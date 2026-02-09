Сравниваем плюсы и минусы: почему подержанная Веста с гарантией может оказаться выгоднее новой Гранты

9 февраля 2026, 19:14
Пять причин выбрать подержанную Lada Vesta вместо новой Granta в 2026 году
В условиях роста цен на новые автомобили многие задумываются о покупке подержанных моделей с остаточной гарантией. Сравниваем ключевые параметры Lada Vesta и Granta, чтобы понять, какая из них действительно выгоднее для семей и тех, кто ценит комфорт и безопасность.
В 2026 году рынок новых автомобилей продолжает удивлять ценами: базовая Lada Granta официально стартует с отметки в 678 тысяч рублей, но на самом деле дилеры выставляют ценники от 750 тысяч и выше, до миллиона. За эти деньги сложно найти свежий автомобиль с гарантией, если не принимать во внимание вторичный рынок. Именно здесь появляется интересная альтернатива - подержанная Lada Vesta, которую можно приобрести с остаточной заводской гарантией и в более богатой комплектации.
Гарантия - главный козырь новых машин, но и на вторичке можно найти двухлетние Весты с еще действующей гарантией от непредвиденных поломок. В среднем за миллион рублей реально подобрать экземпляр с мотором 1.6 и механической коробкой передачи, где до окончания остается гарантия на год. Конечно, перед покупкой стоит провести тщательную проверку: скрученный пробег или вмешательство в агрегаты могут лишить права на бесплатный ремонт у дилера. Но если все честно, риски минимальны.
Семейные автомобили должны быть просторными и удобными для всех пассажиров. Granta, несмотря на популярность среди семей, уступает Весте по этому параметру. Во втором ряду Granta мало места, особенно втроем. Веста, хоть и относится к этому же классу, заметно просторнее: вдвоем сзади комфортно даже в дальней поездке, а в расширенных версиях пассажиры получают дополнительные опции - подогрев сидений, USB-порты, подлокотник, подстаканники и отдельный плафон освещения.
Ходовые качества — еще один аргумент в пользу Весты. Это первая массовая модель АвтоВАЗа с передней подвеской на подрамнике, что положительно сказалось на управляемости. Например, Веста ведет себя на дороге увереннее, чем Гранта: электроусилитель руля настроен лучше, поведение на повороте более собранное. Гранта же, хотя и неплохо справляется с плохими дорогами, не радует водителя связью и управлением.
Безопасность – важный критерий при выборе автомобиля. Современные Granta лишены ABS, а система встречается только в отдельных топовых комплектациях. Подушки безопасности — максимум две, и то не всегда. Веста уже в базовой версии оснащена ABS, ESP и фронтальными подушками, а в некоторых комплектациях - и боковыми. Кузов Веста при аварии работает эффективнее, чем у Гранты, который по сути является модернизацией старой Калины.
Трансмиссия – еще один фактор, который может стать решающим. Vesta выпускается не только с механикой, но и с роботизированной коробкой АМТ или вариатором Jatco, который идет в паре со 113-сильным мотором Renault. Такой вариант по ощущениям близок к иномарке. Granta же доступна только с механической коробкой, и автоматический вариант не предвидится. Для тех, кто ищет двухпедальную Ладу, выбор очевиден - только вторичный рынок и только Веста.
В итоге, автомобиль с пробегом Vesta с остаточной гарантией оказывается не просто альтернативой новой Granta. Для тех, кто ценит управляемость, комфорт и современные технологии, это более выгодный и безопасный вариант. При этом выбор всегда за покупателем: запах нового салона или уверенность в проверенном качестве и оснащении.
