Какие компактные седаны с пробегом чаще всего застревают на вторичном рынке и почему их владельцы готовы уступать в цене

3 марта 2026, 08:58
Пять подержанных седанов, которые сложнее всего продать на вторичке
Пять подержанных седанов, которые сложнее всего продать на вторичке
Эксперт Сергей Зиновьев выделил пять моделей компактных седанов с пробегом, которые сложно реализовать на вторичном рынке. Причины - от технических особенностей до репутации бренда. Разбираемся, почему именно эти автомобили чаще всего становятся «долгостроями» на площадках объявлений.
В условиях нестабильного рынка подержанных автомобилей покупатели все чаще находятся в поиске выгодных предложений. Эксперт Сергей Зиновьев проанализировал ситуацию на «вторичке» и выделил категорию компактных седанов, на которых можно получить хорошую скидку. Причина низкой цены кроется не только в техническом состоянии, но и в особенностях репутации бренда, нюансах комплектаций и даже вопросах надежности отдельных узлов. Для продавцов эти машины становятся головной болью, заставляя идти на уступки, а для покупателей — шансом приобрести автомобиль дешевле рынка.
В этот список попал Citroen C4, который при среднем пробеге в 150 тысяч километров оценивается примерно в 850 тысяч рублей. Несмотря на достойный уровень оснащения и комфорт, марка остается малопопулярной, а бензиновые моторы EP6 заработали репутацию капризных, что отпугивает потенциальных владельцев и вынуждает продавцов снижать цену.
Еще один претендент — Ford Fiesta шестого поколения. За автомобиль с пробегом около 128 тысяч километров просят в среднем 780 тысяч рублей, однако главным камнем преткновения становится роботизированная коробка передач PowerShift, известная своей ненадежностью и дороговизной ремонта. Из-за этого даже ухоженные экземпляры могут подолгу простаивать в продаже.
Бюджетный седан Lifan Solano, оснащавшийся моторами по лицензии Toyota, сегодня можно найти в среднем за 580 тысяч рублей с пробегом менее 120 тысяч километров. Однако привлекательная цена нивелируется слабой стойкостью кузова к коррозии, «хлипкой» подвеской и растущими трудностями в поиске запчастей, что заставляет продавцов делать дополнительные скидки.
Похожая ситуация сложилась вокруг Ravon Nexia R3 — по сути, перелицованного Chevrolet Aveo узбекской сборки. При цене около 600 тысяч рублей и пробеге в 120 тысяч километров спрос на модель остается низким из-за неоднозначной надежности и дефицита комплектующих.
Исключением в этом ряду выглядит Volkswagen Jetta, чья стоимость на вторичном рынке нередко превышает миллион рублей (в среднем 1,38 миллиона при пробеге 150 тысяч километров). Однако и здесь есть подвох: легкую реализацию находят только версии с атмосферным мотором 1.6 и классическим автоматом Aisin. Турбированные модификации и варианты с роботизированной коробкой, напротив, могут продаваться неделями и месяцами, заставляя своих владельцев идти на уступки в цене.
Ситуация на рынке подержанных седанов постоянно меняется, но перечисленные пять моделей стабильно удерживаются в числе наиболее «неликвидных». Для тех, кто готов мириться с особенностями эксплуатации и потенциальными затратами на ремонт, это реальный шанс купить автомобиль по цене ниже рыночной. Однако важно помнить, что сиюминутная выгода в будущем может обернуться дополнительными расходами.
Похожие материалы Ситроен, Форд, Лифан, Фольксваген, Равон
-
01.03.2026, 05:46
Экспертиза вторичного рынка: автомобили до 300 тысяч рублей, которые не разорят
Рынок подержанных автомобилей до 300 тысяч рублей меняется: эксперты выделили пять моделей, которые способны прослужить без крупных вложений. Почему именно эти авто оказались в списке и на что обратить внимание при покупке - в нашем материале.Читать далее
-
25.02.2026, 06:54
Пять седанов, которые теряют цену быстрее всех на вторичном рынке
Вышло исследование: некоторые седаны теряют интерес у покупателей уже через несколько лет. Эксперт объяснил, почему даже престижные марки оказываются в списке аутсайдеров. Что грозит владельцам и как не попасть впросак - в нашем материале.Читать далее
-
16.01.2026, 16:47
Citroen C4 Grand Spacetourer: минивэн с ресурсом полмиллиона км по цене Ларгуса — почему стоит его купить
Citroen C4 Grand Spacetourer - редкий гость на вторичке. Его прочная механика и стойкий кузов удивляют даже опытных водителей. Эксперты отмечают, что дизельные моторы способны пройти более 500 тысяч км. Но есть нюансы, о которых важно знать заранее.Читать далее
-
29.01.2024, 07:54
Названы автомобили, которые чаще всего возили по параллельному импорту в 2023 году
После ухода в 2022 году с российского рынка многих ведущих мировых автопроизводителей Минпромторг разрешил ввозить такие машины в упрощенном порядке по схеме параллельного импорта, то есть без согласия правообладателя.Читать далее
-
25.08.2023, 13:24
В России пересчитали все китайские автомобили: сколько их?
Специалисты аналитического агентства «Автостат» изучили данные о регистрации легковых автомобилей и выяснили, что по состоянию на 1 июля 2023 года в России насчитывалось более миллиона машин китайских марок.Читать далее
-
31.12.2020, 14:08
ТОП-7 классных автомобилей, которые не доедут до России
В 2021 году на мировом авторынке ожидается появление интересных новинок. Увы, в нашу страну, где правят бюджетники и дешевые кроссоверы, многие машины не доберутся. А жаль.Читать далее
-
19.11.2020, 13:05
Самые надежные автомобили в 2020 году
Международная сеть автосервисов Fit Service совместно с Gruzdev-Analyze составили рейтинг самых надежных автомобилей по итогам текущего года. В первую десятку вошли модели европейских и японских производителей.Читать далее
-
03.03.2026, 09:14
Ввоз авто из Беларуси в 2026 году: новые правила, пошлины и ограничения
С 2026 года ввоз новых автомобилей из Беларуси в Россию окажется под запретом для большинства компаний. Изменения затронут и электромобили: пошлины, квоты и ограничения на перепродажу. Разбираемся, как это повлияет на рынок и покупателей.Читать далее
-
03.03.2026, 07:22
Старт продаж «Москвич» М70 и М90 в марте 2026: цены, конкуренты и перспективы на рынке
Автомобилисты обсуждают старт продаж новых «Москвичей» М70 и М90: названы цены, комплектации и список прямых соперников. Эксперт объяснил, почему эти модели могут изменить расстановку сил на рынке. Какие нюансы стоит учесть - разбираемся подробно.Читать далее
-
03.03.2026, 07:07
Chevrolet Spark: опыт владения, плюсы и минусы городской малолитражки
Chevrolet Spark остается одним из самых востребованных городских автомобилей в своем классе. Мы разобрали, как проявляет себя эта модель в реальных условиях, на что стоит обратить внимание при покупке и какие нюансы обслуживания могут удивить даже опытных водителей.Читать далее
-
03.03.2026, 07:01
Сколько реально стоит год владения Kia Picanto: расходы на обслуживание и эксплуатацию
Kia Picanto остается одним из самых доступных городских автомобилей, но реальная стоимость владения этим хэтчбеком может удивить даже опытных водителей. В материале - подробный разбор всех обязательных и скрытых расходов, которые ждут владельца в 2026 году. Эксперты выделяют ключевые статьи затрат и объясняют, почему важно учитывать не только цену покупки, но и регулярные платежи.Читать далее
Похожие материалы Ситроен, Форд, Лифан, Фольксваген, Равон
-
01.03.2026, 05:46
Экспертиза вторичного рынка: автомобили до 300 тысяч рублей, которые не разорят
Рынок подержанных автомобилей до 300 тысяч рублей меняется: эксперты выделили пять моделей, которые способны прослужить без крупных вложений. Почему именно эти авто оказались в списке и на что обратить внимание при покупке - в нашем материале.Читать далее
-
25.02.2026, 06:54
Пять седанов, которые теряют цену быстрее всех на вторичном рынке
Вышло исследование: некоторые седаны теряют интерес у покупателей уже через несколько лет. Эксперт объяснил, почему даже престижные марки оказываются в списке аутсайдеров. Что грозит владельцам и как не попасть впросак - в нашем материале.Читать далее
-
16.01.2026, 16:47
Citroen C4 Grand Spacetourer: минивэн с ресурсом полмиллиона км по цене Ларгуса — почему стоит его купить
Citroen C4 Grand Spacetourer - редкий гость на вторичке. Его прочная механика и стойкий кузов удивляют даже опытных водителей. Эксперты отмечают, что дизельные моторы способны пройти более 500 тысяч км. Но есть нюансы, о которых важно знать заранее.Читать далее
-
29.01.2024, 07:54
Названы автомобили, которые чаще всего возили по параллельному импорту в 2023 году
После ухода в 2022 году с российского рынка многих ведущих мировых автопроизводителей Минпромторг разрешил ввозить такие машины в упрощенном порядке по схеме параллельного импорта, то есть без согласия правообладателя.Читать далее
-
25.08.2023, 13:24
В России пересчитали все китайские автомобили: сколько их?
Специалисты аналитического агентства «Автостат» изучили данные о регистрации легковых автомобилей и выяснили, что по состоянию на 1 июля 2023 года в России насчитывалось более миллиона машин китайских марок.Читать далее
-
31.12.2020, 14:08
ТОП-7 классных автомобилей, которые не доедут до России
В 2021 году на мировом авторынке ожидается появление интересных новинок. Увы, в нашу страну, где правят бюджетники и дешевые кроссоверы, многие машины не доберутся. А жаль.Читать далее
-
19.11.2020, 13:05
Самые надежные автомобили в 2020 году
Международная сеть автосервисов Fit Service совместно с Gruzdev-Analyze составили рейтинг самых надежных автомобилей по итогам текущего года. В первую десятку вошли модели европейских и японских производителей.Читать далее
-
03.03.2026, 09:14
Ввоз авто из Беларуси в 2026 году: новые правила, пошлины и ограничения
С 2026 года ввоз новых автомобилей из Беларуси в Россию окажется под запретом для большинства компаний. Изменения затронут и электромобили: пошлины, квоты и ограничения на перепродажу. Разбираемся, как это повлияет на рынок и покупателей.Читать далее
-
03.03.2026, 07:22
Старт продаж «Москвич» М70 и М90 в марте 2026: цены, конкуренты и перспективы на рынке
Автомобилисты обсуждают старт продаж новых «Москвичей» М70 и М90: названы цены, комплектации и список прямых соперников. Эксперт объяснил, почему эти модели могут изменить расстановку сил на рынке. Какие нюансы стоит учесть - разбираемся подробно.Читать далее
-
03.03.2026, 07:07
Chevrolet Spark: опыт владения, плюсы и минусы городской малолитражки
Chevrolet Spark остается одним из самых востребованных городских автомобилей в своем классе. Мы разобрали, как проявляет себя эта модель в реальных условиях, на что стоит обратить внимание при покупке и какие нюансы обслуживания могут удивить даже опытных водителей.Читать далее
-
03.03.2026, 07:01
Сколько реально стоит год владения Kia Picanto: расходы на обслуживание и эксплуатацию
Kia Picanto остается одним из самых доступных городских автомобилей, но реальная стоимость владения этим хэтчбеком может удивить даже опытных водителей. В материале - подробный разбор всех обязательных и скрытых расходов, которые ждут владельца в 2026 году. Эксперты выделяют ключевые статьи затрат и объясняют, почему важно учитывать не только цену покупки, но и регулярные платежи.Читать далее