8 ноября 2017, 08:51

Пять раз не оплатил штраф – получил десять суток ареста

Немного немало 10 суток проведет под административным арестом житель Валдая (Новгородская область). Мужчина 5 раз превысил скорость, установленную правилами для движения, и все время уклонялся от уплаты штрафов.
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А дело было так… 25-летний парень отправился с малой родины в Великий Новгород и там занимался частным извозом. Причем, как отмечают в региональном Управлении Федеральной службы судебных приставов, штрафы ГИБДД он старался оплачивать своевременно, но не на этот раз.

В итоге по протоколу судебных приставов за неуплату в установленный срок по ст. 20.25 КоАП РФ произошло удвоение каждого из 500-рублевых штрафов гражданина В.. К общей сумме долга в 2 500 рублей добавилось еще 5 000 рублей, но и после этого молодой человек не посчитал необходимым платить за свою дорожную удаль.

Струхнул уроженец Валдая только тогда, когда получил очередную повестку о необходимости явки в Валдайский районный суд. Вместо очередного удвоения суммы гражданину В. Там  назначили наказание - по 2 суток ареста за каждый неоплаченный штраф. Парень никак не ожидал, что «эпопея» с незначительными, на его взгляд, нарушениями ПДД закончится решеткой, но незнание закона не освободило его от наказания.

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Пять раз не оплатил штраф – получил десять суток ареста
А дело было так… 25-летний парень отправился с малой родины в Великий Новгород и там занимался частным извозом. Причем, как отмечают в региональном Управлении Федеральной службы судебных приставов, штрафы ГИБДД он старался оплачивать своевременно, но не на этот раз.В итоге по протоколу судебных приставов за неуплату в установленный срок по ст. 20.25 КоАП РФ произошло удвоение каждого из 500-рублевых штрафов гражданина В.. К общей сумме долга в 2 500 рублей добавилось еще 5 000 рублей, но и после этого молодой человек не посчитал необходимым платить за свою дорожную удаль.Струхнул уроженец Валдая только тогда, когда получил очередную повестку о необходимости явки в Валдайский районный суд. Вместо очередного удвоения суммы гражданину В. Там  назначили наказание - по 2 суток ареста за каждый неоплаченный штраф. Парень никак не ожидал, что «эпопея» с незначительными, на его взгляд, нарушениями ПДД закончится решеткой, но незнание закона не освободило его от наказания.
2017-11-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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