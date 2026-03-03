Какие компактные седаны с пробегом чаще всего застревают на вторичном рынке и почему их владельцы готовы уступать в цене

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

3 марта 2026, 08:58

Пять подержанных седанов, которые сложнее всего продать на вторичке

Эксперт Сергей Зиновьев выделил пять моделей компактных седанов с пробегом, которые сложно реализовать на вторичном рынке. Причины - от технических особенностей до репутации бренда. Разбираемся, почему именно эти автомобили чаще всего становятся «долгостроями» на площадках объявлений.

В условиях нестабильного рынка подержанных автомобилей покупатели все чаще находятся в поиске выгодных предложений. Эксперт Сергей Зиновьев проанализировал ситуацию на «вторичке» и выделил категорию компактных седанов, на которых можно получить хорошую скидку. Причина низкой цены кроется не только в техническом состоянии, но и в особенностях репутации бренда, нюансах комплектаций и даже вопросах надежности отдельных узлов. Для продавцов эти машины становятся головной болью, заставляя идти на уступки, а для покупателей — шансом приобрести автомобиль дешевле рынка.

В этот список попал Citroen C4, который при среднем пробеге в 150 тысяч километров оценивается примерно в 850 тысяч рублей. Несмотря на достойный уровень оснащения и комфорт, марка остается малопопулярной, а бензиновые моторы EP6 заработали репутацию капризных, что отпугивает потенциальных владельцев и вынуждает продавцов снижать цену.

Еще один претендент — Ford Fiesta шестого поколения. За автомобиль с пробегом около 128 тысяч километров просят в среднем 780 тысяч рублей, однако главным камнем преткновения становится роботизированная коробка передач PowerShift, известная своей ненадежностью и дороговизной ремонта. Из-за этого даже ухоженные экземпляры могут подолгу простаивать в продаже.

Бюджетный седан Lifan Solano, оснащавшийся моторами по лицензии Toyota, сегодня можно найти в среднем за 580 тысяч рублей с пробегом менее 120 тысяч километров. Однако привлекательная цена нивелируется слабой стойкостью кузова к коррозии, «хлипкой» подвеской и растущими трудностями в поиске запчастей, что заставляет продавцов делать дополнительные скидки.

Похожая ситуация сложилась вокруг Ravon Nexia R3 — по сути, перелицованного Chevrolet Aveo узбекской сборки. При цене около 600 тысяч рублей и пробеге в 120 тысяч километров спрос на модель остается низким из-за неоднозначной надежности и дефицита комплектующих.

Исключением в этом ряду выглядит Volkswagen Jetta, чья стоимость на вторичном рынке нередко превышает миллион рублей (в среднем 1,38 миллиона при пробеге 150 тысяч километров). Однако и здесь есть подвох: легкую реализацию находят только версии с атмосферным мотором 1.6 и классическим автоматом Aisin. Турбированные модификации и варианты с роботизированной коробкой, напротив, могут продаваться неделями и месяцами, заставляя своих владельцев идти на уступки в цене.

Ситуация на рынке подержанных седанов постоянно меняется, но перечисленные пять моделей стабильно удерживаются в числе наиболее «неликвидных». Для тех, кто готов мириться с особенностями эксплуатации и потенциальными затратами на ремонт, это реальный шанс купить автомобиль по цене ниже рыночной. Однако важно помнить, что сиюминутная выгода в будущем может обернуться дополнительными расходами.

Упомянутые модели: Citroen C4 (от 899 000 Р), Ford Fiesta (от 614 000 Р), Lifan Solano (от 499 900 Р), Volkswagen Jetta (от 906 000 Р), Ravon Nexia R3 (от 539 000 Р)
Упомянутые марки: Citroen, Ford, Lifan, Volkswagen, Ravon
