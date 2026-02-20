Вышло исследование: как уникальная Lada EVA с 300-сильным мотором могла изменить автоспорт СССР и почему ее судьба оказалась трагичной

Пять неожиданных фактов о раллийной Lada EVA: советский проект, опередивший время

Lada EVA - экспериментальный раллийный автомобиль, который мог стать прорывом для советского автоспорта. Инженеры вложили в него передовые решения, но судьба машины сложилась иначе. Почему этот проект до сих пор вызывает споры среди экспертов и автолюбителей - в нашем материале.

В середине 1980-х годов советский автоспорт переживал период перемен, открывших инженерам новые горизонты для экспериментов. Появление переднеприводных моделей ВАЗ и новой категории соревнований, допускающей серьезные доработки машин, дало толчок к созданию по-настоящему смелых технических проектов. В этой атмосфере и зародилась идея автомобиля, который должен был бросить вызов лучшим мировым образцам, но так и остался символом несбывшихся надежд.

В Вильнюсе, на базе местной фабрики, инженер Стасис Брундза приступил к созданию экспериментальной машины, названной Lada EVA, что расшифровывалось как «Экспериментальный Вильнюсский Автомобиль». От серийной «восьмерки» в проекте остались лишь отдаленные очертания: двигатель перенесли в базу за спины пилотов, а его объем довели до 1,9 литра. Благодаря турбонаддуву, системам впрыска и 16-клапанной головке блока, инженерам удалось снять с мотора невероятные по тем временам 300 лошадиных сил.

Внешность автомобиля полностью соответствовала его агрессивной начинке: удлиненный кузов с раздутыми колесными арками, массивные антикрылья и блок из четырех мощных прожекторов создавали образ настоящего гоночного монстра. Проект задумывался как прямой конкурент машинам из легендарной и самой быстрой гоночной серии того времени, где выступали Porsche и Lancia. Казалось, еще немного, и советский автомобиль сможет на равных сражаться с лидерами мирового ралли.

Однако вмешалась трагедия: череда смертельных аварий в мировом автоспорте заставила руководство международных гонок закрыть ту самую группу B, для которой и создавалась Lada EVA. Это решение поставило жирный крест на дальнейшей судьбе проекта, лишив его соревновательной базы и смысла существования. Уникальная машина, способная изменить расстановку сил, так и не получила шанса проявить себя на крупных соревнованиях, оставшись лишь смелым экспериментом.

Для всего советского автопрома потеря проекта EVA стала серьезным ударом, ведь подобные разработки доказывали, что отечественная инженерная школа способна на прорывные решения. Техническая смелость литовских конструкторов, сумевших создать автомобиль, опередивший свое время, сегодня вызывает уважение. История этой машины — напоминание о том, как амбиции и талант могут разбиться о суровые обстоятельства.

В наши дни Lada EVA представляет собой редчайший экспонат и предмет жарких споров среди коллекционеров и историков автоспорта. Одни видят в ней образец инженерной дерзости, другие — горький символ упущенных возможностей целой отрасли. Но главный урок этой истории заключается в том, что даже в условиях жестких ограничений и изоляции можно создавать по-настоящему выдающиеся автомобили, способные удивлять мир.