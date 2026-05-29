Пять поездов, которые едут под 600 км/ч

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

29 мая 2026, 18:06

Пять поездов, которые разгоняются до 600 км/ч и меняют представление о скорости

Пять поездов, которые разгоняются до 600 км/ч и меняют представление о скорости

Пять поездов, которые едут под 600 км/ч

Пять поездов, которые разгоняются до 600 км/ч и меняют представление о скорости

Высокоскоростные поезда уже не фантастика: маглевы и современные экспрессы достигают 600 км/ч и выше, сокращая время в пути между мегаполисами. Почему эти технологии важны для будущего транспорта и как они влияют на привычные маршруты - в нашем обзоре.

Высокоскоростные поезда уже не фантастика: маглевы и современные экспрессы достигают 600 км/ч и выше, сокращая время в пути между мегаполисами. Почему эти технологии важны для будущего транспорта и как они влияют на привычные маршруты - в нашем обзоре.

Скоростные поезда давно перестали быть экзотикой и стали частью повседневной жизни в Азии и Европе. Сегодня железнодорожные технологии развиваются так быстро, что привычные представления о скорости уже не работают: поезда разгоняются до 600 км/ч и даже выше, бросая вызов авиации и меняя транспортную карту мира.

Японский маглев — абсолютный рекордсмен среди поездов. В 2015 году он достиг ошеломляющей скорости 603 км/ч, фактически превратившись в ракету на магнитной подушке. Этот поезд не касается рельсов, а буквально парит над ними благодаря магнитной левитации. Однако массовое внедрение технологии обходится дорого: строительство линий между Токио и Нагоей оценивается в миллиарды долларов. Несмотря на это, Япония планирует запустить коммерческие рейсы уже в ближайшие годы, что может изменить баланс между железнодорожным и авиационным транспортом.

Китай не отстаёт: их высокоскоростной маглев, разработанный CRRC, развивает почти те же 600 км/ч. С такой скоростью путь между Москвой и Санкт-Петербургом занял бы меньше часа. Сейчас поезд проходит испытания, а в будущем должен связать крупнейшие города страны, предлагая альтернативу международным авиаперелётам. Китайские инженеры делают ставку на экономичность и бесшумность, что особенно важно для мегаполисов.

Третье место занимает китайский «Фусинь», который уже курсирует между Пекином и Шанхаем со стабильной скоростью 350 км/ч. Этот поезд стал символом технологического рывка: удобные кресла, Wi-Fi, розетка у каждого пассажира — всё для комфорта в пути. Восток действительно опережает ожидания, и это вызывает уважение даже у скептиков.

Японский «синкансэн» — легенда среди скоростных поездов. Его стандартная скорость — 320 км/ч, точность движения измеряется секундами. Чистота и порядок в вагонах стали эталоном для всего мира. Не случайно «синкансэн» сравнивают с Lexus среди поездов — комфорт и надёжность здесь на высшем уровне.

Французский TGV ещё в 2007 году установил мировой рекорд скорости для поездов на колёсах — почти 575 км/ч. В повседневной эксплуатации он идёт чуть медленнее, но остаётся символом европейских железных дорог. TGV объединяет Францию с Германией, Швейцарией и Италией, а его узнаваемый силуэт стал частью европейского пейзажа. В этом есть особый шик — как у классического кабриолета, только на рельсах.

Высокоскоростные поезда — это не только скорость, но и экологичность, снижение нагрузки на аэропорты и новые стандарты комфорта. По данным отраслевых исследований, внедрение маглевов и экспрессов позволяет сократить выбросы CO₂ и повысить мобильность населения. В ближайшие годы следует ожидать роста инвестиций в железнодорожную инфраструктуру: конкуренция между перевозчиками приведёт к появлению ещё более быстрых и удобных поездов. Для России это шанс не только догнать лидеров, но и предложить собственные решения для будущего транспорта.

Пока Европа и Азия соревнуются в скорости, Россия только начинает внедрять современные решения. Максимальная скорость «Сапсана» — 250 км/ч, но интерес к новым технологиям растёт. В стране обсуждаются перспективы запуска маглева; опыт зарубежных коллег может стать ориентиром для развития отечественных железных дорог. Кстати, на маршруте Москва — Петербург уже появились инновационные вагоны с одноместными купе, о которых недавно рассказывалось в материале о новом уровне комфорта для пассажиров между столицами .

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Hongqi Guoya стал самым дорогим китайским автомобилем в России - цены и особенности
Гибридный Wey V9X: старт продаж в Китае, новые технологии и перспективы для России
ИИ в автосервисе: как новые технологии меняют работу механиков и сервисов
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
Мини-вэны
WEY 80 и еще 138 моделей
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тула Тамбов Смоленск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться