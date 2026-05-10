Как не уснуть за рулем ночью: Почему ночная дорога опаснее, чем кажется и как сохранить концентрацию за рулем

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Pontiac Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

10 мая 2026, 05:00

Пять научных способов не уснуть за рулем ночью: как обмануть усталость на трассе

Пять научных способов не уснуть за рулем ночью: как обмануть усталость на трассе

Как не уснуть за рулем ночью: Почему ночная дорога опаснее, чем кажется и как сохранить концентрацию за рулем

Пять научных способов не уснуть за рулем ночью: как обмануть усталость на трассе

Ночные поездки по трассе таят в себе скрытые риски, о которых редко говорят. Эксперты раскрывают пять эффективных методов борьбы с сонливостью за рулем, основанных на современных исследованиях. Эти советы помогут избежать опасных ситуаций и сохранить контроль над автомобилем даже в самые сложные часы.

Ночные поездки по трассе таят в себе скрытые риски, о которых редко говорят. Эксперты раскрывают пять эффективных методов борьбы с сонливостью за рулем, основанных на современных исследованиях. Эти советы помогут избежать опасных ситуаций и сохранить контроль над автомобилем даже в самые сложные часы.

Ночные автопутешествия давно стали частью жизни многих водителей, но именно в темное время риск попасть в аварию из-за усталости увеличивается в разы. Микросон и дорожный гипноз – явления, которые могут помешать даже опытному автомобилисту. За считанные секунды мозг может «отключиться», автомобиль — пролететь десятки метров практически вслепую. Важно знать, как не стать жертвой собственной физиологии и доехать до пункта назначения без происшествий.

Кофейный пит-стоп: двойной удар по усталости

Один из наиболее действенных способов взбодриться — правильно употреблять кофеин. Многие ошибочно полагают, что чашка кофе действует мгновенно, но на самом деле кофеин начинает действовать только через 20 минут после употребления. Лучший вариант — выпить немного крепкого эспрессо и сразу устроить короткий сон на 15-20 минут. 

Легкая закуска и моторика: почему семечки лучше бургера

Плотный ужин на трассе - прямой путь к сонливости. Тяжелая пища заставляет организм тратить энергию на переваривание, а мозг – «отключаться». Вместо этого стоит выбрать легкую еду: семечки, орехи или жвачку с ментолом. Жевательные движения стимулируют кровообращение и способствуют активности мозга, не позволяя ему переходить в режим экономии энергии. Такой простой прием помогает поддерживать стабильность даже на монотонных участках дорог.

Температурный комфорт: холод против сна

Теплый салон создает иллюзию безопасности и расслабляет, что опасно. Оптимально снизить температуру в автомобиле до +18°C или ниже, направить поток воздуха на лицо или ноги и отключить подогрев сидений. Легкий холод воспринимается мозгом как звуковой сигнал, вызывающий активацию организма. 

Волчий час: когда биология сильнее воли

Самое опасное время для водителя – с 3 до 5 утра, когда циркадные ритмы снижают бдительность до минимума. Даже если вы считаете себя асом и готовы к ночным поездкам, в этот период риск микросна максимален. 

Разговор вместо музыки: мозгу нужна работа

Монотонная музыка на трассе может усыпить даже бодрого водителя. Включите подкаст или аудиокнигу с захватывающим сюжетом - мозг человека анализирует смысл, а не просто слушает ритм. Если рядом есть пассажир, поддерживайте разговор, задавайте вопросы. Живое общение активизирует другие зоны мозга и способствует сохранению внимания. 

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Как перевозить рассаду на дачу: главные ошибки и советы для водителей
Почему покупатели авто ошибаются: как эмоции и тренды влияют на выбор машины
JAC JS9 готовится к выходу в России: первые фото и детали нового внедорожника
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Коммерческие грузовики и фургоны
Skoda Praktik и еще 35 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники
Москвич 3 и еще 260 моделей
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Челябинск Ставрополь Екатеринбург
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться