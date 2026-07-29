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Автор: Мария Степанова

29 июля 2026, 07:57

Пять признаков, по которым инспекторы ГИБДД быстро выявляют водителей с похмелья

Пять признаков, по которым инспекторы ГИБДД быстро выявляют водителей с похмелья

ГАИшник рассказал, как они на раз-два вычисляют водителей, которые накануне «употребляли»

Пять признаков, по которым инспекторы ГИБДД быстро выявляют водителей с похмелья

Водители часто недооценивают последствия управления автомобилем с похмелья, не считая это нарушением. Однако инспекторы ГИБДД способны быстро определить таких водителей по ряду внешних признаков. Разбираемся, как это работает и чем грозит подобная беспечность.

Водители часто недооценивают последствия управления автомобилем с похмелья, не считая это нарушением. Однако инспекторы ГИБДД способны быстро определить таких водителей по ряду внешних признаков. Разбираемся, как это работает и чем грозит подобная беспечность.

Вопрос безопасности на дорогах остается актуальным для всех участников движения. Несмотря на строгий запрет на вождение в состоянии опьянения, многие автомобилисты ошибочно полагают, что после бурного вечера можно спокойно сидеть за рулем утром. Однако похмелье - это не просто неприятное самочувствие, а состояние, которое инспекторы ГИБДД рассматривают как опасное и приравнивают к алкогольному опьянению.

Опытные сотрудники дорожной полиции отмечают: распознать водителя с похмелья не составляет труда. Есть ряд признаков, которые сразу бросаются в глаза. Во-первых, характерный запах от водителя, который сохраняется даже при открытых окнах и попытках замаскировать его жвачкой или леденцом. Во-вторых, использование сильного парфюма или сигарет только усиливают запах.

Третий признак - дрожащие руки. Похмелье часто сопровождается нервным тремором, который сложно скрыть. Четвертый - внешний вид: покрасневшие глаза, усталый взгляд, неопрятная одежда и общая несобранность. Все это формирует у инспектора четкое впечатление о состоянии водителя.

Если у сотрудника ГИБДД возникло неожиданное подозрение, он начинает диалог с водителем, внимательно следит за реакцией и просит показать документы. В случае подтверждения предположения предлагает пройти алкотест. 

Интересно, что, по словам некоторых инспекторов, водители с похмелья обычно ведут себя спокойнее и реже вступают в конфликты, чем те, кто находится в состоянии явного опьянения. 

Похмелье отрицательно влияет на реакцию и координацию, даже если уровень алкоголя в крови минимален. В некоторых странах за вождение в таком состоянии предусмотрены такие же санкции, как и за управление автомобилем в состоянии опьянения. 

Практика показывает, что игнорирование риска может привести к серьезным последствиям - от штрафов до несчастных случаев. Как отмечают эксперты, лучше вызвать такси, если есть сомнения в своем состоянии, и дать организму время на восстановление. Кстати, опытные водители часто используют разные приемы для повышения безопасности на дороге, например, выбирают вторую передачу для старта в сложных условиях, как описано в материале о практических советах для сложных дорожных ситуаций .

Управление автомобилем с похмельем - это не только нарушение, но и реальная угроза для всех участников движения. Безопасность на дороге начинается с осознанного отношения к своему состоянию за рулем.

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