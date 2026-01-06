Как обычный УАЗ превращается в дом на колесах – удивительные проекты

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

6 января 2026, 09:26

Пять невероятных автодомов на базе УАЗ: от космической буханки до итальянской матрешки

УАЗ давно перестал быть просто утилитарным автомобилем. Некоторые энтузиасты и компании создают на его базе настоящие дома на колесах. В подборке - пять самых необычных и дорогих кемперов, которые удивят даже бывалых автолюбителей. Узнайте, как изменился привычный УАЗ и почему за ним охотятся в Европе.

УАЗ - символ российской проходимости, но в последние годы он стал еще и платформой для создания уникальных автодомов. Проекты поражают воображение: от футуристических авто до модульных решений для путешествий по бездорожью. Рассказываем о пяти самых интересных и необычных автодомах, построенных на базе УАЗ.

Фото: УАЗ

Среди интересных преобразований УАЗ «Буханка» выделяется модель УАЗ «МИР», созданная для европейского заказчика. Её футуристичный дизайн, напоминающий космический корабль, сочетается с отсылками к фургону дядюшки Мокуса из советских мультфильмов. Внутри всё обустроено для комфортных путешествий, а уникальный силуэт делает автомобиль легко узнаваемым.

Фото: УАЗ

Для немецкого рынка был разработан УАЗ «Байкал». Эта машина подверглась глубокой модернизации: обновлена подвеска, установлены новые бамперы, рулевой демпфер и пневмобаллоны с индивидуальным управлением, позволяющие поднимать кузов на 30 градусов для преодоления бездорожья. Внутри размещены кухня, гарнитур, выдвижные шкафы и четыре спальных места, два из которых находятся на крыше. Стоимость проекта достигает почти двух миллионов рублей, что делает его самым дорогим УАЗом в мире.

Фото: УАЗ / MATRIOSKA

Итальянское дизайн-бюро из Милана предложило альтернативу — комплект MATRIOSKA. Это набор для самостоятельного преобразования «буханки» в кемпер. Все элементы интерьера, включая кухню и системы хранения, монтируются в салон примерно за полтора часа. Базовый комплект стоит 7 500 евро, а версия с холодильником — 9 000 евро. Для сравнения, новый остеклённый УАЗ СГР оценивается примерно в 750 тысяч рублей, что делает такой вариант быстрым и практичным решением.

Фото: УАЗ

Также существует перспективный концепт на базе УАЗ «Профи». В предполагаемой комплектации он будет включать кухню, санузел с душем, диван-трансформер и подъёмную кровать. Топовая версия дополнится спальным местом в подъёмной крыше. Этот проект ориентирован на тех, кто ценит комфорт даже в самых экстремальных путешествиях.

Фото: УАЗ

Замыкает обзор модуль «Эльбрус» — съёмный жилой модуль весом 495 кг, который можно установить на любой пикап, не только на УАЗ. Внутри обустроены жилая и спальная зоны, багажные отсеки, а также автономные системы водоснабжения, отопления и электроснабжения. Стоимость модуля составляет 980 тысяч рублей, но требуется также шасси — пикап. Это решение пользуется популярностью среди любителей длительных экспедиций в труднодоступные регионы.

УАЗ продолжает удивлять, превращаясь из утилитарного автомобиля в платформу для смелых экспериментов. Каждый из этих автодомов становится настоящим домом на колёсах, открывающим новые возможности для путешествий и приключений.

Упомянутые марки: УАЗ, ГАЗ
