Премьера или просто витрина? Почему не все представленные на ПМЭФ автоновинки доходят до дилеров

Пять новых авто, которые впервые показали на ПМЭФ: что изменилось на рынке

Сразу пять моделей дебютировали на Петербургском экономическом форуме за последние годы. Почему именно эти авто оказались в центре внимания, какие технологии и решения они принесли на рынок, и что это значит для российских водителей - разбираемся в деталях.

Сразу пять моделей дебютировали на Петербургском экономическом форуме за последние годы. Почему именно эти авто оказались в центре внимания, какие технологии и решения они принесли на рынок, и что это значит для российских водителей - разбираемся в деталях.

Появление новых автомобилей на Петербургском международном экономическом форуме всегда вызывает интерес у российских автолюбителей. Такие премьеры не только отражают актуальные тренды, но и часто задают направление для всего рынка. В последние годы на ПМЭФ были представлены машины, которые уже сегодня влияют на выбор покупателей и формируют ожидания от будущих моделей.

Одной из самых заметных премьер стала Lada Iskra, которую впервые показали 5 июня 2024 года. Эта модель сразу привлекла внимание сочетанием современных технологий и доступной цены. В линейке - седан, универсал и версия Cross с увеличенным клиренсом. Автомобиль построен на глубоко переработанной платформе Renault Nissan CMF B LS, адаптированной под российские условия. Базовый мотор объемом 1,6 литра выдает 90 л.с. и работает с 5-ступенчатой механикой, а более мощная версия - 106 л.с. - доступна с шестиступенчатой коробкой или вариатором. Привод исключительно передний, а сборка организована как в Тольятти, так и на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге.

В 2022 году на базе Единой модульной платформы был создан Aurus Komendant - представительский кроссовер, который в 2025 году на ПМЭФ показали в бронированной версии. Этот SUV с внушительным обликом получил гибридную установку: бензиновый V8 4,4 литра и электромотор суммарно развивают 598 л.с. Тяга передается на все колеса через 9-ступенчатый автомат KATE. Особое внимание уделено безопасности: автомобиль оснащен баллистической и противовзрывной защитой, что делает его уникальным предложением для госструктур и бизнеса.

Флагманский седан Lada Aura дважды становился звездой форума. В 2023 году модель представили как удлиненную версию Lada Vesta, ориентированную на деловых людей и чиновников. В 2024 году Lada Aura стала официальным автомобилем форума, а в 2025-м дебютировала в такси-исполнении с характерной желтой полосой и «шашечками». Все версии построены на платформе, удлиненной на 250 мм, и оснащаются 1,8-литровым мотором на 122 л.с. с вариатором. Для VIP-клиентов предложено исполнение с раздельными задними креслами, вентиляцией и массажем.

Еще одна важная новинка - Lada Azimut, первый кроссовер, полностью разработанный АвтоВАЗом. Серийное производство стартует в сентябре 2026 года в Тольятти. В основе - модернизированная платформа Lada Vesta, а дизайн продолжает фирменную концепцию «икс-дизайна», но в более сдержанном стиле. На старте продаж предложат два бензиновых двигателя: 1,6 л (120 л.с.) с механикой и 1,8 л (132 л.с.) с вариатором. В будущем ожидается турбоверсия на 150 л.с. с гидромеханическим автоматом. Привод - только передний, что обусловлено архитектурой платформы.

В 2025 году на ПМЭФ был замечен минивэн Hongqi HQ9 - просторный бизнес-класс с семиместным салоном. Среди особенностей - панорамная крыша, кресла с массажем, премиальная аудиосистема и интеллектуальные помощники. На втором ряду - капитанские кресла с электрорегулировками, подогревом и вентиляцией, а управление функциями реализовано через сенсорные экраны в подлокотниках. Под капотом - 2-литровый турбомотор на 245 л.с. в паре с 8-ступенчатым автоматом и передним приводом. Модель позиционируется как конкурент Toyota Alphard, GAC M8 и других премиальных минивэнов.

Стоит отметить, что не все дебютанты ПМЭФ становятся массовыми бестселлерами. Некоторые остаются нишевыми решениями, как, например, электромотоцикл Aurus Merlon, созданный для сопровождения кортежей, или бронированный внедорожник Hongqi LS7, который также был показан на форуме. Бывают и такие случаи, когда модели, представленные на ПМЭФ, не доходят до широкого рынка - как это произошло с Mercedes-Benz EQS и Mercedes-Maybach S-Class, официально не продающимися в России.

Интересно, что на ПМЭФ часто демонстрируют не только российские, но и зарубежные новинки, что позволяет сравнить подходы разных производителей. Например, в обзоре о лимитированных седанах Hongqi Guoya подробно разбирались особенности премиальных моделей, которые конкурируют с Aurus и Maybach. Это подчеркивает, насколько разнообразным становится рынок даже в условиях ограниченного импорта.

По информации «Российской Газеты», на ПМЭФ всегда стараются привезти самые актуальные автомобили, отражающие ключевые тенденции отрасли. Для российских водителей это возможность увидеть и оценить новинки, которые в ближайшее время могут появиться в продаже или задать новые стандарты в своих сегментах. Важно помнить, что такие премьеры не только демонстрируют технический прогресс, но и формируют ожидания от будущих моделей, влияя на выбор и предпочтения покупателей по всей стране.