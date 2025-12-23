Неожиданные проблемы и скрытые минусы популярной модели — опыт реальных водителей

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Элина Градова

23 декабря 2025, 11:58

Пять причин, почему Skoda Octavia второго поколения может разочаровать владельца

Пять причин, почему Skoda Octavia второго поколения может разочаровать владельца

Неожиданные проблемы и скрытые минусы популярной модели — опыт реальных водителей

Пять причин, почему Skoda Octavia второго поколения может разочаровать владельца

Владельцы делятся неожиданными сложностями эксплуатации. Модель вызывает споры среди автолюбителей. Некоторые плюсы не перекрывают минусы. Подробности - в материале.

Владельцы делятся неожиданными сложностями эксплуатации. Модель вызывает споры среди автолюбителей. Некоторые плюсы не перекрывают минусы. Подробности - в материале.

Skoda Octavia второго поколения долгое время считалась одним из самых практичных и востребованных автомобилей на российском рынке. Однако, как сообщает Quto, опыт эксплуатации этой модели у многих владельцев оказался не столь однозначным. Несмотря на вместительный багажник, удобный салон и проверенную связку двигателя 1.6 с автоматической коробкой, у машины обнаружились серьезные недостатки, которые не всегда видны на первый взгляд.

Многие водители, пересевшие на Octavia после других марок, отмечали, что первые впечатления были положительными. Однако со временем начали проявляться конструктивные просчеты. Например, владельцы ранних экземпляров жаловались на скрипы дверей, недостаточный дорожный просвет и неудобную посадку для задних пассажиров. Даже в более поздних версиях шумоизоляция оставалась слабым местом, а подвеска слишком остро реагировала на неровности, что делало поездки по плохим дорогам некомфортными.

Особое недовольство вызвала сборка на калужском заводе. Некоторые автомобилисты столкнулись с некачественной сваркой кузова, из-за чего вода попадала под шумоизоляцию и вызывала неприятный запах в салоне. Решение подобных проблем у официальных дилеров часто затягивалось, а качество ремонта оставляло желать лучшего.

Среди технических проблем чаще всего упоминался повышенный расход масла. Даже на относительно небольших пробегах мотор мог требовать доливки до трех литров масла между заменами. Официальные сервисы объясняли это «нормой», но владельцы не разделяли такого оптимизма. Замена поршневых колец редко помогала, а в некоторых случаях приходилось менять весь двигатель по гарантии.

Электроника также не отличалась надежностью. Встречались случаи выхода из строя стеклоподъемников, блока управления парктроником и датчиков подушек безопасности. Причиной часто становились недоработки при сборке, например, неправильно установленные жгуты проводки, из-за чего провода быстро сгнивали.

Коробка передач DSG7, установленная на некоторых версиях, доставила владельцам немало хлопот. Уже на небольших пробегах появлялись рывки и толчки при переключении передач, а ремонт обходился в значительную сумму. Даже после замены сцепления и мехатроника проблемы могли возвращаться.

Не обошлось и без нареканий к лакокрасочному покрытию. После зимы на кузове появлялись многочисленные сколы и пятна, что требовало регулярной подкраски. Владельцы отмечали, что качество окраски на калужских машинах заметно уступало чешским аналогам.

В результате многие автолюбители, столкнувшись с перечисленными трудностями, предпочли сменить марку. Несмотря на отдельные достоинства, Octavia второго поколения оставила у части владельцев ощущение недоработанности и разочарования.

Упомянутые модели: Skoda Octavia (от 887 000 Р)
Упомянутые марки: Skoda
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Шкода

Похожие материалы Шкода

Geely Monjaro Flagship SE выходит на российский рынок в эксклюзивной комплектации
Jaecoo J6 выходит на российский рынок с увеличенными размерами и новыми возможностями
Geely Okavango и Jetta VS7: сравнение семейных кроссоверов на российском рынке
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
Купе спортивно-представительские
Ferrari Daytona SP3 и еще 40 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ставропольский край Екатеринбург Петропавловск-Камчатский
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться