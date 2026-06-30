Как не угробить мотор: неожиданные ловушки при самостоятельной замене масла

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

30 июня 2026, 17:53

Пять ошибок при замене масла, которые приводят к поломке двигателя

Пять ошибок при замене масла, которые приводят к поломке двигателя

Как не угробить мотор: неожиданные ловушки при самостоятельной замене масла

Пять ошибок при замене масла, которые приводят к поломке двигателя

Многие уверены, что замена масла - простая задача. Но даже опытные водители часто совершают ошибки. Эти промахи могут привести к серьезным проблемам с двигателем. Разбираемся, как избежать дорогостоящего ремонта.

Многие уверены, что замена масла - простая задача. Но даже опытные водители часто совершают ошибки. Эти промахи могут привести к серьезным проблемам с двигателем. Разбираемся, как избежать дорогостоящего ремонта.

Замена масла кажется элементарной процедурой, но на практике даже опытные автомобилисты нередко допускают промахи, которые в итоге приводят к серьезным поломкам. Большинство водителей совершают одни и те же ошибки, не подозревая о последствиях.

Первый распространенный просчет - слив масла на холодном двигателе. Когда мотор не прогрет, отработка становится густой и плохо покидает систему. В результате в поддоне и каналах остается грязь, которая тут же смешивается со свежим составом. Это снижает эффективность смазки и ускоряет износ деталей.

Вторая ошибка связана с установкой фильтра. Многие затягивают его с чрезмерным усилием, используя ключи или рычаги. Это приводит к повреждению резьбы или деформации корпуса. Еще одна проблема - сухая прокладка, которая может прилипнуть к блоку. Чтобы избежать подобных ситуаций, достаточно смазать уплотнительное кольцо тонким слоем масла. Современные фильтры не требуют предварительного заполнения маслом - насос быстро прокачивает систему после запуска.

Третий момент - неправильный контроль уровня масла. После заливки жидкости до отметки «max» многие сразу закрывают капот, забывая, что фильтр и каналы еще пусты. Необходимо завести двигатель на короткое время, затем дать маслу стечь обратно и только после этого проверить уровень щупом. Проверка на полностью остывшем моторе тоже может быть неточной - большинство производителей советуют делать это на теплом двигателе после короткой паузы.

Четвертая ошибка - игнорирование повторной проверки уровня. Если уехать с недостаточным количеством масла, насос может захватить воздух при резких маневрах, что опасно для вкладышей и других элементов.

Пятый просчет - неправильная затяжка сливной пробки. Использование обычного ключа без контроля усилия может привести к срыву резьбы, особенно на алюминиевых поддонах. Лучше применять динамометрический инструмент, чтобы избежать повреждений.

Среди популярных вопросов часто встречается: нужно ли заливать масло в новый фильтр? Ответ - нет, это не требуется и может даже создать воздушную пробку. Также важно помнить, что уровень масла стоит проверять через 5-10 минут после остановки прогретого двигателя, чтобы получить точные данные.

Соблюдение этих простых правил поможет избежать дорогостоящего ремонта и продлить срок службы двигателя. Внимательность и аккуратность при обслуживании автомобиля - залог его надежной работы.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Что ждёт автомобилистов в июле 2026: подорожание, проверки и замена прав
Tenet Plus L6: российский кроссовер с турбомотором и цифровым салоном выходит на рынок
Тест ADAC: только один всесезонный 185/65 R15 получил «хорошо»
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электромобили
Baojun Yunduo и еще 48 моделей
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
Купе спортивно-представительские
Ferrari Daytona SP3 и еще 40 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Нижний Тагил Иркутск Оренбург
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться