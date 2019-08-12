Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
12 августа 2019, 12:20

Пять популярных кроссоверов за 2 млн рублей

  • 124
  • 0
Специалисты аналитического агентства «Автостат» выяснили, какие кроссоверы со средней ценой 2 млн рублей пользуются наибольшим спросом. Рейтинг составлен на основе продаж новых автомобилей с января по июль 2019 года.
Пять популярных кроссоверов за 2 млн рублей

фото пользователя 110km

Пять популярных кроссоверов за 2 млн рублей

фото пользователя 110km

Пять популярных кроссоверов за 2 млн рублей

фото пользователя 110km

Пять популярных кроссоверов за 2 млн рублей

фото пользователя 110km

Пять популярных кроссоверов за 2 млн рублей

фото пользователя 110km

Пять популярных кроссоверов за 2 млн рублей
Пять популярных кроссоверов за 2 млн рублей
Пять популярных кроссоверов за 2 млн рублей
Пять популярных кроссоверов за 2 млн рублей
Пять популярных кроссоверов за 2 млн рублей
Ранее мы писали
Доля автомобилей SUV-сегмента – самая крупная в структуре российского автопарка. В некоторых регионах больше ...
Читать далее
В ценовую нишу 2 млн рублей попадает сразу несколько SUV-моделей массового сегмента. Выбор у покупателей есть и он довольно широкий: японские, корейские или немецкие марки, бензиновый или дизельный двигатель, полный или передний привод. Тем интереснее посмотреть, какие кроссоверы пользовались в нынешнем году наибольшим спросом.

Безоговорочным лидером сегмента стал Volkswagen Tiguan. За первые семь месяцев года на нем остановили свой выбор 19,1 тыс. россиян. Второе место заняла Toyota RAV4, которая разошлась тиражом 16,6 тыс. экземпляров. На третьей строчке расположился Mitsubishi Outlander  с показателем 12,8 тыс. проданных автомобилей. Замыкают пятерку Mazda CX-5 и Nissan X-Trail, продемонстрировавшие редкое «единодушие»: 11 227 и 11 225 проданных автомобилей соответственно.

Средняя стоимость всех пяти моделей находится в диапазоне от 1,97 до 2,01 млн рублей. Не попал в рейтинг популярный кроссовер Skoda Kodiaq (12,9 тыс. экз.) поскольку его средневзвешенная цена выросла до 2,25 млн рублей. Примерно в указанную сумму (2,0 - 2,1 млн рублей) попадают еще несколько моделей: Kia Sorento (3,1 тыс. экз.), Mitsubishi Eclipse Cross (1,1 тыс. экз.), Subaru XV (576 экз.), Mini Countryman (569 экз.), Renault Koleos (340 экз.) и Jeep Renegade (117 экз.).


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Volkswagen Tiguan
Цитата:| Кому: Леонид Согласен, позитивных сторон больше у него. Только за расходы тут особо говорить нечего, у всех он начинает с годами увеличивается. Но это не сильно критично, так сказать. В остальном, тут на любителя, если там копейки считают, то можно и пересесть, будет экономия, я особого смысла ...
Виталий
Форум Toyota RAV 4
Цитата:| Кому: сергей До этого был RAV4 2012 года, взял посвежее. Хочу заметить, что эта машина едет значительно тише, плавнее, управлять ей приятнее. Проходимость отличная, амортизация на 5+. Сама машина в этой комплектации стала больше, места в салоне прибавилось, но свободного пространства в гараже ...
Александр
Форум Mitsubishi Outlander
Приобрел данную модель где-то пол года назад. Поскольку часто люблю выбираться с семьей на природу, Mitsubishi Outlander постоянно проходил проверку на прочность. Знаете он меня покорил. По трассе расход топлива составляет всего 10 литров! а по городу 12! И это внедорожник! Друзья когда им говорю про ...
Medichi77
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Ниссан
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Регистрация авто по-новому. Что изменится?
Лучшие модели Ford, которые могли бы быть в России
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа Volkswagen Tiguan
Объявления о продаже Volkswagen Tiguan
Рейтинг по классам
Класс F
Aston Martin Rapide и еще 15 моделей
Класс B
FAW Vita и еще 85 моделей
Класс Купе спортивно-представительские
Aston Martin DBS и еще 25 моделей
Класс Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 27 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Пять популярных кроссоверов за 2 млн рублей
{{material_127215}}В ценовую нишу 2 млн рублей попадает сразу несколько SUV-моделей массового сегмента. Выбор у покупателей есть и он довольно широкий: японские, корейские или немецкие марки, бензиновый или дизельный двигатель, полный или передний привод. Тем интереснее посмотреть, какие кроссоверы пользовались в нынешнем году наибольшим спросом.Безоговорочным лидером сегмента стал Volkswagen Tiguan. За первые семь месяцев года на нем остановили свой выбор 19,1 тыс. россиян. Второе место заняла Toyota RAV4, которая разошлась тиражом 16,6 тыс. экземпляров. На третьей строчке расположился Mitsubishi Outlander  с показателем 12,8 тыс. проданных автомобилей. Замыкают пятерку Mazda CX-5 и Nissan X-Trail, продемонстрировавшие редкое «единодушие»: 11 227 и 11 225 проданных автомобилей соответственно.Средняя стоимость всех пяти моделей находится в диапазоне от 1,97 до 2,01 млн рублей. Не попал в рейтинг популярный кроссовер Skoda Kodiaq (12,9 тыс. экз.) поскольку его средневзвешенная цена выросла до 2,25 млн рублей. Примерно в указанную сумму (2,0 - 2,1 млн рублей) попадают еще несколько моделей: Kia Sorento (3,1 тыс. экз.), Mitsubishi Eclipse Cross (1,1 тыс. экз.), Subaru XV (576 экз.), Mini Countryman (569 экз.), Renault Koleos (340 экз.) и Jeep Renegade (117 экз.).
2019-08-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Самара Чебоксары Набережные Челны
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.