Пять автомобилей 2026 года, которые не боятся ям и экономичны в обслуживании — что выбрать для дачи и города

Пять новых автомобилей для дачи: высокий клиренс, большой багажник и доступная цена

В 2026 году на российском рынке появились автомобили, которые сочетают высокий клиренс, вместительный багажник и разумную стоимость. Разбираемся, какие модели лучше всего подходят для поездок на дачу и городских дорог, и почему их выбирают практичные водители.

В 2026 году выбор автомобиля для дачи стал особенно актуален для россиян: тяжёлые условия в городе по-прежнему далеки от идеала, а перевозка вещей и продуктов требуется регулярно. В первую очередь учитываются клиренс, объём багажника и надёжность — именно эти параметры определяют, справится ли машина с дачными задачами.

Skoda Kodiaq – универсальный вариант для тех, кто ищет баланс между комфортом и практичностью. Даже в пятиместной версии салон остаётся просторным, багажник — один из самых вместительных в классе: 835 литров, а при сложенных сиденьях — до 2065 литров. Клиренс от 192 до 200 мм позволяет уверенно передвигаться по просёлочным дорогам. В России чаще выбирают бензиновый мотор 2.0 на 150 л.с., который сочетает динамику и экономичность. Управляемость и оснащение модели отмечают даже опытные владельцы, стоимость остаётся в разумных пределах.

Haval Jolion – лидер среди иностранных кроссоверов по продажам в стране. Его цена приближается к субкомпактным моделям, а размеры и комплектация соответствуют классу C. Багажник вмещает 337 литров (или 1133 литра при сложенных сиденьях), клиренс — 190 мм. Самая популярная версия — с турбомотором 1,5 л (150 л.с.), полным приводом и независимой задней подвеской. Jolion экономичен (8,2 л/100 км) и доступен по цене, а в базовой комплектации уже есть климат-контроль, мультимедиа и современные системы безопасности.

Chery Tiggo 7 Pro Max – ещё один китайский кроссовер, быстро набирающий популярность. В отличие от предшественника, здесь доступны 7-ступенчатая роботизированная коробка и полный привод. Габариты позволяют комфортно перевозить семью, багажник — 475 литров (до 1500 литров при трансформации салона). Клиренс — 190 мм, мотор — турбированный 1,6 л (150 л.с.). Богатое оснащение и невысокая цена делают Tiggo 7 Pro Max конкурентом даже для лидеров сегмента.

Volkswagen Polo – классика для тех, кто ценит надёжность и практичность. Несмотря на компактные размеры (4469×1706×1471 мм), салон не тесный, багажник — 530 литров с удобной геометрией. Клиренс — 170 мм, подойдёт для хороших дорог. Polo известен усиленной подвеской, оцинкованным кузовом и отличной динамикой. Самые востребованные двигатели — 1,6 MPI (90/110 л.с.) и 1,4 TSI (125 л.с.) с 7DCT. Модель успешно прошла краш-тесты EuroNCAP, качественная сборка позволяет покупать даже подержанные экземпляры без опасений.

Changan CS55 Plus — выразительный среднеразмерный кроссовер из Китая, который уже заслужил доверие российских водителей. Габариты — 4515×1865×1680 мм, багажник — 475 литров (1400 литров при сложенных сиденьях), клиренс — 171 мм. Передний привод, мотор 1,5 л (181 л.с.), 7-ступенчатый робот и многорычажная задняя подвеска, обеспечивающая динамику и комфорт. Важный плюс — зимний пакет: подогрев всех сидений, двухслойное лобовое стекло с обогревом, адаптированный климат-контроль. Безопасность на высоком уровне: подушки, ассистенты, прочный кузов и светодиодная оптика.

Для российских дачников важна не только проходимость, но и адаптация к климату: многие из традиционных моделей оснащены усиленной подвеской, оцинкованным кузовом и зимними опциями. Это особенно актуально для регионов с суровыми зимами и сложными условиями.

Судя по тенденциям, в 2026 году китайские бренды продолжат укреплять позиции на рынке благодаря богатому оснащению и доступной цене, а европейские модели сохранят репутацию надёжных и практичных решений. При выборе автомобиля важно учитывать не только технические характеристики, но и особенности эксплуатации в российских условиях: наличие полного привода, качество подвески, антикоррозийная защита и зимние опции. Такой подход позволяет выбрать машину, которая прослужит долго и не подведёт на просёлках.