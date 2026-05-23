Пять автомобилей 2026 года, которые не боятся ям и экономичны в обслуживании — что выбрать для дачи и города

23 мая 2026, 20:40
Пять новых автомобилей для дачи: высокий клиренс, большой багажник и доступная цена
Пять новых автомобилей для дачи: высокий клиренс, большой багажник и доступная цена
В 2026 году на российском рынке появились автомобили, которые сочетают высокий клиренс, вместительный багажник и разумную стоимость. Разбираемся, какие модели лучше всего подходят для поездок на дачу и городских дорог, и почему их выбирают практичные водители.
В 2026 году выбор автомобиля для дачи стал особенно актуален для россиян: тяжёлые условия в городе по-прежнему далеки от идеала, а перевозка вещей и продуктов требуется регулярно. В первую очередь учитываются клиренс, объём багажника и надёжность — именно эти параметры определяют, справится ли машина с дачными задачами.
Skoda Kodiaq – универсальный вариант для тех, кто ищет баланс между комфортом и практичностью. Даже в пятиместной версии салон остаётся просторным, багажник — один из самых вместительных в классе: 835 литров, а при сложенных сиденьях — до 2065 литров. Клиренс от 192 до 200 мм позволяет уверенно передвигаться по просёлочным дорогам. В России чаще выбирают бензиновый мотор 2.0 на 150 л.с., который сочетает динамику и экономичность. Управляемость и оснащение модели отмечают даже опытные владельцы, стоимость остаётся в разумных пределах.
Haval Jolion – лидер среди иностранных кроссоверов по продажам в стране. Его цена приближается к субкомпактным моделям, а размеры и комплектация соответствуют классу C. Багажник вмещает 337 литров (или 1133 литра при сложенных сиденьях), клиренс — 190 мм. Самая популярная версия — с турбомотором 1,5 л (150 л.с.), полным приводом и независимой задней подвеской. Jolion экономичен (8,2 л/100 км) и доступен по цене, а в базовой комплектации уже есть климат-контроль, мультимедиа и современные системы безопасности.
Chery Tiggo 7 Pro Max – ещё один китайский кроссовер, быстро набирающий популярность. В отличие от предшественника, здесь доступны 7-ступенчатая роботизированная коробка и полный привод. Габариты позволяют комфортно перевозить семью, багажник — 475 литров (до 1500 литров при трансформации салона). Клиренс — 190 мм, мотор — турбированный 1,6 л (150 л.с.). Богатое оснащение и невысокая цена делают Tiggo 7 Pro Max конкурентом даже для лидеров сегмента.
Volkswagen Polo – классика для тех, кто ценит надёжность и практичность. Несмотря на компактные размеры (4469×1706×1471 мм), салон не тесный, багажник — 530 литров с удобной геометрией. Клиренс — 170 мм, подойдёт для хороших дорог. Polo известен усиленной подвеской, оцинкованным кузовом и отличной динамикой. Самые востребованные двигатели — 1,6 MPI (90/110 л.с.) и 1,4 TSI (125 л.с.) с 7DCT. Модель успешно прошла краш-тесты EuroNCAP, качественная сборка позволяет покупать даже подержанные экземпляры без опасений.
Changan CS55 Plus — выразительный среднеразмерный кроссовер из Китая, который уже заслужил доверие российских водителей. Габариты — 4515×1865×1680 мм, багажник — 475 литров (1400 литров при сложенных сиденьях), клиренс — 171 мм. Передний привод, мотор 1,5 л (181 л.с.), 7-ступенчатый робот и многорычажная задняя подвеска, обеспечивающая динамику и комфорт. Важный плюс — зимний пакет: подогрев всех сидений, двухслойное лобовое стекло с обогревом, адаптированный климат-контроль. Безопасность на высоком уровне: подушки, ассистенты, прочный кузов и светодиодная оптика.
Для российских дачников важна не только проходимость, но и адаптация к климату: многие из традиционных моделей оснащены усиленной подвеской, оцинкованным кузовом и зимними опциями. Это особенно актуально для регионов с суровыми зимами и сложными условиями.
Судя по тенденциям, в 2026 году китайские бренды продолжат укреплять позиции на рынке благодаря богатому оснащению и доступной цене, а европейские модели сохранят репутацию надёжных и практичных решений. При выборе автомобиля важно учитывать не только технические характеристики, но и особенности эксплуатации в российских условиях: наличие полного привода, качество подвески, антикоррозийная защита и зимние опции. Такой подход позволяет выбрать машину, которая прослужит долго и не подведёт на просёлках.
Похожие материалы Шкода, Хавейл, Чери, Фольксваген, Чинган
-
21.05.2026, 17:16
Какие новые модели Hyundai, Kia, Toyota, Volkswagen, BMW и Skoda ждут россиян
Российский рынок переживает трансформацию: привычные Hyundai, Kia, Toyota, Volkswagen, BMW и Skoda ушли, но их новые поколения вызывают живой интерес. Разбираемся, как изменились эти автомобили и почему их возвращения ждут с особым нетерпением.Читать далее
-
21.05.2026, 07:25
Haval Jolion 4x4: новый турбомотор, обновленный салон и прежняя цена на рынке
Обновленный Haval Jolion с турбомотором 150 л.с. и полным приводом получил улучшенную динамику, новые настройки трансмиссии и доработанный салон. Эксперты отмечают плюсы и минусы модели, а цены остались на прежнем уровне - почему это важно для российских покупателей.Читать далее
-
21.05.2026, 06:51
Omoda C5 с полным приводом: старт продаж обновленного кроссовера в России
В России начались продажи нового поколения полноприводного кроссовера Omoda C5. Модель выделяется современным оснащением, акцентом на молодежную аудиторию и конкурентной ценой. Почему этот запуск важен для рынка и чем Omoda C5 может заинтересовать покупателей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
20.05.2026, 10:54
Haval Jolion 2026: новый мотор, улучшенная динамика и скидки до 200 тысяч
Haval Jolion 2026 удивил обновленным мотором и заметно лучшей динамикой. В дилерских центрах уже предлагают скидки до 200 тысяч рублей, а тест-драйвы доступны почти везде. Почему этот кроссовер снова на слуху и что изменилось - разбираемся подробно.Читать далее
-
20.05.2026, 06:29
Renault Duster II и Haval Jolion: сравнение оснащения, проходимости и надежности
Renault Duster второго поколения и Haval Jolion остаются одними из самых востребованных бюджетных кроссоверов на российском рынке. В материале разбираются ключевые отличия, комплектации и нюансы эксплуатации, которые помогут сделать осознанный выбор в 2026 году.Читать далее
-
19.05.2026, 07:12
Сравнение расхода топлива Tenet T7 на АИ-92 и АИ-95: реальный эксперимент владельца
Владелец Tenet T7 провел месячный тест на двух типах бензина, чтобы выяснить, как меняется расход топлива и поведение двигателя. Результаты эксперимента могут быть полезны тем, кто выбирает между АИ-92 и АИ-95 для современных турбомоторов.Читать далее
-
18.05.2026, 10:15
Пять автомобилей для дачи: высокий клиренс, вместительный багажник и разумная цена
Выбор машины для дачи - задача с нюансами: нужен высокий клиренс, просторный багажник и надежность на плохих дорогах. В этом обзоре - пять моделей, которые отвечают этим требованиям и подходят для российских условий.Читать далее
-
18.05.2026, 06:17
Обновленный Belgee X50+: пять главных соперников на российском рынке и их цены
В марте на российском рынке появился обновленный Belgee X50+, который сразу оказался в центре внимания благодаря сочетанию цены и оснащения. Мы разобрали, какие кроссоверы составят ему основную конкуренцию и чем они отличаются.Читать далее
-
24.05.2026, 05:05
Fiat 500R: новый взгляд на культовую модель с широкой посадкой и спортивным характером
Fiat 500R - свежий цифровой проект, который может вдохнуть новую жизнь в известную модель. В условиях снижающегося интереса к компактным авто в США, необычный дизайн и спортивный облик могут стать шансом для Fiat выделиться на мировом рынке.Читать далее
-
23.05.2026, 21:09
Почему Honda CR-V удерживает лидерство среди семейных кроссоверов в России
Honda CR-V продолжает оставаться одним из самых востребованных кроссоверов для семейных водителей. Эксперты отмечают сочетание надежности, вместимости и современных технологий, что особенно актуально на фоне роста требований к безопасности и экономичности автомобилей.Читать далее
-
23.05.2026, 21:03
Toyota Rush: новый семиместный кроссовер из ОАЭ появился в продаже в России
В России стартовали продажи Toyota Rush - редкого семиместного кроссовера с задним приводом и простым 1,5-литровым мотором. Модель привлекает ценой от 1,8 млн рублей и просторным салоном, что особенно актуально на фоне подорожания аналогов.Читать далее
Похожие материалы Шкода, Хавейл, Чери, Фольксваген, Чинган
-
21.05.2026, 17:16
Какие новые модели Hyundai, Kia, Toyota, Volkswagen, BMW и Skoda ждут россиян
Российский рынок переживает трансформацию: привычные Hyundai, Kia, Toyota, Volkswagen, BMW и Skoda ушли, но их новые поколения вызывают живой интерес. Разбираемся, как изменились эти автомобили и почему их возвращения ждут с особым нетерпением.Читать далее
-
21.05.2026, 07:25
Haval Jolion 4x4: новый турбомотор, обновленный салон и прежняя цена на рынке
Обновленный Haval Jolion с турбомотором 150 л.с. и полным приводом получил улучшенную динамику, новые настройки трансмиссии и доработанный салон. Эксперты отмечают плюсы и минусы модели, а цены остались на прежнем уровне - почему это важно для российских покупателей.Читать далее
-
21.05.2026, 06:51
Omoda C5 с полным приводом: старт продаж обновленного кроссовера в России
В России начались продажи нового поколения полноприводного кроссовера Omoda C5. Модель выделяется современным оснащением, акцентом на молодежную аудиторию и конкурентной ценой. Почему этот запуск важен для рынка и чем Omoda C5 может заинтересовать покупателей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
20.05.2026, 10:54
Haval Jolion 2026: новый мотор, улучшенная динамика и скидки до 200 тысяч
Haval Jolion 2026 удивил обновленным мотором и заметно лучшей динамикой. В дилерских центрах уже предлагают скидки до 200 тысяч рублей, а тест-драйвы доступны почти везде. Почему этот кроссовер снова на слуху и что изменилось - разбираемся подробно.Читать далее
-
20.05.2026, 06:29
Renault Duster II и Haval Jolion: сравнение оснащения, проходимости и надежности
Renault Duster второго поколения и Haval Jolion остаются одними из самых востребованных бюджетных кроссоверов на российском рынке. В материале разбираются ключевые отличия, комплектации и нюансы эксплуатации, которые помогут сделать осознанный выбор в 2026 году.Читать далее
-
19.05.2026, 07:12
Сравнение расхода топлива Tenet T7 на АИ-92 и АИ-95: реальный эксперимент владельца
Владелец Tenet T7 провел месячный тест на двух типах бензина, чтобы выяснить, как меняется расход топлива и поведение двигателя. Результаты эксперимента могут быть полезны тем, кто выбирает между АИ-92 и АИ-95 для современных турбомоторов.Читать далее
-
18.05.2026, 10:15
Пять автомобилей для дачи: высокий клиренс, вместительный багажник и разумная цена
Выбор машины для дачи - задача с нюансами: нужен высокий клиренс, просторный багажник и надежность на плохих дорогах. В этом обзоре - пять моделей, которые отвечают этим требованиям и подходят для российских условий.Читать далее
-
18.05.2026, 06:17
Обновленный Belgee X50+: пять главных соперников на российском рынке и их цены
В марте на российском рынке появился обновленный Belgee X50+, который сразу оказался в центре внимания благодаря сочетанию цены и оснащения. Мы разобрали, какие кроссоверы составят ему основную конкуренцию и чем они отличаются.Читать далее
-
24.05.2026, 05:05
Fiat 500R: новый взгляд на культовую модель с широкой посадкой и спортивным характером
Fiat 500R - свежий цифровой проект, который может вдохнуть новую жизнь в известную модель. В условиях снижающегося интереса к компактным авто в США, необычный дизайн и спортивный облик могут стать шансом для Fiat выделиться на мировом рынке.Читать далее
-
23.05.2026, 21:09
Почему Honda CR-V удерживает лидерство среди семейных кроссоверов в России
Honda CR-V продолжает оставаться одним из самых востребованных кроссоверов для семейных водителей. Эксперты отмечают сочетание надежности, вместимости и современных технологий, что особенно актуально на фоне роста требований к безопасности и экономичности автомобилей.Читать далее
-
23.05.2026, 21:03
Toyota Rush: новый семиместный кроссовер из ОАЭ появился в продаже в России
В России стартовали продажи Toyota Rush - редкого семиместного кроссовера с задним приводом и простым 1,5-литровым мотором. Модель привлекает ценой от 1,8 млн рублей и просторным салоном, что особенно актуально на фоне подорожания аналогов.Читать далее