Не только GT40: какие уникальные среднемоторные концепты Ford скрывались от публики

28 ноября 2025, 09:12
Пять редких среднемоторных прототипов Ford, о которых вы не слышали
Ford не ограничился только GT40 и RS200. Компания создавала уникальные среднемоторные прототипы, о которых мало кто знает. Эти машины были экспериментами, опередившими свое время. Почему они не попали на конвейер? Какие идеи инженеры воплощали в металле? Ответы удивят даже знатоков.
Как сообщает autoevolution, история среднемоторных прототипов Ford — это пример того, как смелые инженерные идеи могут опережать свое время. Многие из этих машин так и остались неизвестными широкой публике, но именно они позволили компании накопить уникальный опыт и подготовить почву для будущих успехов. Сегодня эти редкие прототипы представляют огромный интерес для коллекционеров и поклонников автомобильной истории, ведь каждый из них — это отдельная страница в летописи мирового автопрома.
