12 августа 2019, 12:20
Пять популярных кроссоверов за 2 млн рублей
- 124
- 0
Специалисты аналитического агентства «Автостат» выяснили, какие кроссоверы со средней ценой 2 млн рублей пользуются наибольшим спросом. Рейтинг составлен на основе продаж новых автомобилей с января по июль 2019 года.
Ранее мы писали
Доля автомобилей SUV-сегмента – самая крупная в структуре российского автопарка. В некоторых регионах больше ...Читать далее
Безоговорочным лидером сегмента стал Volkswagen Tiguan. За первые семь месяцев года на нем остановили свой выбор 19,1 тыс. россиян. Второе место заняла Toyota RAV4, которая разошлась тиражом 16,6 тыс. экземпляров. На третьей строчке расположился Mitsubishi Outlander с показателем 12,8 тыс. проданных автомобилей. Замыкают пятерку Mazda CX-5 и Nissan X-Trail, продемонстрировавшие редкое «единодушие»: 11 227 и 11 225 проданных автомобилей соответственно.
Средняя стоимость всех пяти моделей находится в диапазоне от 1,97 до 2,01 млн рублей. Не попал в рейтинг популярный кроссовер Skoda Kodiaq (12,9 тыс. экз.) поскольку его средневзвешенная цена выросла до 2,25 млн рублей. Примерно в указанную сумму (2,0 - 2,1 млн рублей) попадают еще несколько моделей: Kia Sorento (3,1 тыс. экз.), Mitsubishi Eclipse Cross (1,1 тыс. экз.), Subaru XV (576 экз.), Mini Countryman (569 экз.), Renault Koleos (340 экз.) и Jeep Renegade (117 экз.).
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Nissan X-Trail: за ним не заржавеет!
27.05.2019, 20:00
Тест-драйв нового Nissan Qashqai: и в пир, и в мир
02.04.2019, 00:14
Тест-драйв Nissan Juke: как отрезал!
03.04.2018, 21:48
На новом Nissan GT-R плавим асфальт «Сочи Автодрома»
13.08.2017, 20:31
Как медвежьей хваткой Nissan Terrano покорял лесные дебри
30.05.2017, 21:22
Nissan проверил, тает ли под колесами лед Байкала
02.04.2017, 18:25
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Nissan X-Trail: за ним не заржавеет!
27.05.2019, 20:00
Тест-драйв нового Nissan Qashqai: и в пир, и в мир
02.04.2019, 00:14
Тест-драйв Nissan Juke: как отрезал!
03.04.2018, 21:48
На новом Nissan GT-R плавим асфальт «Сочи Автодрома»
13.08.2017, 20:31
Как медвежьей хваткой Nissan Terrano покорял лесные дебри
30.05.2017, 21:22
Nissan проверил, тает ли под колесами лед Байкала
02.04.2017, 18:25
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Цитата:| Кому: Леонид Согласен, позитивных сторон больше у него. Только за расходы тут особо говорить нечего, у всех он начинает с годами увеличивается. Но это не сильно критично, так сказать. В остальном, тут на любителя, если там копейки считают, то можно и пересесть, будет экономия, я особого смысла ...
Цитата:| Кому: сергей До этого был RAV4 2012 года, взял посвежее. Хочу заметить, что эта машина едет значительно тише, плавнее, управлять ей приятнее. Проходимость отличная, амортизация на 5+. Сама машина в этой комплектации стала больше, места в салоне прибавилось, но свободного пространства в гараже ...
Приобрел данную модель где-то пол года назад. Поскольку часто люблю выбираться с семьей на природу, Mitsubishi Outlander постоянно проходил проверку на прочность. Знаете он меня покорил. По трассе расход топлива составляет всего 10 литров! а по городу 12! И это внедорожник! Друзья когда им говорю про ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве