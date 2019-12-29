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29 декабря 2019, 16:23

Пять новых иномарок до 660 000 рублей

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До Нового года остаются считанные дни, и пока еще можно успеть купить новый автомобиль по старой цене. Расскажем о пяти самых недорогих моделях иностранных брендов.
Пять новых иномарок до 660 000 рублей

Фото: Datsun

Пять новых иномарок до 660 000 рублей

Фото: Datsun

Пять новых иномарок до 660 000 рублей

Фото: Hyundai

Пять новых иномарок до 660 000 рублей

Фото: GM АвтоВАЗ

Пять новых иномарок до 660 000 рублей

Фото: Volkswagen

Пять новых иномарок до 660 000 рублей
Пять новых иномарок до 660 000 рублей
Пять новых иномарок до 660 000 рублей
Пять новых иномарок до 660 000 рублей
Пять новых иномарок до 660 000 рублей
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С января большинство автопроизводителей поднимают цены на свои машины. Редакция издания speedme.ru составила собственный ТОП-5 автомобилей зарубежных марок, которые на декабрь 2019 года стоят от 400 до 660 тысяч рублей. Первое место досталось седану Datsun on-DO. Автомобиль с 1,6-литровым мотором (87 л.с.) и «механикой» стоит от 400 тысяч рублей. Второе место занимает «родственный» хэтчбек Datsun mi-DO, который в версии с аналогичными агрегатами стоит уже на 65 тысяч рублей дороже.

Третью строчку отдали Hyundai Solaris. Седан с 1,4-литровым мотором (100 л.с.) и 6-ступенчатой МКПП стоит минимум 746 тысяч рублей, но некоторые дилеры готовы сбавить цену до 567 тысяч рублей. Не за горами рестайлинговая версия модели. Ожидается, что в продажу новинка поступит уже в первом квартале 2020 года. На четвертом месте - Chevrolet Niva. Формально внедорожник выпускается под брендом Chevrolet, но фактически с недавнего времени компания на 100% принадлежит АвтоВАЗу. Приобрести автомобиль с 1,7-литровым мотором (80 сил) и «механикой» можно пока за 582 тысячи рублей.

Замыкает ТОП-5 самых бюджетных иномарок декабря 2019 года Volkswagen Polo. Базовая версия Conceptline с 90-сильным MPI и механической коробкой передач стоит от 659 900 рублей с учетом скидок и специальных предложений. На седаны распространяет 12-летняя гарантия от сквозной коррозии. Стандартная 3-летняя гарантия производителя имеет приятную особенность. Первые два года гарантия предоставляется без ограничения пробега, а третий год — до достижения автомобилем 100 000 км с момента его покупки, в зависимости от того, что наступит раньше.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Datsun mi-DO
Доброго дня! 15.04.2018 г. стала обладательницей DATZUN mi-do! Пробег пока 150 км. Пока все устраивает, но начитавшись различных форумов, что то стала волноваться! Хотелось бы понимать чем она может меня удивить в самый не подходящий момент???
Любовь
Форум Hyundai Solaris
Скидки не отражаются в прайсах, так что лучше все же звонить. А лучше всего - приезжать, когда продавцы такую готовность видят - они сразу вспоминают, какие еще программы есть :) По эксплуатации - хорошо ест 92-й (гнал такой для сестры из Самары в Рубцовск) , приемистая, расход упал на двух тысячах (по ...
Farion
Форум Chevrolet Niva
Цитата:| Кому: Николай У шевика мотор слабоват. я нашел хорошего автора по прошивкам и чипанулся. машина просто сказка. поехала по веселей.
Виктор
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Пять новых иномарок до 660 000 рублей
{{material_128341}}С января большинство автопроизводителей поднимают цены на свои машины. Редакция издания speedme.ru составила собственный ТОП-5 автомобилей зарубежных марок, которые на декабрь 2019 года стоят от 400 до 660 тысяч рублей. Первое место досталось седану Datsun on-DO. Автомобиль с 1,6-литровым мотором (87 л.с.) и «механикой» стоит от 400 тысяч рублей. Второе место занимает «родственный» хэтчбек Datsun mi-DO, который в версии с аналогичными агрегатами стоит уже на 65 тысяч рублей дороже.Третью строчку отдали Hyundai Solaris. Седан с 1,4-литровым мотором (100 л.с.) и 6-ступенчатой МКПП стоит минимум 746 тысяч рублей, но некоторые дилеры готовы сбавить цену до 567 тысяч рублей. Не за горами рестайлинговая версия модели. Ожидается, что в продажу новинка поступит уже в первом квартале 2020 года. На четвертом месте - Chevrolet Niva. Формально внедорожник выпускается под брендом Chevrolet, но фактически с недавнего времени компания на 100% принадлежит АвтоВАЗу. Приобрести автомобиль с 1,7-литровым мотором (80 сил) и «механикой» можно пока за 582 тысячи рублей.Замыкает ТОП-5 самых бюджетных иномарок декабря 2019 года Volkswagen Polo. Базовая версия Conceptline с 90-сильным MPI и механической коробкой передач стоит от 659 900 рублей с учетом скидок и специальных предложений. На седаны распространяет 12-летняя гарантия от сквозной коррозии. Стандартная 3-летняя гарантия производителя имеет приятную особенность. Первые два года гарантия предоставляется без ограничения пробега, а третий год — до достижения автомобилем 100 000 км с момента его покупки, в зависимости от того, что наступит раньше.
2019-12-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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