Практичные автомобили для дачи и стройки - что выбрать в этом сезоне

Пять новых пикапов до 2,7 млн рублей: самые доступные варианты 2026 года

В России растет интерес к пикапам. Спрос увеличивается с наступлением сезона. Журналисты изучили актуальные предложения дилеров и назвали пять самых доступных моделей. Узнайте, какие авто попали в рейтинг.

С наступлением дачного и строительного сезона в России заметно увеличился интерес к практичным автомобилям, способным справляться с перевозкой грузов и поездками по бездорожью. Пикапы становятся все более востребованными, ведь они сочетают в себе универсальность, вместительность и надежность. В 2026 году на рынке представлено несколько моделей, которые можно приобрести по цене ниже 2,7 млн рублей, выяснили Автоновости дня.

Лидером по доступности остается УАЗ «Пикап». Его базовая версия «Классик Икар» 2025 года выпуска предлагается за 1 891 000 рублей. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем мощностью 150 л. с., механической коробкой передач и подключаемым полным приводом. Клиренс составляет 210 мм, а объем багажного отсека - 1400 литров, который увеличивается до 2700 литров при установке кунга. В стандартном оснащении присутствуют светодиодные ходовые огни, ABS с EBD, подогрев зеркал и аудиоподготовка. За дополнительную плату доступны кондиционер и блокировка дифференциала.

Второе место занимает Ambertruck Work NF, выпускаемый на калининградском заводе «Автотор». Эта модель, являющаяся копией китайского JMC Yuhu/Vigus, после повышения цен в марте стоит 2 550 000 рублей. Пикап комплектуется 2,5-литровым турбодизелем на 128 л. с., механической коробкой передач и жестко подключаемым полным приводом. Среди опций - фронтальные подушки безопасности, кондиционер с антиаллергенным фильтром, мультимедийная система с 10-дюймовым экраном и обогрев стекол. Клиренс - 200 мм, грузоподъемность - 900 кг.

Третью позицию занимает JAC T8, который в базовой комплектации 2023 года с бензиновым мотором можно приобрести за 2 504 000 рублей с учетом скидки. Покупателям доступны два двигателя: бензиновый турбомотор на 177 л. с. и турбодизель на 136 л. с. Автомобиль оснащен шестиступенчатой механикой, полным приводом и механической блокировкой дифференциала. Клиренс - 220 мм, грузоподъемность - до 810 кг. В стандартном оснащении - литые диски, ксеноновая оптика, кондиционер, круиз-контроль и мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Четвертым в списке стал JAC T8 Pro. Эта версия отличается более мощным 2,4-литровым бензиновым турбомотором на 204 л. с. и ценой от 2 759 000 рублей с учетом скидки. Здесь также шестиступенчатая механика и полный привод с подключаемой передней осью. Клиренс - 220 мм, грузоподъемность - 900 кг. В оснащении - система кругового обзора, парктроники, обогрев сидений и зеркал, цифровая приборная панель и мультимедийная система с большим экраном.

Замыкает пятерку Sollers ST6 в комплектации «Стандарт». За 2 674 000 рублей предлагается версия с бензиновым мотором на 176 л. с., а дизельная стоит немного дороже. Автомобиль оборудован шестиступенчатой механикой, подключаемым полным приводом и клиренсом 197 мм. Размеры грузовой площадки - 1520х1520х470 мм, грузоподъемность - 900 кг. В стандартном оснащении - подушки безопасности, кондиционер, круиз-контроль, обогрев сидений и зеркал, электростеклоподъемники и системы безопасности ABS, EBD и ESC. С марта сиденья для этой модели производятся на площадке УАЗ.

Таким образом, российский рынок предлагает широкий выбор новых пикапов по доступной цене. Каждый из представленных вариантов обладает своими преимуществами и способен удовлетворить потребности как дачников, так и тех, кто занимается строительством или перевозкой грузов.