рамки старых ГОСТов — это усложнило согласование проекта.

Инженеры рассматривали «Орион» в группе мотоциклов на модульной унифицированной платформе. Единая рама должна была снизить себестоимость и сократить расширение номенклатуры. Но к концу 1980-х распад СССР и обнищание населения сделали новый мотоцикл особенно рискованным проектом: рынок быстро менялся, как и производственные связи.

«ИЖ Планета-6» (ИЖ 6.115)

Идея массового обновления мотоциклов «Планета» также не спасла завод. ИЖ 6.115, известный как «Планета-6», разработан в начале 1990-х годов конструкторами В. Таламановым и В. Батуевым. Сначала хотели запустить серийный «ИЖ Орион» с четырехтактным мотором, но денег на эту программу не хватило. «Планета-6» предлагалась как переходная модель на старой платформе.

Мотоцикл получил жидкостное охлаждение и раздельную систему смазки. Коробка передач стала пятиступенчатой. Для двухтактной конструкции с появлением в разработках 1970-х это было серьезное обновление, но в 1990-е импортные конкуренты за прогрессивные деньги предлагали компактные четырехтактные двигатели.

К тому же опытные образцы страдали от вибрации. Зажигание работало ненадежно, уплотнение холодной водой было слабым. Ни один двигатель не проехал больше 5000 км: падала компрессия, отслаивался герметик, крошился барабан сцепления, прогорали прокладки. Завод предпринял меры по устранению недостатков, однако покупательная способность снизила уровень выбросов. Дорогая модель с нерешенными проблемами надолго осталась коммерчески непривлекательной.

Собрали всего несколько опытных мотоциклов и комплектующие еще примерно для 28 машин. Эти запасы законсервировали, а при банкротстве ИЖ в середине нулевых распродали.

«ИЖ-6.121» — новое поколение «Планета Спорт»

Цена и спрос остановили другие разработки. ИЖ-6.121 задумывался как новое поколение «ИЖ Планета Спорт», появившееся в 1973 году под явным влиянием японских разработок. Модель хотели сделать привлекательной для покупателей в странах соцблока и потеснить чехословацкую Jawa. У предшественниц отмечали аварийность на высоких скоростях и отличную управляемость в крутых поворотах. В новой версии эти недостатки устранили.

Раму усилили, просвет между перьями передних вилок увеличили, чтобы мотоцикл увереннее держался на дороге. Вместо комплекта коробки установлена новая пятиступенчатая КПП, разработанная с нуля. Приборы и аккумулятор поместили в герметичный короб, защищающий их от грязи. Эргономичный топливный бак и поднятый глушитель придали ИЖ-6.121 черты классического эндуро.

Техническая доработка не решила вопрос цены. ИЖ-6.121 сравнялся по стоимости с «Явой», не имея принципиальных преимуществ по характеристикам. Советское производство замедлялось: отставание в автоматизации мешало конкурировать с западными конвейерами. Импортные комплектующие дополнительно повышали себестоимость, а продавать каждый мотоцикл себе в убыток завод не мог.

Внедорожник Игоря Булатова

Связь между заводским проектом и доступностью комплектующих особенно заметна на принципе «Триала». В материале о жилом модуле на Lada Largus речь идет о частной переделке серийной машины, а ижевским инженерам же требовалось отрегулировать выпуск целой модели. В 1980-х они сначала пытались приспособить для туристов и охотников «ИЖ Планета-3», но из-за старых конструктивных проблем решили спроектировать внедорожник с нуля.

Работу возглавил молодой инженер Игорь Булатов. Основой стал дефорсированный двигатель «ИЖ Планета Спорт» (К-15), установленный на новой хребтовой раме. В планах была облегченная алюминиевая подвеска с моноамортизатором. Прототип применили, однако до конвейера дело не дошло.

Руководство сочло узкоспециализированный внедорожник нерентабельным. Стандартные покрышки ему не подходили, а специальные поставлялись нерегулярно, и обходные пути обходились дорого: соответствующие люди не интересовались мелкосерийной экзотикой. Кроме того, в стране уже продавалась «Тула», и заводские хозяйства не видели причины выводить на рынок похожую модель.

Однако техническое сравнение было не в пользу «Тулы». Двигатель от мотороллера «Тулица» перегревался при движении на небольших оборотах. Масса почти в 130 кг осложняла поездку по бездорожью. Асимметричное расположение двигателя смещало центр тяжести и ухудшало управляемость. Владельцы шутили, что мотоцикл одинаково плох в любых условиях, но предпочтение чиновников все равно досталось «Туле».

Судьбы пяти разработок определило сочетание инженерных ограничений и времени. Ближе других к серийной модели был «Орион», остальные проекты оказались более специализированными либо столкнулись с высокой себестоимостью и недоведенными узлами, но все они остались опытными образцами.