Какие компактные седаны с пробегом чаще всего застревают на вторичном рынке и почему их владельцы готовы уступать в цене

Пять подержанных седанов, которые сложнее всего продать на вторичке

Эксперт Сергей Зиновьев выделил пять моделей компактных седанов с пробегом, которые сложно реализовать на вторичном рынке. Причины - от технических особенностей до репутации бренда. Разбираемся, почему именно эти автомобили чаще всего становятся «долгостроями» на площадках объявлений.

Эксперт Сергей Зиновьев выделил пять моделей компактных седанов с пробегом, которые сложно реализовать на вторичном рынке. Причины - от технических особенностей до репутации бренда. Разбираемся, почему именно эти автомобили чаще всего становятся «долгостроями» на площадках объявлений.

В условиях нестабильного рынка подержанных автомобилей покупатели все чаще находятся в поиске выгодных предложений. Эксперт Сергей Зиновьев проанализировал ситуацию на «вторичке» и выделил категорию компактных седанов, на которых можно получить хорошую скидку. Причина низкой цены кроется не только в техническом состоянии, но и в особенностях репутации бренда, нюансах комплектаций и даже вопросах надежности отдельных узлов. Для продавцов эти машины становятся головной болью, заставляя идти на уступки, а для покупателей — шансом приобрести автомобиль дешевле рынка.

В этот список попал Citroen C4, который при среднем пробеге в 150 тысяч километров оценивается примерно в 850 тысяч рублей. Несмотря на достойный уровень оснащения и комфорт, марка остается малопопулярной, а бензиновые моторы EP6 заработали репутацию капризных, что отпугивает потенциальных владельцев и вынуждает продавцов снижать цену.

Еще один претендент — Ford Fiesta шестого поколения. За автомобиль с пробегом около 128 тысяч километров просят в среднем 780 тысяч рублей, однако главным камнем преткновения становится роботизированная коробка передач PowerShift, известная своей ненадежностью и дороговизной ремонта. Из-за этого даже ухоженные экземпляры могут подолгу простаивать в продаже.

Бюджетный седан Lifan Solano, оснащавшийся моторами по лицензии Toyota, сегодня можно найти в среднем за 580 тысяч рублей с пробегом менее 120 тысяч километров. Однако привлекательная цена нивелируется слабой стойкостью кузова к коррозии, «хлипкой» подвеской и растущими трудностями в поиске запчастей, что заставляет продавцов делать дополнительные скидки.

Похожая ситуация сложилась вокруг Ravon Nexia R3 — по сути, перелицованного Chevrolet Aveo узбекской сборки. При цене около 600 тысяч рублей и пробеге в 120 тысяч километров спрос на модель остается низким из-за неоднозначной надежности и дефицита комплектующих.

Исключением в этом ряду выглядит Volkswagen Jetta, чья стоимость на вторичном рынке нередко превышает миллион рублей (в среднем 1,38 миллиона при пробеге 150 тысяч километров). Однако и здесь есть подвох: легкую реализацию находят только версии с атмосферным мотором 1.6 и классическим автоматом Aisin. Турбированные модификации и варианты с роботизированной коробкой, напротив, могут продаваться неделями и месяцами, заставляя своих владельцев идти на уступки в цене.

Ситуация на рынке подержанных седанов постоянно меняется, но перечисленные пять моделей стабильно удерживаются в числе наиболее «неликвидных». Для тех, кто готов мириться с особенностями эксплуатации и потенциальными затратами на ремонт, это реальный шанс купить автомобиль по цене ниже рыночной. Однако важно помнить, что сиюминутная выгода в будущем может обернуться дополнительными расходами.