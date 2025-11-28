Не только GT40: какие уникальные среднемоторные концепты Ford скрывались от публики

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

28 ноября 2025, 09:12

Пять редких среднемоторных прототипов Ford, о которых вы не слышали

Ford не ограничился только GT40 и RS200. Компания создавала уникальные среднемоторные прототипы, о которых мало кто знает. Эти машины были экспериментами, опередившими свое время. Почему они не попали на конвейер? Какие идеи инженеры воплощали в металле? Ответы удивят даже знатоков.

Ford создал не только знаменитые гоночные и серийные автомобили, но и ряд забытых среднемоторных прототипов. Изначально такая компоновка использовалась в автоспорте для лучшего распределения веса, а с 1960-х годов стала применяться в серийных спортивных автомобилях.

История началась с концепта Mustang I — функционального прототипа с алюминиевым кузовом и двигателем V4, который так и не пошел в серию. Затем инженеры экспериментировали с компоновкой на основе серийных моделей, создав прототип LID Mustang с двигателем Boss 429, смещенным к задней оси, чтобы улучшить управляемость.

Были и амбициозные попытки создать конкурента Corvette — прототипы Mach 2 с кузовами из стекловолокна и среднемоторной компоновкой. Несмотря на готовность к производству, руководство компании сочло их слишком экзотичными. В Европе же Ford разработал раллийный GT70 с двигателем V6, но из-за проблем с надежностью проект был закрыт. Эти прототипы остались яркими, но нереализованными страницами истории марки.

Как сообщает autoevolution, история среднемоторных прототипов Ford — это пример того, как смелые инженерные идеи могут опережать свое время. Многие из этих машин так и остались неизвестными широкой публике, но именно они позволили компании накопить уникальный опыт и подготовить почву для будущих успехов. Сегодня эти редкие прототипы представляют огромный интерес для коллекционеров и поклонников автомобильной истории, ведь каждый из них — это отдельная страница в летописи мирового автопрома.

Упомянутые марки: Ford
