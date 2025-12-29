Топ-5 военных броневиков с рекордной скоростью — кто быстрее: Кадет или Тигр?

Пять самых быстрых бронеавтомобилей России — кто лидирует среди военных машин

Какие броневики способны разогнаться до 130 км/ч? В этом рейтинге собраны самые скоростные военные автомобили России. Неожиданные лидеры и интересные детали конструкции. Узнайте, кто оказался на вершине списка и почему.

В современном военном деле скорость бронеавтомобиля часто становится не просто технической характеристикой, а вопросом выживания экипажа. Чем быстрее машина способна уйти из-под удара, тем выше шансы на успех операции и сохранность личного состава. Сегодня максимальная скорость с полной массой — это уже не просто цифра в паспорте, а реальный показатель боеспособности.

В последние годы российские инженеры представили ряд новых броневиков, которые не только защищают, но и удивляют динамикой. Журнал За рулем собрал пять самых быстрых отечественных бронеавтомобилей, каждый из которых способен разогнаться минимум до 100 км/ч. Все участники рейтинга — полноприводные машины с колесной формулой 4×4, независимо от того, на какой платформе они построены.

Пятое место делят сразу два броневика — «Спартак» и «Феникс». Оба построены на базе грузовых агрегатов, что обеспечивает им выносливость и проходимость. «Спартак» создан на шасси Урал-53099 и оснащен шестицилиндровым дизелем ЯМЗ-536 объемом 6,65 литра. «Феникс» базируется на КАМАЗ-4350 и комплектуется мотором КАМАЗ-610.10-350 объемом 6,7 литра. Оба автомобиля способны развивать не менее 100 км/ч, что для тяжелых бронированных машин — весьма впечатляющий результат.

Четвертую строчку занимает «Буран» — защищенный автомобиль, разработанный в Нижнем Новгороде. В его основе лежит шасси ГАЗ-3308 «Садко», а под капотом трудится четырехцилиндровый дизель ЯМЗ-534 объемом 4,43 литра. Максимальная скорость «Бурана» достигает 105 км/ч, что позволяет ему быстро менять позиции и выполнять задачи в самых разных условиях.

Третье место достается легендарному «Тигру». Эта машина давно стала символом российских броневиков. Модификации Тигр-М СБМ-233114 и АСН-233115 собирают на Арзамасском машиностроительном заводе. В основе конструкции — прочная рама и сварной корпус из стальных бронелистов. Двигатель — тот же ЯМЗ-534, что и у «Бурана», но благодаря настройкам и конструкции шасси «Тигр» способен держать 110 км/ч на постоянной основе, а в пиковых ситуациях разгоняется до 120 км/ч.

Второе место занимает легкий броневик «Сармат-3». Эта машина разрабатывалась для десантников и спецподразделений, поэтому ее можно перевозить даже в грузовом отсеке вертолета Ми-8. В основе конструкции — отечественные детали, включая компоненты от полноприводных легковых автомобилей. Двигатель — дизель китайского производства, но вся остальная начинка — российская. «Сармат-3» способен разогнаться до 120 км/ч, что делает его одним из самых динамичных броневиков в стране.

Абсолютным лидером рейтинга становится «Кадет» — бронированный пикап, созданный на базе УАЗ Профи. Под капотом у него бензиновый двигатель ЗМЗ Про объемом 2,7 литра. Благодаря легкой конструкции и мощному мотору «Кадет» достигает максимальной скорости 130 км/ч. Это рекорд среди российских бронеавтомобилей, и пока никто не смог его превзойти.

Интересно, что большинство этих машин уже прошли испытания в реальных боевых условиях. При этом прослеживается четкая тенденция: чем легче броневик, тем выше его скорость. Однако если оценивать не только динамику, но и уровень защиты, вместимость и грузоподъемность, то на первых ролях оказываются более тяжелые модели — такие как «Спартак» и «Феникс». Они уступают в скорости, но выигрывают по другим важным параметрам.

Таким образом, российские производители продолжают совершенствовать свои разработки, сочетая защиту, мобильность и мощность. Каждый из представленных броневиков по-своему уникален и занимает свою нишу в армии. А борьба за звание самого быстрого военного автомобиля, похоже, только начинается.