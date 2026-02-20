Вышло исследование: как уникальная Lada EVA с 300-сильным мотором могла изменить автоспорт СССР и почему ее судьба оказалась трагичной

20 февраля 2026, 07:01
Пять неожиданных фактов о раллийной Lada EVA: советский проект, опередивший время
Пять неожиданных фактов о раллийной Lada EVA: советский проект, опередивший время
Lada EVA - экспериментальный раллийный автомобиль, который мог стать прорывом для советского автоспорта. Инженеры вложили в него передовые решения, но судьба машины сложилась иначе. Почему этот проект до сих пор вызывает споры среди экспертов и автолюбителей - в нашем материале.
В середине 1980-х годов советский автоспорт переживал период перемен, открывших инженерам новые горизонты для экспериментов. Появление переднеприводных моделей ВАЗ и новой категории соревнований, допускающей серьезные доработки машин, дало толчок к созданию по-настоящему смелых технических проектов. В этой атмосфере и зародилась идея автомобиля, который должен был бросить вызов лучшим мировым образцам, но так и остался символом несбывшихся надежд.
В Вильнюсе, на базе местной фабрики, инженер Стасис Брундза приступил к созданию экспериментальной машины, названной Lada EVA, что расшифровывалось как «Экспериментальный Вильнюсский Автомобиль». От серийной «восьмерки» в проекте остались лишь отдаленные очертания: двигатель перенесли в базу за спины пилотов, а его объем довели до 1,9 литра. Благодаря турбонаддуву, системам впрыска и 16-клапанной головке блока, инженерам удалось снять с мотора невероятные по тем временам 300 лошадиных сил.
Внешность автомобиля полностью соответствовала его агрессивной начинке: удлиненный кузов с раздутыми колесными арками, массивные антикрылья и блок из четырех мощных прожекторов создавали образ настоящего гоночного монстра. Проект задумывался как прямой конкурент машинам из легендарной и самой быстрой гоночной серии того времени, где выступали Porsche и Lancia. Казалось, еще немного, и советский автомобиль сможет на равных сражаться с лидерами мирового ралли.
Однако вмешалась трагедия: череда смертельных аварий в мировом автоспорте заставила руководство международных гонок закрыть ту самую группу B, для которой и создавалась Lada EVA. Это решение поставило жирный крест на дальнейшей судьбе проекта, лишив его соревновательной базы и смысла существования. Уникальная машина, способная изменить расстановку сил, так и не получила шанса проявить себя на крупных соревнованиях, оставшись лишь смелым экспериментом.
Для всего советского автопрома потеря проекта EVA стала серьезным ударом, ведь подобные разработки доказывали, что отечественная инженерная школа способна на прорывные решения. Техническая смелость литовских конструкторов, сумевших создать автомобиль, опередивший свое время, сегодня вызывает уважение. История этой машины — напоминание о том, как амбиции и талант могут разбиться о суровые обстоятельства.
В наши дни Lada EVA представляет собой редчайший экспонат и предмет жарких споров среди коллекционеров и историков автоспорта. Одни видят в ней образец инженерной дерзости, другие — горький символ упущенных возможностей целой отрасли. Но главный урок этой истории заключается в том, что даже в условиях жестких ограничений и изоляции можно создавать по-настоящему выдающиеся автомобили, способные удивлять мир.
Похожие материалы Лада
-
21.02.2026, 04:39
Макс Ферстаппен не собирается уходить из Формулы-1 из-за новых правил 2026 года
Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали уверен: несмотря на резкую критику новых технических требований, Макс Ферстаппен не планирует завершать карьеру. Чемпион открыто высказывает недовольство грядущими переменами, но останется в спорте. Почему это важно для всей Формулы-1 - в нашем материале.Читать далее
-
21.02.2026, 04:14
Как УАЗ-469 стал символом милиции и почему его прозвали «Бобик»
УАЗ-469, ставший неотъемлемой частью автопарка советской милиции, получил народное прозвище «Бобик». Почему именно этот внедорожник стал символом эпохи и как сложилась его уникальная репутация - в нашем материале.Читать далее
-
20.02.2026, 19:59
Редкий Lincoln Continental 1959 года впервые за полвека отправился на мойку
Lincoln Continental 1959 года, простоявший без движения почти полвека, неожиданно оказался в центре внимания. Эксперты решили вернуть ему былой облик, чтобы оценить, насколько хорошо сохранилась легенда американского автопрома. Почему эта история важна для коллекционеров и поклонников классики - в нашем материале.Читать далее
-
20.02.2026, 19:52
Редкий универсал Chrysler Windsor 1960 года: автомобиль с историей и следами времени
Chrysler Windsor 1960 года - не просто редкий универсал, а настоящий свидетель эпохи перемен в американском автопроме. Его уникальные особенности и состояние вызывают интерес у экспертов и коллекционеров. Сегодня такие автомобили становятся все более ценными на фоне исчезновения классических универсалов с рынка.Читать далее
-
20.02.2026, 18:23
Редкая находка: Plymouth Cuda 1971 года с уникальной опцией диктофона
В США спустя почти полвека нашли Plymouth Cuda 1971 года в необычном цвете GY3 Curious Yellow и с уникальной опцией - встроенным кассетным диктофоном. Машина сохранилась в оригинальном виде и ждет реставрации. Почему эта находка вызвала ажиотаж среди коллекционеров - в нашем материале.Читать далее
-
20.02.2026, 17:26
КрАЗ-255: почему этот армейский грузовик до сих пор не сходит с дорог мира
КрАЗ-255 - армейский тяжеловес, который прославился не только проходимостью, но и суровым отношением к водителям. Почему его до сих пор выбирают для самых сложных задач и что скрывается за его легендарной репутацией - в нашем материале.Читать далее
-
20.02.2026, 15:31
Редкий Plymouth Barracuda Gran Coupe 1970 года: шанс на новую жизнь после долгого простоя
Plymouth Barracuda Gran Coupe 1970 года - не просто редкий представитель эпохи muscle car, а автомобиль с уникальной историей и гоночным прошлым. После долгих лет в гараже у него появился шанс на восстановление. Почему этот экземпляр вызывает интерес у коллекционеров и что делает его особенным - разбираемся в деталях.Читать далее
-
20.02.2026, 11:18
Редкая ГАЗ 24 Волга 1983 года после полной реставрации выставлена на продажу в Иркутске
В Иркутске появился уникальный шанс приобрести ГАЗ 24 Волга, прошедшую полную реставрацию с применением современных материалов и ручной доработкой. Почему этот автомобиль может стать настоящей находкой для коллекционеров и ценителей советской классики - рассказываем в деталях. Читать далее
-
20.02.2026, 11:08
Редкий для России Pontiac Bonneville 1964 года с пробегом 74 000 км выставлен на продажу в Краснодаре
В Краснодаре появился на продаже уникальный Pontiac Bonneville 1964 года с оригинальным пробегом и полностью обслуженной техникой. Почему этот автомобиль вызывает интерес у коллекционеров и что предлагает продавец - разбираемся в деталях.Читать далее
-
20.02.2026, 07:14
Pontiac Catalina 1963 года: 52 года простоя, новый мотор и неожиданный шанс на вторую жизнь
Pontiac Catalina 1963 года, простоявший более полувека без движения, получил новую жизнь благодаря энтузиасту из Айовы. Уникальная история восстановления классики с минимальным пробегом и новым мотором привлекает внимание коллекционеров и поклонников ретро-авто.Читать далее
Похожие материалы Лада
-
21.02.2026, 04:39
Макс Ферстаппен не собирается уходить из Формулы-1 из-за новых правил 2026 года
Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали уверен: несмотря на резкую критику новых технических требований, Макс Ферстаппен не планирует завершать карьеру. Чемпион открыто высказывает недовольство грядущими переменами, но останется в спорте. Почему это важно для всей Формулы-1 - в нашем материале.Читать далее
-
21.02.2026, 04:14
Как УАЗ-469 стал символом милиции и почему его прозвали «Бобик»
УАЗ-469, ставший неотъемлемой частью автопарка советской милиции, получил народное прозвище «Бобик». Почему именно этот внедорожник стал символом эпохи и как сложилась его уникальная репутация - в нашем материале.Читать далее
-
20.02.2026, 19:59
Редкий Lincoln Continental 1959 года впервые за полвека отправился на мойку
Lincoln Continental 1959 года, простоявший без движения почти полвека, неожиданно оказался в центре внимания. Эксперты решили вернуть ему былой облик, чтобы оценить, насколько хорошо сохранилась легенда американского автопрома. Почему эта история важна для коллекционеров и поклонников классики - в нашем материале.Читать далее
-
20.02.2026, 19:52
Редкий универсал Chrysler Windsor 1960 года: автомобиль с историей и следами времени
Chrysler Windsor 1960 года - не просто редкий универсал, а настоящий свидетель эпохи перемен в американском автопроме. Его уникальные особенности и состояние вызывают интерес у экспертов и коллекционеров. Сегодня такие автомобили становятся все более ценными на фоне исчезновения классических универсалов с рынка.Читать далее
-
20.02.2026, 18:23
Редкая находка: Plymouth Cuda 1971 года с уникальной опцией диктофона
В США спустя почти полвека нашли Plymouth Cuda 1971 года в необычном цвете GY3 Curious Yellow и с уникальной опцией - встроенным кассетным диктофоном. Машина сохранилась в оригинальном виде и ждет реставрации. Почему эта находка вызвала ажиотаж среди коллекционеров - в нашем материале.Читать далее
-
20.02.2026, 17:26
КрАЗ-255: почему этот армейский грузовик до сих пор не сходит с дорог мира
КрАЗ-255 - армейский тяжеловес, который прославился не только проходимостью, но и суровым отношением к водителям. Почему его до сих пор выбирают для самых сложных задач и что скрывается за его легендарной репутацией - в нашем материале.Читать далее
-
20.02.2026, 15:31
Редкий Plymouth Barracuda Gran Coupe 1970 года: шанс на новую жизнь после долгого простоя
Plymouth Barracuda Gran Coupe 1970 года - не просто редкий представитель эпохи muscle car, а автомобиль с уникальной историей и гоночным прошлым. После долгих лет в гараже у него появился шанс на восстановление. Почему этот экземпляр вызывает интерес у коллекционеров и что делает его особенным - разбираемся в деталях.Читать далее
-
20.02.2026, 11:18
Редкая ГАЗ 24 Волга 1983 года после полной реставрации выставлена на продажу в Иркутске
В Иркутске появился уникальный шанс приобрести ГАЗ 24 Волга, прошедшую полную реставрацию с применением современных материалов и ручной доработкой. Почему этот автомобиль может стать настоящей находкой для коллекционеров и ценителей советской классики - рассказываем в деталях. Читать далее
-
20.02.2026, 11:08
Редкий для России Pontiac Bonneville 1964 года с пробегом 74 000 км выставлен на продажу в Краснодаре
В Краснодаре появился на продаже уникальный Pontiac Bonneville 1964 года с оригинальным пробегом и полностью обслуженной техникой. Почему этот автомобиль вызывает интерес у коллекционеров и что предлагает продавец - разбираемся в деталях.Читать далее
-
20.02.2026, 07:14
Pontiac Catalina 1963 года: 52 года простоя, новый мотор и неожиданный шанс на вторую жизнь
Pontiac Catalina 1963 года, простоявший более полувека без движения, получил новую жизнь благодаря энтузиасту из Айовы. Уникальная история восстановления классики с минимальным пробегом и новым мотором привлекает внимание коллекционеров и поклонников ретро-авто.Читать далее