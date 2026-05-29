Покупка б/у шин часто ведет к проблемам, если не знать важных нюансов

29 мая 2026, 09:15
Пять ошибок при выборе подержанных шин: как не купить опасную резину
Пять ошибок при выборе подержанных шин: как не купить опасную резину
Мало кто задумывается, что покупка подержанных шин может обернуться серьезными рисками. Эксперт объяснил, почему возраст резины и скрытые дефекты часто игнорируют, а нарезанные протекторы могут привести к аварии. Какие детали обязательно проверить и что грозит, если ошибиться с выбором - советы для тех, кто не хочет рисковать безопасностью.
В условиях, когда цены на новые шины продолжают расти, все больше российских автомобилистов обращают внимание на рынок подержанной резины. Однако экономия на этом этапе может обернуться не только лишними расходами, но и реальной угрозой безопасности. Как сообщает Autonews, опытные гонщики и специалисты по автоспорту предупреждают: не все бывшие в употреблении шины одинаково безопасны, а некоторые из них способны привести к серьезным последствиям на дороге.
Первое, на что стоит обратить внимание при выборе б/у шин - это их возраст. По словам Сергея Дудина, пилота гоночной команды Sky Motors, дата выпуска всегда указывается на боковой части покрышки в виде четырех цифр: две обозначают неделю, две - год. Если шине больше пяти лет, ее свойства заметно ухудшаются: резина теряет эластичность, становится хрупкой и быстрее изнашивается. Такая покрышка может неожиданно подвести даже при спокойной езде, а уж тем более - на трассе.
Еще одна опасная ловушка - так называемые нарезанные шины. Это те, у которых продавцы искусственно углубляют протектор, срезая верхний слой. Внешне такие покрышки могут выглядеть свежо, но на деле их структура нарушена, и они могут лопнуть в любой момент. Эксперты категорически не советуют покупать подобные варианты: риск внезапного разрыва слишком велик, особенно на высокой скорости.
При осмотре подержанных шин важно не только проверить дату выпуска, но и внимательно изучить поверхность на предмет следов ремонта. Любые заплатки, проколы или следы вулканизации - тревожный сигнал. Специалисты рекомендуют прокатить каждую шину по ровной поверхности: если заметны радиальные грыжи или деформации, от покупки лучше отказаться. Даже если внешне покрышка выглядит неплохо, скрытые дефекты могут проявиться уже после установки на автомобиль.
Многие водители, стремясь сэкономить, забывают о том, что бывшая в употреблении резина всегда несет дополнительные риски. Если бюджет позволяет, эксперты советуют выбирать новые шины в официальных магазинах - так можно получить гарантию и быть уверенным в качестве. Тем, кто все же решился на покупку б/у, стоит помнить: экономия на безопасности может обернуться куда большими затратами.
Интересно, что похожие проблемы возникают и при выборе других подержанных автокомпонентов. Например, при покупке автомобиля с пробегом важно знать, какие детали чаще всего выходят из строя и как их проверить. Об этом подробно рассказывается в материале о слабых местах популярных моделей - какие детали требуют особого внимания при покупке подержанного Renault Logan.
В завершение стоит напомнить: на рынке подержанных шин встречаются как действительно качественные варианты, так и опасные подделки. Проверяйте дату выпуска, избегайте нарезанных протекторов, внимательно осматривайте каждую покрышку и не стесняйтесь задавать вопросы продавцу. В 2026 году, когда рынок автозапчастей переживает непростые времена, внимательность и осторожность - лучшие союзники автомобилиста.
Похожие материалы
-
29.05.2026, 10:03
BMW занял лидирующую позицию на рынке битых премиальных авто в России
Эксперты отмечают: BMW уверенно обошел конкурентов на аукционах битых авто, заняв почти четверть премиального сегмента. Почему именно эти машины выбирают для восстановления, какие модели пользуются спросом и как меняется рынок - объяснил специалист. Читать далее
-
29.05.2026, 09:04
Можно ли доливать воду вместо антифриза: что реально произойдет с мотором
Снижение уровня охлаждающей жидкости - частая проблема, которую многие замечают слишком поздно. Что делать, если под рукой нет антифриза, а ехать нужно срочно? Разбираемся, можно ли доливать обычную воду и чем это обернется для автомобиля.Читать далее
-
29.05.2026, 07:31
Как утильсбор и курс рубля меняют цены на авто из Китая, Японии и Кореи
Цены на подержанные авто из Азии снова удивляют: несмотря на сильный рубль, выгоды почти не осталось. Эксперты объяснили, почему утильсбор стал главным барьером, а популярные модели теряют привлекательность. Какие машины теперь вне досягаемости и что это значит для рынка - разбираемся в деталях.Читать далее
-
28.05.2026, 19:01
Рынок подержанных иномарок: как укрепление рубля влияет на спрос и цены
Интерес к подержанным иномаркам из Японии, Китая и Кореи заметно вырос на фоне укрепления рубля. Эксперты отмечают: сезон и курс валюты влияют на заказы, но не всегда очевидно. Какие сегменты сейчас в топе, что происходит с ценами и почему многие ждут перемен - разбираемся в деталях. Мало кто знает, как утильсбор влияет на выбор авто.Читать далее
-
28.05.2026, 18:25
Почему задний привод снова в моде: преимущества классической схемы для водителя
Передний или задний привод - вопрос не только привычки. Многие водители ищут честную обратную связь. Классика снова становится актуальной. Узнайте, почему это происходит.Читать далее
-
28.05.2026, 18:14
Как быстро продать подержанный автомобиль: секреты успешного объявления
Продажа машины требует особого подхода. Важна не только цена, но и подача. Узнайте, как повысить интерес к вашему авто. Простые шаги помогут выделиться среди конкурентов.Читать далее
-
28.05.2026, 17:58
Как рассчитать налог при продаже автомобиля дороже покупки: важные нюансы
Продажа авто может повлечь налоговые обязательства. Важно знать, когда платить налог. Разбираемся, как снизить сумму и избежать ошибок. Советы для владельцев машин.Читать далее
-
28.05.2026, 17:47
Автоэксперт объяснил, чем опасен дачный сезон для автомобилей летом
Летний период кажется безопасным для водителей. Однако сезонные поездки могут быть коварны. Эксперты предупреждают о скрытых рисках. Не все автомобили выдерживают такие нагрузки.Читать далее
-
28.05.2026, 16:41
Главные слабые места Renault Logan: что ломается чаще всего и как выбрать надежную версию
Renault Logan давно стал символом доступности и простоты на российском рынке, но даже у этой модели есть свои слабые стороны. Эксперт по подбору автомобилей объяснил, какие детали требуют особого внимания, сколько стоит ремонт и почему не все моторы одинаково надежны. Читать далее
-
28.05.2026, 15:25
Почему электромобили теряют в цене быстрее бензиновых: мнение эксперта
Эксперт объяснил, почему годовалые электромобили теряют в цене почти вдвое быстрее, чем машины с ДВС. Какие модели сложнее всего продать, сколько реально стоит подержанный электрокар и почему премиальные бренды не спешат дешеветь - разбираемся в деталях. Это важно для тех, кто планирует покупку или продажу авто в 2026 году.Читать далее
Похожие материалы
-
29.05.2026, 10:03
BMW занял лидирующую позицию на рынке битых премиальных авто в России
Эксперты отмечают: BMW уверенно обошел конкурентов на аукционах битых авто, заняв почти четверть премиального сегмента. Почему именно эти машины выбирают для восстановления, какие модели пользуются спросом и как меняется рынок - объяснил специалист. Читать далее
-
29.05.2026, 09:04
Можно ли доливать воду вместо антифриза: что реально произойдет с мотором
Снижение уровня охлаждающей жидкости - частая проблема, которую многие замечают слишком поздно. Что делать, если под рукой нет антифриза, а ехать нужно срочно? Разбираемся, можно ли доливать обычную воду и чем это обернется для автомобиля.Читать далее
-
29.05.2026, 07:31
Как утильсбор и курс рубля меняют цены на авто из Китая, Японии и Кореи
Цены на подержанные авто из Азии снова удивляют: несмотря на сильный рубль, выгоды почти не осталось. Эксперты объяснили, почему утильсбор стал главным барьером, а популярные модели теряют привлекательность. Какие машины теперь вне досягаемости и что это значит для рынка - разбираемся в деталях.Читать далее
-
28.05.2026, 19:01
Рынок подержанных иномарок: как укрепление рубля влияет на спрос и цены
Интерес к подержанным иномаркам из Японии, Китая и Кореи заметно вырос на фоне укрепления рубля. Эксперты отмечают: сезон и курс валюты влияют на заказы, но не всегда очевидно. Какие сегменты сейчас в топе, что происходит с ценами и почему многие ждут перемен - разбираемся в деталях. Мало кто знает, как утильсбор влияет на выбор авто.Читать далее
-
28.05.2026, 18:25
Почему задний привод снова в моде: преимущества классической схемы для водителя
Передний или задний привод - вопрос не только привычки. Многие водители ищут честную обратную связь. Классика снова становится актуальной. Узнайте, почему это происходит.Читать далее
-
28.05.2026, 18:14
Как быстро продать подержанный автомобиль: секреты успешного объявления
Продажа машины требует особого подхода. Важна не только цена, но и подача. Узнайте, как повысить интерес к вашему авто. Простые шаги помогут выделиться среди конкурентов.Читать далее
-
28.05.2026, 17:58
Как рассчитать налог при продаже автомобиля дороже покупки: важные нюансы
Продажа авто может повлечь налоговые обязательства. Важно знать, когда платить налог. Разбираемся, как снизить сумму и избежать ошибок. Советы для владельцев машин.Читать далее
-
28.05.2026, 17:47
Автоэксперт объяснил, чем опасен дачный сезон для автомобилей летом
Летний период кажется безопасным для водителей. Однако сезонные поездки могут быть коварны. Эксперты предупреждают о скрытых рисках. Не все автомобили выдерживают такие нагрузки.Читать далее
-
28.05.2026, 16:41
Главные слабые места Renault Logan: что ломается чаще всего и как выбрать надежную версию
Renault Logan давно стал символом доступности и простоты на российском рынке, но даже у этой модели есть свои слабые стороны. Эксперт по подбору автомобилей объяснил, какие детали требуют особого внимания, сколько стоит ремонт и почему не все моторы одинаково надежны. Читать далее
-
28.05.2026, 15:25
Почему электромобили теряют в цене быстрее бензиновых: мнение эксперта
Эксперт объяснил, почему годовалые электромобили теряют в цене почти вдвое быстрее, чем машины с ДВС. Какие модели сложнее всего продать, сколько реально стоит подержанный электрокар и почему премиальные бренды не спешат дешеветь - разбираемся в деталях. Это важно для тех, кто планирует покупку или продажу авто в 2026 году.Читать далее