Гибрид и кроссовер-трансформер: Changan удивит Россию пятью новинками и локализацией в России

Changan готовит для России пять новых моделей : гибриды, трансформеры и обновления

Changan готовит для российского рынка сразу пять новых моделей, включая гибридный кроссовер и уникальный трансформер. В 2026 году автолюбителей ждут свежие решения и неожиданные форматы. Почему это событие может изменить расстановку сил на рынке - в нашем материале.

Российский автомобильный рынок в ближайшие годы ждет заметное обновление: компания Changan объявила о планах вывода сразу пяти новых моделей, часть из которых уже вызвала знаковое обсуждение среди экспертов и покупателей. В условиях, когда интерес к китайским брендам только растет, а конкуренция становится все жестче, такие шаги могут серьезно повлиять на предпочтения автолюбителей и даже изменить структуру продаж в сегменте кроссоверов.

Одной из основных новинок станет гибридный кроссовер G318, который выпускается под суббрендом Deepal. Эта модель уже начинает собираться на калининградском «Автоторе», старт продаж намечен на март–апрель 2026 года. G318 обещает стать интересным для тех, кто ищет баланс между экономичностью и современными технологиями, ведь гибридные силовые установки становятся все более востребованными на фоне роста цен на топливо и ужесточения экологических требований.

Однако настоящей сенсацией может стать пятиметровый кроссовер Nevo E07, выполненный в формате купе и обладающий уникальной замедленной трансформацией: одним нажатием кнопки автомобиль превращается в пикап. Полученные решения встречаются крайне редко даже на мировом рынке, а для России это и вовсе абсолютная инновация. Время появления Nevo E07 в продаже не разглашается, но сам факт анонса уже подогрел интерес общественности.

Не останутся без внимания и более привычные для россиян модели. Компактный кроссовер Uni-S, хорошо знакомый отечественным водителям, получит рестайлинг и станет доступен с системой полного привода. Это важное обновление, учитывая специфику российских дорог и климатических условий, когда полный привод часто не становится роскошью, а это необходимо.

В числе другие новинки — кроссоверы CS35 Max и CS75 Pro. Сейчас на рынке представлены их версии CS35 Plus и CS75 Plus, но новые модификации обещают расширить выбор для покупателей. Особо интересен CS75 Pro, который, по заявлению производителя, получит улучшенные технические характеристики и расширенный набор опций.

Стоит напомнить, что в конце прошлого года Changan уже вывел на российский рынок четвертое поколение CS75 Plus с полным приводом. Эта модель оснащена двухлитровым турбомотором, мощность которого увеличилась до 235 л.с., а крутящий момент - до 390 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает всего 7,4 секунды, что для кроссовера такого класса выглядит весьма впечатляюще. Цена на новинку составляет 4 миллиона рублей, что, кстати, не отпугивает покупателей, ориентированных на современные технологии и высокий уровень безопасности.

Планы Changan по расширению модельного ряда в России выглядят весьма амбициозно. Компания явно делает ставку на различные форматы и технологии, чтобы охватить максимальную аудиторию. В условиях, когда российский рынок переживает период трансформации, такие инициативы могут не только укрепить позиции, но и установить новые стандарты для конкурентов.