Проверь машину сейчас - сэкономишь деньги и нервы летом

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Дарья Климова

22 мая 2026, 14:41

Пять проверок для авто перед июньской жарой: что важно сделать заранее

Май - последний шанс подготовить автомобиль к лету без очередей и лишних трат. Эксперты объясняют, почему промедление грозит дорогим ремонтом, и какие пять пунктов нельзя игнорировать. Что советуют специалисты и как избежать типичных ошибок - подробности в материале.

В России лето часто приходит внезапно, и уже в июне сервисы переполнены машинами с одинаковыми жалобами: кондиционер не охлаждает, тормоза ведут себя странно, а под днищем слышны подозрительные звуки. Те, кто откладывает профилактику на последний момент, рискуют не только временем, но и кошельком - летом цены на ремонт и обслуживание традиционно растут, а очереди в сервисах растягиваются на недели. Именно поэтому май - оптимальный месяц для комплексной проверки автомобиля.

Первое, на что стоит обратить внимание - состояние днища. После зимы соль и реагенты продолжают разрушать металл, даже если машина выглядит чистой. Коррозия часто начинается в скрытых полостях, где ее не видно, и когда «жучки» появляются на поверхности, металл уже серьезно поврежден. Специалисты отмечают: обработку лучше делать на сухой машине, пока не начались дожди и жара. Экономить на антикоре не стоит - дешевые предложения обычно ограничиваются поверхностным опрыскиванием, которое смывается после пары ливней. Полноценная обработка занимает до восьми часов и включает снятие защиты, сушку, обработку очагов и нанесение состава в несколько слоев. Если машине больше четырех лет, заводская защита уже не справляется, и профилактика становится особенно актуальной.

Второй пункт - кондиционер. Многие водители уверены: если в мае из дефлекторов идет холодный воздух, значит, все в порядке. Но при +30 в пробке система может не справиться, особенно если за зиму часть фреона ушла через микротрещины. Недостаток хладагента приводит к перегреву компрессора и его поломке, а ремонт в сезон обойдется в разы дороже профилактики. Диагностика и заправка кондиционера с антибактериальной обработкой испарителя занимают чуть больше часа и стоят значительно дешевле, чем замена компрессора. Обращайте внимание на признаки: задержка включения холода, запах сырости, слабый обдув на холостых и постоянные щелчки муфты - все это сигналы к срочному визиту в сервис. Если под машиной появляется маслянистая жидкость, откладывать нельзя - это уже утечка масла из компрессора.

Третий момент - резина. Многие считают, что после переобувки в апреле можно забыть о шинах до осени. Однако возраст покрышек критичен: после пяти лет даже визуально целая резина теряет до трети сцепления, что особенно опасно на горячем асфальте. Дату выпуска легко найти на боковине - если шинам больше шести лет, их стоит заменить ради безопасности. Не забудьте проверить давление утром, пока резина холодная: после жары оно может вырасти, и неправильное давление увеличивает износ и тормозной путь.

Четвертый пункт - тормоза. Зимняя соль и влага ускоряют износ дисков и суппортов, а на поверхности появляются борозды и ржавчина. Если педаль стала длиннее или появилась пульсация при торможении, это может указывать на деформацию диска. Скрип при первом торможении утром - норма, но постоянный шум требует проверки. Тормозную жидкость рекомендуется менять раз в три года, но в российских условиях лучше проверять ее ежегодно: если содержание воды превышает 3%, возможны воздушные пробки и провал педали при длительном торможении.

Пятый пункт - аккумулятор. Вопреки распространенному мнению, большинство АКБ выходит из строя не зимой, а в летнюю жару: электролит закипает, пластины разрушаются, и батарея может внезапно «сесть» в самый неподходящий момент. Проверка нагрузочной вилкой занимает пару минут и часто проводится бесплатно. Особенно важно проверить батарею, если ей больше четырех лет. В июне сервисы перегружены, а в мае можно пройти комплексную диагностику за один визит.

В заключение стоит напомнить: антикор лучше делать первым, пока днище сухое, а кондиционер - до наступления жары. Проверка тормозов и резины - вопрос базовой безопасности, а аккумулятор можно протестировать попутно. Комплексное обслуживание в одном сервисе экономит время и снижает риск неожиданных поломок летом. По данным профильных специалистов, регулярная профилактика позволяет избежать до 70% типовых летних неисправностей и сэкономить значительные суммы на ремонте. Важно помнить: своевременная подготовка машины к жаре - это не только комфорт, но и безопасность на дороге.

Похожие материалы

