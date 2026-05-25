Почему кроссовер — не лучший выбор для города: пик популярности или маркетинговая ловушка?

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Мария Степанова

25 мая 2026, 13:23

Пять причин не спешить с покупкой кроссовера: скрытые минусы популярных моделей

Кроссоверы давно стали символом статуса и удобства, но их покупка может обернуться лишними расходами и разочарованием. Разбираемся, почему мода на такие автомобили не всегда совпадает с реальными потребностями, и какие варианты могут оказаться выгоднее именно сейчас.

Популярность кроссоверов в России достигла максимума: их выбирают по привычке, не задумываясь о плюсах и минусах. Однако за внешней универсальностью раскрываются нюансы, которые могут разочаровать владельца уже в первый год эксплуатации. Разберём пять основных причин, почему покупка кроссовера не всегда оправдана, особенно если большую часть времени автомобиль используется в городе.

Первая причина — переплата за внешний вид и маркетинг. Многие современные кроссоверы, такие как Haval F7x II, выделяются на фоне седанов и универсалов повышенной стоимостью. За те же деньги можно приобрести Skoda Octavia с более просторным салоном и лучшей динамикой. Основное отличие — высокая посадка и декоративные элементы, которые редко используются по назначению. В итоге покупатель платит до 30% сверху только за образ внедорожника, не получая преимуществ в повседневной эксплуатации.

Вторая причина — неэффективное использование внутреннего пространства. Дизайн с покатой крышей, как у BMW X4 или Mercedes-Benz GLC Coupe, делает автомобиль визуально массивным, но внутри пассажирам часто не хватает места для ног и головы. Багажник у таких моделей уступает объёму классических универсалов, имеет высокую погрузочную линию и низкую экономичность. Volkswagen Passat, например, предлагает больше полезного пространства по меньшей цене, что особенно важно для семейных поездок и перевозки вещей.

Третья причина — полный привод чаще формальность, чем реальная необходимость. У большинства кроссоверов он помогает только на скользкой дороге или снегу, но не рассчитан на серьёзное бездорожье. При этом за полный привод приходится доплачивать, увеличивается расход топлива и усложняется конструкция. Kia Sportage с полным приводом уступает по проходимости даже компактному Suzuki Jimny, который изначально создавался для сложных условий. Если вы не планируете регулярные выезды за пределы асфальта, переплата за полный привод выглядит неоправданной.

Четвёртая причина — управляемость и динамика уступают легковым моделям. Высокий центр тяжести приводит к большим кренам в поворотах, увеличивает тормозной путь и снижает удовольствие от вождения. Mazda 3 или BMW 3 серии за меньшие деньги обеспечивают более точное рулевое управление и лучшую динамику. Кроссовер — это всегда компромисс между практичностью и остротой руля.

Пятая причина — дополнительные расходы на топливо. Кроссоверы тяжелее и имеют худшую аэродинамику, что увеличивает расход топлива на 1–2 литра на 100 км. За год при пробеге 20 тысяч километров это выливается в ощутимую сумму. Кроме того, колёса большего диаметра, дорогие тормозные системы, обслуживание полного привода и повышенная стоимость страховки ведут к дополнительным расходам, которые редко учитывают при покупке.

Альтернативы кроссоверам сегодня выглядят более разумными. Для семьи и пассажиров подходят седаны и универсалы Toyota Camry или Skoda Octavia. Для перевозки вещей — универсалы Volkswagen Passat Variant или Lada Vesta SW. Для экономии топлива — переднеприводные Hyundai Elantra или Kia K5. Для удовольствия от вождения — компактные седаны и хэтчбеки. Минивэны, такие как Chrysler Pacifica или Toyota Venza, предоставляют больше места для большой семьи. Современные универсалы, например Volvo V60 или Skoda Octavia Combi, сочетают стиль, вместительность и доступную цену.

Существуют ситуации, когда кроссовер действительно оправдан: плохие дороги, необходимость высокого клиренса или удобная посадка для людей с ограничениями по здоровью. Кроме того, в регионах с тяжёлыми условиями эксплуатации может потребоваться полный привод. Но в большинстве случаев кроссоверы используются в городе, где их преимущества не раскрываются. Рациональный подход к выбору автомобиля позволяет сэкономить значительные средства и получить больше комфорта в повседневной жизни.

Упомянутые модели: Haval F7x (от 1 539 000 Р), Skoda Octavia (от 887 000 Р), BMW 3 (от 1 940 000 Р), KIA Sportage (от 1 434 900 Р), Toyota Camry (от 1 364 000 Р), Volkswagen Passat (от 1 629 000 Р), Mazda 3 (от 1 099 000 Р), Chrysler Pacifica (от 3 899 000 Р)
Упомянутые марки: Haval, Skoda, BMW, Mercedes, KIA, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Mazda, Chrysler
