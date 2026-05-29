Пять поездов, которые едут под 600 км/ч

29 мая 2026, 18:06
Пять поездов, которые разгоняются до 600 км/ч и меняют представление о скорости
Высокоскоростные поезда уже не фантастика: маглевы и современные экспрессы достигают 600 км/ч и выше, сокращая время в пути между мегаполисами. Почему эти технологии важны для будущего транспорта и как они влияют на привычные маршруты - в нашем обзоре.
Скоростные поезда давно перестали быть экзотикой и стали частью повседневной жизни в Азии и Европе. Сегодня железнодорожные технологии развиваются так быстро, что привычные представления о скорости уже не работают: поезда разгоняются до 600 км/ч и даже выше, бросая вызов авиации и меняя транспортную карту мира.
Японский маглев — абсолютный рекордсмен среди поездов. В 2015 году он достиг ошеломляющей скорости 603 км/ч, фактически превратившись в ракету на магнитной подушке. Этот поезд не касается рельсов, а буквально парит над ними благодаря магнитной левитации. Однако массовое внедрение технологии обходится дорого: строительство линий между Токио и Нагоей оценивается в миллиарды долларов. Несмотря на это, Япония планирует запустить коммерческие рейсы уже в ближайшие годы, что может изменить баланс между железнодорожным и авиационным транспортом.
Китай не отстаёт: их высокоскоростной маглев, разработанный CRRC, развивает почти те же 600 км/ч. С такой скоростью путь между Москвой и Санкт-Петербургом занял бы меньше часа. Сейчас поезд проходит испытания, а в будущем должен связать крупнейшие города страны, предлагая альтернативу международным авиаперелётам. Китайские инженеры делают ставку на экономичность и бесшумность, что особенно важно для мегаполисов.
Третье место занимает китайский «Фусинь», который уже курсирует между Пекином и Шанхаем со стабильной скоростью 350 км/ч. Этот поезд стал символом технологического рывка: удобные кресла, Wi-Fi, розетка у каждого пассажира — всё для комфорта в пути. Восток действительно опережает ожидания, и это вызывает уважение даже у скептиков.
Японский «синкансэн» — легенда среди скоростных поездов. Его стандартная скорость — 320 км/ч, точность движения измеряется секундами. Чистота и порядок в вагонах стали эталоном для всего мира. Не случайно «синкансэн» сравнивают с Lexus среди поездов — комфорт и надёжность здесь на высшем уровне.
Французский TGV ещё в 2007 году установил мировой рекорд скорости для поездов на колёсах — почти 575 км/ч. В повседневной эксплуатации он идёт чуть медленнее, но остаётся символом европейских железных дорог. TGV объединяет Францию с Германией, Швейцарией и Италией, а его узнаваемый силуэт стал частью европейского пейзажа. В этом есть особый шик — как у классического кабриолета, только на рельсах.
Высокоскоростные поезда — это не только скорость, но и экологичность, снижение нагрузки на аэропорты и новые стандарты комфорта. По данным отраслевых исследований, внедрение маглевов и экспрессов позволяет сократить выбросы CO₂ и повысить мобильность населения. В ближайшие годы следует ожидать роста инвестиций в железнодорожную инфраструктуру: конкуренция между перевозчиками приведёт к появлению ещё более быстрых и удобных поездов. Для России это шанс не только догнать лидеров, но и предложить собственные решения для будущего транспорта.
Пока Европа и Азия соревнуются в скорости, Россия только начинает внедрять современные решения. Максимальная скорость «Сапсана» — 250 км/ч, но интерес к новым технологиям растёт. В стране обсуждаются перспективы запуска маглева; опыт зарубежных коллег может стать ориентиром для развития отечественных железных дорог. Кстати, на маршруте Москва — Петербург уже появились инновационные вагоны с одноместными купе, о которых недавно рассказывалось в материале о новом уровне комфорта для пассажиров между столицами .
