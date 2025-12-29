Топ-5 военных броневиков с рекордной скоростью — кто быстрее: Кадет или Тигр?

29 декабря 2025, 09:03
Пять самых быстрых бронеавтомобилей России — кто лидирует среди военных машин
Какие броневики способны разогнаться до 130 км/ч? В этом рейтинге собраны самые скоростные военные автомобили России. Неожиданные лидеры и интересные детали конструкции. Узнайте, кто оказался на вершине списка и почему.
В современном военном деле скорость бронеавтомобиля часто становится не просто технической характеристикой, а вопросом выживания экипажа. Чем быстрее машина способна уйти из-под удара, тем выше шансы на успех операции и сохранность личного состава. Сегодня максимальная скорость с полной массой — это уже не просто цифра в паспорте, а реальный показатель боеспособности.
В последние годы российские инженеры представили ряд новых броневиков, которые не только защищают, но и удивляют динамикой. Журнал За рулем собрал пять самых быстрых отечественных бронеавтомобилей, каждый из которых способен разогнаться минимум до 100 км/ч. Все участники рейтинга — полноприводные машины с колесной формулой 4×4, независимо от того, на какой платформе они построены.
Пятое место делят сразу два броневика — «Спартак» и «Феникс». Оба построены на базе грузовых агрегатов, что обеспечивает им выносливость и проходимость. «Спартак» создан на шасси Урал-53099 и оснащен шестицилиндровым дизелем ЯМЗ-536 объемом 6,65 литра. «Феникс» базируется на КАМАЗ-4350 и комплектуется мотором КАМАЗ-610.10-350 объемом 6,7 литра. Оба автомобиля способны развивать не менее 100 км/ч, что для тяжелых бронированных машин — весьма впечатляющий результат.
Четвертую строчку занимает «Буран» — защищенный автомобиль, разработанный в Нижнем Новгороде. В его основе лежит шасси ГАЗ-3308 «Садко», а под капотом трудится четырехцилиндровый дизель ЯМЗ-534 объемом 4,43 литра. Максимальная скорость «Бурана» достигает 105 км/ч, что позволяет ему быстро менять позиции и выполнять задачи в самых разных условиях.
Третье место достается легендарному «Тигру». Эта машина давно стала символом российских броневиков. Модификации Тигр-М СБМ-233114 и АСН-233115 собирают на Арзамасском машиностроительном заводе. В основе конструкции — прочная рама и сварной корпус из стальных бронелистов. Двигатель — тот же ЯМЗ-534, что и у «Бурана», но благодаря настройкам и конструкции шасси «Тигр» способен держать 110 км/ч на постоянной основе, а в пиковых ситуациях разгоняется до 120 км/ч.
Второе место занимает легкий броневик «Сармат-3». Эта машина разрабатывалась для десантников и спецподразделений, поэтому ее можно перевозить даже в грузовом отсеке вертолета Ми-8. В основе конструкции — отечественные детали, включая компоненты от полноприводных легковых автомобилей. Двигатель — дизель китайского производства, но вся остальная начинка — российская. «Сармат-3» способен разогнаться до 120 км/ч, что делает его одним из самых динамичных броневиков в стране.
Абсолютным лидером рейтинга становится «Кадет» — бронированный пикап, созданный на базе УАЗ Профи. Под капотом у него бензиновый двигатель ЗМЗ Про объемом 2,7 литра. Благодаря легкой конструкции и мощному мотору «Кадет» достигает максимальной скорости 130 км/ч. Это рекорд среди российских бронеавтомобилей, и пока никто не смог его превзойти.
Интересно, что большинство этих машин уже прошли испытания в реальных боевых условиях. При этом прослеживается четкая тенденция: чем легче броневик, тем выше его скорость. Однако если оценивать не только динамику, но и уровень защиты, вместимость и грузоподъемность, то на первых ролях оказываются более тяжелые модели — такие как «Спартак» и «Феникс». Они уступают в скорости, но выигрывают по другим важным параметрам.
Таким образом, российские производители продолжают совершенствовать свои разработки, сочетая защиту, мобильность и мощность. Каждый из представленных броневиков по-своему уникален и занимает свою нишу в армии. А борьба за звание самого быстрого военного автомобиля, похоже, только начинается.
Похожие материалы UAZ
-
29.12.2025, 12:42
CGI-визуализация Alfa Romeo Ferox превращает Stelvio в дерзкий внедорожник будущего
Alfa Romeo Stelvio уходит с рынка, но виртуальный Ferox удивляет новым взглядом на премиальный кроссовер. Дизайнеры кардинально изменили экстерьер, добавив внедорожные элементы. Неожиданные решения в деталях и смелый стиль интригуют поклонников марки. Каким мог бы быть Stelvio, если бы его создали для приключений?Читать далее
-
29.12.2025, 12:30
Ford F-150 PowerBoost показал невероятную скорость в гонке с конкурентами на четверть мили
Четыре популярных пикапа сошлись в захватывающем заезде на четверть мили. Испытания включали старт с хода и проверку максимальной скорости. Ford F-150 PowerBoost удивил результатом. Кто оказался быстрее - интрига сохраняется до конца. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
29.12.2025, 12:11
Jeep Grand Cherokee Trackhawk с 1800 л.с.: ускорение и рекорды на дрэг-стрипе
Jeep Grand Cherokee Trackhawk 2018 года получил серьезные доработки и теперь выдает 1800 л.с. Его динамика поражает даже опытных автолюбителей. Узнайте, насколько быстро этот внедорожник разгоняется на прямой. В материале - реальные замеры и впечатления от заезда.Читать далее
-
29.12.2025, 12:02
Какие новые автомобили выйдут в 2026 году в Европе и мире
В 2026 году мировые автопроизводители удивят множеством премьер. Электромобили займут ключевые позиции. Но и классические моторы не сдадут позиций. Ожидаются интересные новинки от Audi, BMW, VW, Porsche и других. Какие модели появятся — узнаете в нашем материале.Читать далее
-
29.12.2025, 10:18
Avatr 12 выходит на российский рынок с футуристическим дизайном и премиум-комфортом
Avatr 12 уже в России. Электрокар поражает внешностью и оснащением. Внутри - атмосфера космического корабля. Технологии и комфорт на новом уровне. Чем еще удивит премиальный фастбек - в нашем обзоре.Читать далее
-
29.12.2025, 09:25
Chery Tiggo 7 Pro Max и Haval Jolion: какой кроссовер тратит меньше топлива
Chery Tiggo 7 Pro Max и Haval Jolion обновились в 2025 году. Оба кроссовера обещают экономичность, но различия в моторах и коробках влияют на расход. Какой из них окажется выгоднее для ежедневных поездок? Ответ не так очевиден, как кажется.Читать далее
-
29.12.2025, 08:32
Chery Tiggo 4 против Renault Duster: какой кроссовер выбрать в 2025 году
Chery Tiggo 4 и Renault Duster - два популярных кроссовера в России. Мы разобрали их плюсы и минусы. Какой из них подойдет именно вам? Узнайте, что скрывают эти автомобили. Не спешите с выбором - детали могут удивить.Читать далее
-
29.12.2025, 07:56
Brabus Rocket 900 на базе Mercedes-AMG GT 63 S удивил ценой и мощностью
Brabus Rocket 900 на платформе Mercedes-AMG GT 63 S сочетает 900 л.с. и уникальный тюнинг. Стоимость автомобиля оказалась ниже, чем многие предполагали. В салоне - роскошь и индивидуальность. Подробности о редкой модели и ее особенностях - в нашем материале.Читать далее
-
29.12.2025, 07:31
Редкий «Москвич 412» 1974 года с минимальным пробегом продают за 25 миллионов рублей
В Иркутске выставлен на продажу уникальный «Москвич 412» 1974 года. Пробег - всего 12 тысяч километров. Состояние автомобиля практически идеальное. Цена вызывает удивление и вопросы. Почему владелец уверен, что авто будет только дорожать?Читать далее
-
29.12.2025, 07:02
Топ-10 китайских мотоциклов-клонов: как Поднебесная копирует мировые бренды
Китайские производители не перестают удивлять своими копиями известных мотоциклов. В этой подборке - самые интересные и необычные клоны, которые вызывают споры и улыбки. Почему китайцы продолжают копировать, и что из этого выходит? Узнайте, какие модели попали в топ-10 и чем они отличаются от оригиналов.Читать далее
