18 ноября 2026, 19:54
Дешевая иномарка с пробегом — ловушка или находка? Разбор пяти моделей, где ремонт дороже самой машины
Дешевая иномарка с пробегом — ловушка или находка? Разбор пяти моделей, где ремонт дороже самой машины
Перекуп с опытом более 20 лет назвал пять моделей, покупка которых на вторичном рынке может обернуться крупными расходами. В перечень попали Chevrolet Cruze и Range Rover, а также ранний Renault Logan. Отдельно названы Peugeot 308 и Lada Vesta с роботом.
Рынок подержанных автомобилей устроен просто: привлекательный ценник на табличке почти никогда не совпадает с реальными расходами. Продавец называет сумму за машину, а покупатель вместе с ней получает набор будущих счетов — от замены расходников до капремонта. Перекупщики, которые ежедневно видят десятки экземпляров, перечислили модели, где экономия при покупке оборачивается тратами в первые же месяцы владения. И речь идет не только о премиальных внедорожниках: в список попали массовые седаны и хэтчбеки, которые считаются доступными.
Chevrolet Cruze первого поколения — один из самых частых гостей объявлений. У части машин автомат начинает дергаться и пинаться уже к 120-150 тысячам километров. Если прежний владелец пропускал замену масла, капитальный ремонт, по оценке перекупщика, обойдется в 100-150 тысяч рублей — сумма, сопоставимая с половиной стоимости самого автомобиля. Поэтому привлекательная цена такого седана еще не говорит о выгодной покупке.
Стоимость ремонта — лишь часть риска. Моторы 1,6 и 1,8 литра склонны к перегреву: радиаторы быстро забиваются, термостаты подводят, помпы начинают течь. После серьезного перегрева может потребоваться контрактный агрегат, а капитальный ремонт двигателя перекупщики считают занятием дорогим и неблагодарным.
Кузов тоже требует внимания. Лакокрасочное покрытие слабое, быстро страдают капот и колесные арки. Если зимой автомобиль не мыть, ржавчина может появиться уже через пару сезонов. Особенно это касается машин из регионов, где дороги активно поливают реагентами.
К этому прилагаются стойки стабилизатора и амортизаторы, которые, по словам перекупщиков, могут потребовать замены к 60-80 тысячам километров пробега. Шумоизоляция посредственная, а репутация модели на вторичном рынке не самая ликвидная. Даже аккуратный с виду Cruze за 350-400 тысяч рублей с хорошей комплектацией и опрятным салоном может принести серьезные вложения. Остаточная стоимость — отдельная сторона рынка подержанных автомобилей. Ее иллюстрирует разбор остаточной стоимости Haval H5, где приведены данные о снижении цены после покупки.
Ситуация с Range Rover иная: покупатели ценят комфорт и управляемость, но расходы могут начаться сразу после сделки. По словам перекупщика, примерно до 150 тысяч километров автомобиль работает без серьезных проблем. Затем могут начать отказывать электроника и блоки управления. Возможны и неисправности пневмоподвески, проблемы с датчиками.
Даже свежий пример с небольшим пробегом не уменьшает финансовые риски. Цена такого автомобиля указана на уровне 9-10 миллионов рублей, и через пару лет продать его за ту же сумму не получится — потеря будет стоить денег. Часть скрытых проблем не проявляется при тест-драйве, поэтому недостатки могут всплыть уже после сделки.
Состояние конкретного экземпляра меняет оценку. С ранним Renault Logan стоимость перекупа была особенно жесткой: по его словам, большинство таких машин проходили через такси. Речь может идти о пробегах под 400 тысяч километров и изношенной подвеске, мотор уже на исходном ресурсе. Салон также часто сильно уставший, а найти хорошо сохранившийся экземпляр непросто.
Однако Логан не стоит оценивать только по худшим примерам. Если автомобиль живой, он может стать простой рабочей машиной с недорогим обслуживанием. Его рассматривают как вариант для новичка или для ежедневных поездок без требований к комфорту. Поэтому многое зависит от состояния конкретного экземпляра, а тем, кто не готов рисковать, предстоит искать более свежую машину.
Peugeot 308 — еще один пример, где цена покупки не отражает будущих затрат. Для версии с мотором на 120 сил характерны неисправности автомата: коробка перегревается, гидроблок выходит из строя, переключения становятся дергаными. В турбированных версиях масло может уходить литрами.
Внимания требуют и расходники: колодок при таком подходе хватает примерно на 15 тысяч километров, дисков — на 30-35 тысяч. Лакокрасочное покрытие также быстро теряет внешний вид. Перекупщики не доверяют покупке такого 308-го вслепую и считают, что удачный экземпляр попадается редко.
У Lada Vesta с роботизированной коробкой до 2020 года основной риск связан с работой трансмиссии. Владельцы жалуются на рывки и задержки при разгоне, выбор передач не всегда соответствует ситуации, а сброс передач электроникой может привести к непредсказуемым последствиям.
Сцепление изнашивается быстро, сальники могут потечь уже на пробеге 40-50 тысяч километров. Продажа Vesta тоже способна затянуться: владелец порой не может найти покупателя в течение полугода, даже если автомобиль в хорошем состоянии. Для этой модели механическая коробка или классический автомат считаются более надежной альтернативой.
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