Вышло исследование: как уникальная Lada EVA с 300-сильным мотором могла изменить автоспорт СССР и почему ее судьба оказалась трагичной

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

20 февраля 2026, 07:01

Пять неожиданных фактов о раллийной Lada EVA: советский проект, опередивший время

Пять неожиданных фактов о раллийной Lada EVA: советский проект, опередивший время

Вышло исследование: как уникальная Lada EVA с 300-сильным мотором могла изменить автоспорт СССР и почему ее судьба оказалась трагичной

Пять неожиданных фактов о раллийной Lada EVA: советский проект, опередивший время

Lada EVA - экспериментальный раллийный автомобиль, который мог стать прорывом для советского автоспорта. Инженеры вложили в него передовые решения, но судьба машины сложилась иначе. Почему этот проект до сих пор вызывает споры среди экспертов и автолюбителей - в нашем материале.

Lada EVA - экспериментальный раллийный автомобиль, который мог стать прорывом для советского автоспорта. Инженеры вложили в него передовые решения, но судьба машины сложилась иначе. Почему этот проект до сих пор вызывает споры среди экспертов и автолюбителей - в нашем материале.

В середине 1980-х годов советский автоспорт переживал период перемен, открывших инженерам новые горизонты для экспериментов. Появление переднеприводных моделей ВАЗ и новой категории соревнований, допускающей серьезные доработки машин, дало толчок к созданию по-настоящему смелых технических проектов. В этой атмосфере и зародилась идея автомобиля, который должен был бросить вызов лучшим мировым образцам, но так и остался символом несбывшихся надежд.

В Вильнюсе, на базе местной фабрики, инженер Стасис Брундза приступил к созданию экспериментальной машины, названной Lada EVA, что расшифровывалось как «Экспериментальный Вильнюсский Автомобиль». От серийной «восьмерки» в проекте остались лишь отдаленные очертания: двигатель перенесли в базу за спины пилотов, а его объем довели до 1,9 литра. Благодаря турбонаддуву, системам впрыска и 16-клапанной головке блока, инженерам удалось снять с мотора невероятные по тем временам 300 лошадиных сил.

Внешность автомобиля полностью соответствовала его агрессивной начинке: удлиненный кузов с раздутыми колесными арками, массивные антикрылья и блок из четырех мощных прожекторов создавали образ настоящего гоночного монстра. Проект задумывался как прямой конкурент машинам из легендарной и самой быстрой гоночной серии того времени, где выступали Porsche и Lancia. Казалось, еще немного, и советский автомобиль сможет на равных сражаться с лидерами мирового ралли.

Однако вмешалась трагедия: череда смертельных аварий в мировом автоспорте заставила руководство международных гонок закрыть ту самую группу B, для которой и создавалась Lada EVA. Это решение поставило жирный крест на дальнейшей судьбе проекта, лишив его соревновательной базы и смысла существования. Уникальная машина, способная изменить расстановку сил, так и не получила шанса проявить себя на крупных соревнованиях, оставшись лишь смелым экспериментом.

Для всего советского автопрома потеря проекта EVA стала серьезным ударом, ведь подобные разработки доказывали, что отечественная инженерная школа способна на прорывные решения. Техническая смелость литовских конструкторов, сумевших создать автомобиль, опередивший свое время, сегодня вызывает уважение. История этой машины — напоминание о том, как амбиции и талант могут разбиться о суровые обстоятельства.

В наши дни Lada EVA представляет собой редчайший экспонат и предмет жарких споров среди коллекционеров и историков автоспорта. Одни видят в ней образец инженерной дерзости, другие — горький символ упущенных возможностей целой отрасли. Но главный урок этой истории заключается в том, что даже в условиях жестких ограничений и изоляции можно создавать по-настоящему выдающиеся автомобили, способные удивлять мир.

Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Лада

Похожие материалы Лада

Evolute сделал официальное заявление после обрушения крыши автозавода
В Нижнем Новгороде стартует производство автомобилей под возрожденным брендом VOLGA
Mazda CX-5 2026: отказ от кнопок и шайбы в пользу сенсорного экрана
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 17 моделей
С
Москвич 6 и еще 169 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тула Тверь Красноярск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться