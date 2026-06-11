Пять моделей 2026 года с АКПП дешевле 2,5 млн: альтернатива ушедшим брендам без потери комфорта

11 июня 2026, 06:50
Пять новых авто с классическим автоматом до 2,5 млн рублей: что выбрать в 2026 году
Пять новых авто с классическим автоматом до 2,5 млн рублей: что выбрать в 2026 году
В 2026 году российский рынок предлагает пять новых автомобилей с классическим автоматом дешевле 2,5 млн рублей. В подборке - модели из Китая и Беларуси, которые удивляют оснащением и вытесняют привычные бренды. Почему спрос на них растет - в материале.
Российский рынок новых автомобилей с классическим «автоматом» переоценивает преимущества перемен. После ухода привычных брендов на первый план вышли китайские и белорусские производители, предложившие альтернативу по цене и оснащению. В 2026 году сразу пять моделей с гидротрансформаторной АКПП можно приобрести дешевле 2,5 млн рублей – и это не только экономия, но и доступ к современным опциям, которые ещё недавно были доступны лишь в более дорогом сегменте.
Самым доступным вариантом стал Jetta VA3 — седан китайского происхождения, быстро завоевавший популярность среди традиционных водителей. Его стоимость стартует с 1 569 000 рублей. Под капотом — 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 110 л.с., работающий в паре с шестиступенчатым автоматом Aisin. Уже в комплектации «Стандарт» есть подогрев и электропривод зеркал, фронтальные подушки безопасности, система бесключевого доступа с кнопкой запуска, электростеклоподъемники всех дверей и аудиосистема с динамиками. Подобный набор опций ещё недавно был редкостью в этом ценовом сегменте.
На втором месте — Belgee S50, преемник Geely Emgrand, который теперь собирается в Беларуси. Цена с автоматом начинается от 2 039 990 рублей. Здесь установлен 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 122 л.с. и 152 Нм, коробка — классическая шестиступенчатая. В стандартное оснащение входят: светодиодные дневные ходовые огни и задние фонари, мультифункциональный руль, фронтальные подушки безопасности, климат-контроль, система бесключевого доступа и люк с электроприводом (12,3-дюймовый). Подобный набор делает Belgee S50 одним из самых технологичных представителей своего класса.
Третью позицию занимает Forthing T5 от Dongfeng — компактный кроссовер, который можно приобрести за 2 050 000 рублей с учётом всех скидок. Он оснащён 1,5-литровым бензиновым мотором на 144 л.с. и шестиступенчатой гидромеханической коробкой передач. В списке опций: фронтальные и боковые подушки безопасности, круиз-контроль, камера заднего вида с парктроником, система помощи при спуске, подогрев зеркал и аудиосистема с шестью динамиками. Салон отделан искусственной кожей, что создаёт ощущение премиальности даже в бюджетном сегменте.
Четвёртым в списке идёт Solaris HS — хорошо знакомый россиянам седан, который теперь продаётся под новым брендом, но сохраняет все достоинства Hyundai Solaris. За 2 440 000 рублей покупатель получает 1,6-литровый двигатель мощностью 123 л.с. и шестиступенчатый автомат. В комплектации Active Plus есть кондиционер, подогрев передних сидений, мультируль, аудиосистема с динамиками и датчики давления в шинах. Это один из вариантов, где сочетаются проверенная надёжность и современное оснащение.
Завершает подборку Solaris KRS — преемник Kia Rio в кузове седан, который теперь можно купить даже онлайн. Самая доступная версия «Комфорт» с автоматом стоит 2 445 000 рублей. Под капотом — 1,6-литровый атмосферный мотор на 123 л.с., а в оснащении — фронтальные подушки безопасности для водителя и пассажира, кондиционер, подогрев передних сидений, мультируль и аудиосистема с динамиками. Такой набор опций делает Solaris KRS привлекательным выбором для тех, кто ищет баланс между ценой и комфортом.
Ситуация на рынке новых автомобилей с классическим «автоматом» в России меняется стремительно. Китайские и белорусские бренды не только заняли освободившиеся ниши, но и предложили покупателям достойную альтернативу ушедшим моделям. Для многих автолюбителей это шанс приобрести современный автомобиль с привычной коробкой передач по разумной цене, не жертвуя комфортом и безопасностью. Как отмечают эксперты, спрос на такие машины только растёт, а конкуренция среди производителей становится всё острее. Кстати, интерес к китайским моделям в России и странах СНГ уже обсуждался в материалах о причинах разницы в ценах на автомобили - подробности о налогах и дилерских схемах можно найти здесь .
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