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Мария Степанова

Автор: Мария Степанова

12 ноября 2026, 19:43

Пять необычных снегоходов от Harley-Davidson до электрического MTT136

Пять необычных снегоходов от Harley-Davidson до электрического MTT136

Лыжа вместо колеса и гусеница вместо маятника: топ самых необычных моделей для передвижения по снегу

Пять необычных снегоходов от Harley-Davidson до электрического MTT136

В подборке - пять машин для снега, которые скорее похожи на инженерные эксперименты, чем на серийную технику: Harley-Davidson Roadster Snow Drag и электрическая Taiga TS2. Отдельно выделяются сани с мотором V8. У одного аппарата заявлены более 500 л. с., у другого - запас хода до 100 км.

В подборке - пять машин для снега, которые скорее похожи на инженерные эксперименты, чем на серийную технику: Harley-Davidson Roadster Snow Drag и электрическая Taiga TS2. Отдельно выделяются сани с мотором V8. У одного аппарата заявлены более 500 л. с., у другого - запас хода до 100 км.

Зимний транспорт — это отдельная категория техники, где на первый план выходят проходимость по снегу, устойчивость на льду и способность работать в условиях низких температур. При выборе такого аппарата стоит обращать внимание на тип движителя (гусеницы, лыжи, комбинированные схемы), мощность двигателя, запас хода и назначение: прогулки, перевозка грузов или экстремальное вождение. Ниже — обзор нескольких необычных машин, которые иллюстрируют разные подходы к зимней мобильности.

SnowMonster V8: 500 лошадиных сил на снегу

У SnowMonster V8 мощность двигателя достигает 500 лошадиных сил. Для Саней это, пожалуй, самая броская характеристика в подборке. Аппарат построен гоночной командой Lindberg Bros. на базе Volvo Duett.

Под капотом установлен модифицированный двигатель V8, работающий с автоматической коробкой передач от Chevrolet. Сзади стоят две гусеницы от Arctic Cat Lynx; небольшие колесики помогут передним лыжам сохранить маневренность даже на льду. Конструкция явно рассчитана на движение по снегу, а не на привычную дорожную нагрузку.

Большинство представленных машин — прототипы или концепты, поэтому встретить их в обычной продаже вряд ли получится. Для сравнения с более практичным вариантом можно посмотреть публикацию о продаже нового WELS 200RS: необычные проекты из этой установки находятся совсем в другой категории.

Harley-Davidson Roadster Snow Drag: мотоцикл, переделанный в снегоход

Еще один аппарат появился после переделки мотоцикла. Словацкие кастомайзеры создали промышленный Harley-Davidson Roadster Snow Drag на базе Harley Davidson XL-1200 CX Roadster: переднее колесо заменили лыжей, задний маятник с ремнем — цепной передачей и гусеницей. Вместо обычной тормозной системы установили «снегоходную».

Taiga TS2: электрический снегоход

На электротягу перевели и Taiga TS2, разработанную канадской компанией Taiga Motors. На момент описания существовавшего одного экземпляра возможный серийный выпуск зависел от того, как сложится проект. Мощность двигателя указана как эквивалент 108 л. с., крутящий момент составляет 250 Нм. Масса аппарата — 226 кг.

Для Taiga TS2 также заявлена максимальная скорость 97 километров в час и разгон до нее за три секунды. Запас хода на одной зарядке достигает 100 километров, полная подзарядка батареи занимает два часа. Характеристики проекта: данных о серийной эксплуатации нет.

MindSailors Snow Crawler: концепт для любителей комфорта

Другой подход к зимним наблюдениям — у польской компании MindSailors. Ее концепт MindSailors Snow Crawler, названный «Сноу Краулер», позиционируется как аппарат для любителей комфорта. Подробностей о его характеристиках в описании нет.

MTT136: сани, снегоход и гусеничный тягач в одном

MTT136 устроен иначе: его можно использовать как сани или снегоход, превращая его в гусеничный тягач. Две гусеницы обеспечивают проходимость и грузоподъемность. Сам аппарат может проложить путь, пропиливая снежный покров. По принципу сборки конструкция напоминает «Лего».

Упомянутые марки: Harley-Davidson
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