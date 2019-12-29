29 декабря 2019, 16:23
Пять новых иномарок до 660 000 рублей
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До Нового года остаются считанные дни, и пока еще можно успеть купить новый автомобиль по старой цене. Расскажем о пяти самых недорогих моделях иностранных брендов.
Фото: Datsun
Фото: Datsun
Фото: Hyundai
Фото: GM АвтоВАЗ
Фото: Volkswagen
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Третью строчку отдали Hyundai Solaris. Седан с 1,4-литровым мотором (100 л.с.) и 6-ступенчатой МКПП стоит минимум 746 тысяч рублей, но некоторые дилеры готовы сбавить цену до 567 тысяч рублей. Не за горами рестайлинговая версия модели. Ожидается, что в продажу новинка поступит уже в первом квартале 2020 года. На четвертом месте - Chevrolet Niva. Формально внедорожник выпускается под брендом Chevrolet, но фактически с недавнего времени компания на 100% принадлежит АвтоВАЗу. Приобрести автомобиль с 1,7-литровым мотором (80 сил) и «механикой» можно пока за 582 тысячи рублей.
Замыкает ТОП-5 самых бюджетных иномарок декабря 2019 года Volkswagen Polo. Базовая версия Conceptline с 90-сильным MPI и механической коробкой передач стоит от 659 900 рублей с учетом скидок и специальных предложений. На седаны распространяет 12-летняя гарантия от сквозной коррозии. Стандартная 3-летняя гарантия производителя имеет приятную особенность. Первые два года гарантия предоставляется без ограничения пробега, а третий год — до достижения автомобилем 100 000 км с момента его покупки, в зависимости от того, что наступит раньше.
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Комментарии пользователей
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