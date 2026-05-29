Покупка б/у шин часто ведет к проблемам, если не знать важных нюансов

Пять ошибок при выборе подержанных шин: как не купить опасную резину

Мало кто задумывается, что покупка подержанных шин может обернуться серьезными рисками. Эксперт объяснил, почему возраст резины и скрытые дефекты часто игнорируют, а нарезанные протекторы могут привести к аварии. Какие детали обязательно проверить и что грозит, если ошибиться с выбором - советы для тех, кто не хочет рисковать безопасностью.

В условиях, когда цены на новые шины продолжают расти, все больше российских автомобилистов обращают внимание на рынок подержанной резины. Однако экономия на этом этапе может обернуться не только лишними расходами, но и реальной угрозой безопасности. Как сообщает Autonews, опытные гонщики и специалисты по автоспорту предупреждают: не все бывшие в употреблении шины одинаково безопасны, а некоторые из них способны привести к серьезным последствиям на дороге.

Первое, на что стоит обратить внимание при выборе б/у шин - это их возраст. По словам Сергея Дудина, пилота гоночной команды Sky Motors, дата выпуска всегда указывается на боковой части покрышки в виде четырех цифр: две обозначают неделю, две - год. Если шине больше пяти лет, ее свойства заметно ухудшаются: резина теряет эластичность, становится хрупкой и быстрее изнашивается. Такая покрышка может неожиданно подвести даже при спокойной езде, а уж тем более - на трассе.

Еще одна опасная ловушка - так называемые нарезанные шины. Это те, у которых продавцы искусственно углубляют протектор, срезая верхний слой. Внешне такие покрышки могут выглядеть свежо, но на деле их структура нарушена, и они могут лопнуть в любой момент. Эксперты категорически не советуют покупать подобные варианты: риск внезапного разрыва слишком велик, особенно на высокой скорости.

При осмотре подержанных шин важно не только проверить дату выпуска, но и внимательно изучить поверхность на предмет следов ремонта. Любые заплатки, проколы или следы вулканизации - тревожный сигнал. Специалисты рекомендуют прокатить каждую шину по ровной поверхности: если заметны радиальные грыжи или деформации, от покупки лучше отказаться. Даже если внешне покрышка выглядит неплохо, скрытые дефекты могут проявиться уже после установки на автомобиль.

Многие водители, стремясь сэкономить, забывают о том, что бывшая в употреблении резина всегда несет дополнительные риски. Если бюджет позволяет, эксперты советуют выбирать новые шины в официальных магазинах - так можно получить гарантию и быть уверенным в качестве. Тем, кто все же решился на покупку б/у, стоит помнить: экономия на безопасности может обернуться куда большими затратами.

В завершение стоит напомнить: на рынке подержанных шин встречаются как действительно качественные варианты, так и опасные подделки. Проверяйте дату выпуска, избегайте нарезанных протекторов, внимательно осматривайте каждую покрышку и не стесняйтесь задавать вопросы продавцу. В 2026 году, когда рынок автозапчастей переживает непростые времена, внимательность и осторожность - лучшие союзники автомобилиста.