Топ кроссоверов с пробегом, где вариатор и турбина съедят всю экономию

На вторичном рынке можно найти кроссовер, содержание которого не обернется постоянными расходами. Hyundai Tucson и Kia Sportage требуют внимания к моторам, Nissan Qashqai - к вариатору, а при выборе Renault Duster и Toyota RAV4 важны свои тонкости.

На вторичном рынке можно найти кроссовер, содержание которого не обернется постоянными расходами. Hyundai Tucson и Kia Sportage требуют внимания к моторам, Nissan Qashqai - к вариатору, а при выборе Renault Duster и Toyota RAV4 важны свои тонкости.

В 2026 году вторичный рынок окончательно разделился на две категории: автомобили, которые продают быстро, и автомобили, которые продают дешево. Вторые выглядят привлекательнее в объявлениях, но именно они чаще всего приносят новому владельцу счет за ремонт, сопоставимый с половиной стоимости самой машины. Эксперты сходятся во мнении: цена и пробег перестали быть ориентиром — без оценки технического состояния они не значат ничего.

Главные риски сосредоточены в самых массовых кроссоверах. У Nissan Qashqai J11 после рестайлинга (2017-2020) слабое место — изношенный вариатор. У двухлитровых Hyundai Tucson и Kia Sportage — задиры в цилиндрах. Обе проблемы не видны при осмотре во дворе и не считываются по одометру, зато хорошо видны в эндоскоп.

Tucson: эндоскоп вместо торга

Для Tucson третьего поколения после рестайлинга (2018-2021) проверка двигателя эндоскопом стала обязательным пунктом. Двухлитровый атмосферный мотор с классическим автоматом считается самым беспроблемным сочетанием. А вот в бензиновых Sportage 2016-2021 годов фиксировались обращения из-за стука поршней и задиров стенок цилиндра. Перед покупкой Kia стоит выяснить VIN, уточнить, менялся ли двигатель, и запросить документы на ремонт.

Для ориентира: 2,0-литровый бензиновый Sportage развивал 114 кВт (около 155 л.с.) и 192 Н·м, дизельный вариант — 136 кВт (около 185 л.с.) и 400 Н·м.

Для Tucson с двигателями Theta II GDI в США предусмотрены обновление системы KSDS и расширенная гарантия короткого блока.

Подвеска, кузов и вариатор: где искать скрытое

Подвеска Tucson крепкая, однако к 100-120 тысячам километров возможны замены стоек стабилизатора и сайлентблоков. При прозрачной истории автомобиль способен проехать еще 150+ тысяч километров без крупных вложений — но это возможный ресурс, а не гарантия.

У Qashqai вариатор может служить долго при правильном обслуживании, но гарантированного ресурса в 200+ тысяч километров нет: срок зависит от нагрузки, перегревов и состояния агрегата. Износ проявляется рывками, шумом и плавающими оборотами. Кузов хорошо сохраняется при отсутствии серьезного ДТП, среди проблем электрики встречаются парктроники и камеры. Версии с механикой рассматривают редко, хотя они позволяют избежать отдельного риска вариатора.

Близкий по технике Kia Sportage 2018-2020 годов предлагает лучшую шумоизоляцию и уютный салон. При выборе бензиновой версии важно оценить состояние цилиндропоршневой группы и историю замены двигателя. Турбированный 1.6 T-GDI динамичнее, но турбина и форсунки повышают требования к обслуживанию. Кузов также требует внимания: кромки арок и низы дверей могут подгнивать, особенно после зимних реагентов.

Что еще смотреть: Duster и RAV4

Среди практичных вариантов — Renault Duster второго поколения (2021-2023) с атмосферными моторами 1.6 или 2.0; турбомотор 1.3 TCe обойдется дороже в обслуживании. Ходовая часть подходит для плохих дорог, полный привод вынослив, но требует ухода за карданами, крестовинами и сальниками.

Toyota RAV4 пятого поколения (2019-2022) сочетает комфорт и надежность: замена масла на 40-60 тысячах километров заметно продлевает ресурс, атмосферные моторы 2,0 и 2,5 обходятся без сложного наддува. Из-за популярности цены держатся выше среднего, но модель сохраняет ликвидность.

С чего начать до сделки

Начинать стоит с документов: сервисная книжка, заказ-наряды и отчет по VIN помогают восстановить историю. Для двухлитровых атмосферных моторов Hyundai и Kia необходима эндоскопия цилиндров — задиры могут обернуться большими расходами. Она не заменяет проверку давления масла, компьютерную диагностику и измерение шумов двигателя.

Для Tucson важно установить код двигателя и выяснить, выполнено ли обновление KSDS и были ли гарантийные замены. Автомат или вариатор проверяются диагностикой и тест-драйвом, при необходимости — оценкой состояния масла. По кузову пригодятся толщиномер и осмотр скрытых полостей, сварных швов и маркировочных табличек. Стук или люфт в подвеске и рулевом управлении предвещают скорые расходы.

Риск перерасхода повышают малолитражные турбомоторы и сложные трансмиссии — работа с двумя сцеплениями или старый вариатор без одобренного обслуживания. Перед покупкой следует сопоставить историю автомобиля с его состоянием и не ориентироваться только на низкую цену.