Не Китай и не Лада: 5 недооцененных автомобилей до 2 млн рублей, на которые стоит взглянуть в 2026 году

Пять недооцененных авто в России: что предлагают за 1,5-2 млн рублей

На российском рынке новых авто наблюдается избыток моделей, но реальный выбор, в бюджете до 2 млн рублей, ограничен. В этом материале - пять недооцененных машин, которые могут стать выгодной альтернативой привычным вариантам. Актуально для тех, кто ищет оптимальное соотношение цены и оснащения.

На российском рынке новых авто наблюдается избыток моделей, но реальный выбор, в бюджете до 2 млн рублей, ограничен. В этом материале - пять недооцененных машин, которые могут стать выгодной альтернативой привычным вариантам. Актуально для тех, кто ищет оптимальное соотношение цены и оснащения.

Российский рынок новых автомобилей сегодня переживает непростую ситуацию: моделей стало больше, но реальный выбор для покупателей с бюджетом 1,5-2 миллиона рублей остается весьма ограниченным. Несмотря на обилие предложений, многие автомобили остаются в тени, хотя могут конкурировать с современными вариантами.

Например, только Changan предлагает в России около двух основных моделей, но назвать пять из них сможет не каждый. При этом, если ограничить сумму до двух миллионов, выбор будет зависеть от нескольких китайских марок и продукции АвтоВАЗа. В итоге многие интересные машины выглядят незамеченными, хотя способны предложить больше, чем кажется на первый взгляд.

В этом обзоре собраны пять недооцененных автомобилей, которые пока не используют ажиотажным спросом, но могут стать разумной альтернативой привычным моделям.

Москвич 3

Эта модель стала хитом продаж, хотя старт на рынке был непростым. Репутация «Москвичей» до сих пор вызывает вопросы у покупателей, несмотря на то, что Москвич 3 активно используется в такси, автошколах и каршеринге. По цене до двух миллионов рублей автомобиль оснащен климат-контролем, минимальной системой безопасности, камерой заднего вида и даже круговым обзором. Версия с вариатором доступна уже от 1 599 200 рублей с учетом скидок.

JAC JS3

Одна из самых доступных иномарок на рынке - компактный кроссовер JAC JS3, технически близок к Москвичу 3. За 1 729 000 рублей в максимальной комплектации покупатель получает литые диски, климатическую установку, мониторинг давления в шинах и круиз-контроль. Это вариант для тех, кто не хочет выбрать отечественный автомобиль, но ищет разумный баланс цены и оснащения.

Haval M6

Хотя Haval M6 регулярно входит в топ-10 продаж, на фоне Jolion он остается в тени.

FAW Bestune T77

Этот кроссовер мог бы стать Ладой, но остался под брендом FAW. В разработке участвовали специалисты ЗИЛа, а нынешняя цена - от 1 798 000 рублей за базовую версию - делает его особенно привлекательным. В оснащении - адаптивный круиз-контроль, система контроля усталости водителя и множество других опций.

Лада Искра

Продажи Лада Искра пока не дотягивают до Гранты или Весты, хотя по комфорту, безопасности и современности она превосходит Гранту и почти не уступает Весте. Для тех, кто считает Гранту слишком простой, а Весту - дорогой, «Искра» становится компромиссным выбором, где не приходится жертвовать безопасностью ради экономии.

В текущей ситуации недооцененные модели могут стать альтернативой для тех, кто ищет сочетание цены, оснащения и надежности. Важно помнить, что большинство из них обеспечивают современную безопасность и комфорт, а стоимость пока не превышает адекватные значения. Для российского рынка это особенно актуально: покупатели все чаще обращают внимание на практичность и выгоду, а не только на бренд.