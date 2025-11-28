Легендарный HEMI Dart: как Dodge и Hurst создали икону дрэг-рейсинга — что скрывает самый дикий маслкар

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

28 ноября 2025, 05:06

В 1968 году Dodge и Hurst выпустили уникальный HEMI Dart. Эта машина до сих пор поражает своей дерзостью. В 60-х Chrysler доминировал в дрэг-рейсинге. Как появился самый экстремальный маслкар Mopar? Почему он стал легендой? Узнайте подробности в нашем материале.

В конце 60-х годов американский автопром переживал настоящую революцию: производители соревновались за звание самого мощного и быстрого автомобиля. Именно в этот период Dodge совместно с Hurst решил создать нечто особенное — компактный, но невероятно агрессивный автомобиль, который до сих пор вызывает восхищение у поклонников маслкаров.

В 1968 году на свет появился HEMI Dart Super Stock — машина, которая буквально перевернула представление о возможностях серийных автомобилей для дрэг-рейсинга. В основе лежал обычный Dodge Dart, но инженеры полностью переработали его конструкцию, чтобы сделать максимально легким и быстрым. Кузов избавили от всего лишнего: убрали шумоизоляцию, тонкие стекла заменили на легкие аналоги, а некоторые панели сделали из стеклопластика. Все ради одной цели — максимального ускорения на четверти мили.

Главной изюминкой стал легендарный двигатель HEMI объемом 7 литров (426 кубических дюймов). Этот мотор уже был известен своими победами на треках, но в Dart его установка требовала настоящих инженерных подвигов. Под капотом едва хватало места, а мощность в 425 лошадиных сил по заводским данным на деле часто оказывалась еще выше. Благодаря этому Dart разгонялся до 100 км/ч менее чем за 4 секунды, а четверть мили преодолевал за 10 секунд — результат, который и сегодня впечатляет.

Но не только мотор делал этот автомобиль особенным. Dodge и Hurst оснастили его усиленной трансмиссией, специальной подвеской и гоночными шинами. В салоне — только самое необходимое: никаких излишеств, только приборы и руль. Даже сиденья были максимально легкими. Все ради того, чтобы все работало на победу.

HEMI Dart Super Stock выпускался ограниченным тиражом — всего около 80 экземпляров. Каждый автомобиль собирали вручную, и практически все они сразу отправлялись на дрэг-стрип. Эти машины не предназначались для обычных дорог: их покупали профессиональные гонщики, которые знали, как использовать весь потенциал легендарного HEMI.

Сегодня HEMI Dart 1968 года — настоящая икона среди коллекционеров и поклонников американских маслкаров. Его редкость, история и невероятные характеристики сделали его одним из самых желанных автомобилей эпохи. Даже спустя десятилетия этот Dodge остается символом безумной мощности и инженерного таланта, которое определило целую эпоху в автоспорте.

Упомянутые марки: Dodge, Chrysler
