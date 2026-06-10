Пять автомобилей 2026 года, которые не боятся ям и экономичны в обслуживании — что выбрать для дачи и города

Пять новых авто для дачи и города: высокий клиренс, большой багажник, разумная цена

В 2026 году на российском рынке появились модели с высоким клиренсом и вместительным багажником, которые подходят для поездок на дачу и городских дорог. Разбираемся, какие автомобили выбирают практичные водители и почему эти параметры важны именно сейчас.

В 2026 году на российском рынке появились модели с высоким клиренсом и вместительным багажником, которые подходят для поездок на дачу и городских дорог. Разбираемся, какие автомобили выбирают практичные водители и почему эти параметры важны именно сейчас.

В 2026 году российский рынок пополнился автомобилями, которые сочетают в себе высокий клиренс, вместительный багажник и доступную стоимость. Для многих дачников и городских жителей это стало настоящим спасением: дороги по-прежнему далеки от идеала, а перевозка вещей и продуктов происходит регулярно. Практичные водители всё чаще обращают внимание на клиренс, объём багажника и надёжность – именно эти параметры определяют, справится ли автомобиль с дачными задачами и городскими пробками.

Škoda Kodiaq – универсальный выбор для тех, кто ищет баланс между комфортом и практичностью. Даже в пятиместной версии салон остаётся просторным, а багажник – одним из самых вместительных в классе: 835 литров, а при сложенных сиденьях – до 2065 литров. Клиренс от 192 до 200 мм позволяет уверенно передвигаться по просёлочным дорогам. В России чаще выбирают бензиновый мотор 2.0 на 150 л.с., который сочетает динамику и экономичность. Управляемость и оснащение модели отмечают даже опытные владельцы, а стоимость остаётся в разумных пределах.

Haval Jolion – лидер среди иностранных кроссоверов по продажам в стране. Его цена близка к субкомпактным моделям, а размеры и комплектация соответствуют классу C. Багажник вмещает 337 литров (или 1133 литра при сложенных сиденьях), клиренс – 190 мм. Самая популярная версия – с турбомотором 1,5 л (150 л.с.), полным приводом и независимой задней подвеской. Jolion экономичен (8,2 л/100 км) и доступен по цене, а в базовой комплектации уже есть климат-контроль, мультимедиа и современные системы безопасности.

Chery Tiggo 7 Pro Max – ещё один китайский кроссовер, быстро набирающий популярность. В отличие от предшественника, здесь доступны 7-ступенчатая роботизированная коробка и полный привод. Габариты позволяют комфортно перевозить семью, багажник – 475 литров (до 1500 литров при трансформации салона). Клиренс – 190 мм, мотор – турбированный 1,6 л (150 л.с.). Богатое оснащение и невысокая цена делают Tiggo 7 Pro Max конкурентом даже для лидеров сегмента.

Volkswagen Polo – классика для тех, кто ценит надёжность и практичность. Несмотря на компактные размеры (4469×1706×1471 мм), салон не тесный, а багажник – 530 литров с удобной геометрией. Клиренс – 170 мм, подойдёт для хороших дорог. Polo известен усиленной подвеской, оцинкованным кузовом и отличной динамикой. Самые востребованные двигатели – 1,6 MPI (90/110 л.с.) и 1,4 TSI (125 л.с.) с 7DCT. Модель успешно прошла краш-тесты EuroNCAP, а качественная сборка позволяет покупать даже подержанные экземпляры без опасений.

Changan CS55 Plus – выразительный среднеразмерный кроссовер из Китая, который уже заслужил доверие российских водителей. Габариты – 4515×1865×1680 мм, багажник – 475 литров (1400 литров при сложенных сиденьях), клиренс – 171 мм. Передний привод, мотор 1,5 л (181 л.с.), 7-ступенчатый робот и многорычажная задняя подвеска, обеспечивающая динамику и комфорт. Важный плюс – зимний пакет: подогрев всех сидений, двухслойное лобовое стекло с обогревом, адаптированный климат-контроль. Безопасность на высоком уровне: подушки, ассистенты, прочный кузов и светодиодная оптика.

Для российских дачников важна не только проходимость, но и адаптация к климату: многие традиционные модели оснащены усиленной подвеской, оцинкованным кузовом и зимними опциями. Это особенно актуально для регионов с суровыми зимами и сложными дорожными условиями. Кстати, если учитывать надёжность и слабые места бюджетных моделей, стоит обратить внимание на разбор уязвимостей популярных авто .