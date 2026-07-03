Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

3 июля 2026, 09:45

Пять новых седанов до двух миллионов: что доступно на рынке России

Пять новых седанов до двух миллионов: что доступно на рынке России

Какие бюджетные седаны еще можно купить дешевле двух миллионов - подробный разбор

Пять новых седанов до двух миллионов: что доступно на рынке России

Рынок бюджетных седанов в России постепенно меняется. Некоторые модели по-прежнему остаются доступными. Узнайте, какие авто еще можно купить в бюджете до 2 млн рублей. Сравните оснащение и цены.

Рынок бюджетных седанов в России постепенно меняется. Некоторые модели по-прежнему остаются доступными. Узнайте, какие авто еще можно купить в бюджете до 2 млн рублей. Сравните оснащение и цены.

В последние годы российский рынок седанов заметно изменился: цены на многие автомобили выросли, а привычные модели уступили место новым игрокам. Несмотря на это, пять новых седанов по-прежнему можно приобрести дешевле двух миллионов рублей. Эти автомобили остаются привлекательными для тех, кто ищет оптимальное сочетание стоимости и оснащения.

Самым доступным вариантом остается LADA Granta. Базовая комплектация Стандарт Плюс стоит 850 000 рублей. Автомобиль оснащен 1,6-литровым мотором мощностью 90 л.с. и механической коробкой передач. Передний привод и минимальный набор опций делают Granta практичным выбором для тех, кто ценит простоту и экономичность. Такой седан подойдет тем, кто не гонится за излишествами, а предпочитает надежность и низкие расходы на обслуживание.

LADA Iskra - свежая модель, занявшая промежуточную позицию между бюджетным и средним сегментом. Ее цена стартует с 1 277 000 рублей. Технически Iskra повторяет Granta, но отличается расширенным набором функций: здесь есть датчики дождя, система стабилизации ESC и телематика LADA Connect. Однако мультимедийная система в базовой версии отсутствует, что стоит учитывать при выборе.

LADA Vesta 2025 года выпуска предлагается за 1 558 000 рублей. За обновленную версию 2026 года потребуется доплатить еще 23 000 рублей. Под капотом - двигатель на 106 л.с. и механическая трансмиссия. В стандартной комплектации покупатель получает кондиционер, подогрев зеркал и комбинированную отделку салона. Эта модель ориентирована на тех, кто ищет баланс между комфортом и ценой, но готов мириться с некоторыми компромиссами по качеству комплектующих.

Среди иностранных моделей выделяется Changan Alsvin, который стоит 1 889 900 рублей. В отличие от российских конкурентов, этот седан оснащен роботизированной коробкой передач, камерой заднего вида и круиз-контролем. Китайские автомобили постепенно укрепляют позиции в бюджетном сегменте, предлагая расширенное оснащение за разумные деньги.

Завершает пятерку Belgee S50 из Беларуси, являющийся аналогом Geely Emgrand. Его цена - 1 899 990 рублей. Под капотом - 1,5-литровый двигатель мощностью 122 л.с., что делает его самым мощным среди представленных моделей. В комплектации Актив есть подогрев сидений и датчик света, что особенно актуально для российских климатических условий.

Покупатели часто задумываются о приобретении подержанных автомобилей, однако гарантия на новые машины остается весомым преимуществом. При оформлении кредита важно учитывать свои финансовые возможности, чтобы долговая нагрузка не стала чрезмерной.

Таким образом, несмотря на рост цен, на рынке все еще можно найти новые седаны до двух миллионов рублей. Эти модели закрывают основные потребности частных владельцев и таксопарков, предлагая выбор между отечественными и зарубежными брендами, а также разным уровнем оснащения.

Для тех, кто ищет мощность, стоит обратить внимание на Belgee S50. Если важна автоматическая трансмиссия - Changan Alsvin станет оптимальным вариантом. А любителям российских марок подойдут LADA Granta, Iskra или Vesta, каждая из которых имеет свои особенности и преимущества.

Упомянутые модели: Changan Alsvin, Geely Emgrand 7 (от 639 000 Р), ВАЗ (Lada) Granta (от 393 900 Р), ВАЗ (Lada) Iskra, ВАЗ (Lada) Vesta (от 599 000 Р)
Упомянутые марки: Changan, Belgee, Geely, ВАЗ (Lada)
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