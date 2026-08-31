Рейтинг бюджетных кроссоверов 2026 года — что предлагают новые российские бренды

Пять самых доступных кроссоверов 2026 года: цены, комплектации и нюансы рынка

В 2026 году российский рынок кроссоверов переживает заметные перемены: новые бренды, рост цен и смена лидеров. Эксперты выделили пятерку наиболее выгодных моделей, которые сочетают современное оснащение и доступную стоимость. Почему эти машины оказались в центре внимания - в нашем обзоре.

В 2026 году российский рынок кроссоверов переживает заметные перемены: новые бренды, рост цен и смена лидеров. Эксперты выделили пятерку наиболее выгодных моделей, которые сочетают современное оснащение и доступную стоимость. Почему эти машины оказались в центре внимания - в нашем обзоре.

Российский рынок кроссоверов в 2026 году оказался в центре масштабных изменений. Китайские автомобили стремительно развиваются под отечественными брендами, а стоимость даже самых простых версий продолжает расти. В этих условиях особое внимание привлекают модели, которые обеспечивают максимальное оснащение за минимальные деньги.

Лидером рейтинга стал «Москвич 3», который по сути является адаптацией JAC JS4 для российского рынка. Его базовая версия «Стандарт плюс Телематика» 2025 года оценивается от 1 952 000 рублей. За эти деньги покупатель получает 1,5-литровый турбомотор мощностью 136 л.с., механическую коробку передач, мультируль, климат-контроль, подогрев передних сидений и 17-дюймовые диски уже в стандартной комплектации.

Второе место занимает Tenet T4, выпускаемый в Калуге и являющийся аналогом Chery Tiggo 4. По цене от 2 039 000 рублей автомобиль оснащен атмосферным двигателем на 113 л.с., светодиодной оптикой, холодильником заднего вида и большим дисплеем медиасистемы. Такой набор делает модель особенно привлекательной для городской эксплуатации.

Третью строчку занимает Solaris HC — наследник популярного Hyundai Creta. После январского скачка цен минимальная комплектация Prime стоит 2 430 000 рублей. Несмотря на 1,6-литровый мотор мощностью 123 л.с., модель сохраняет популярность благодаря сбалансированному оснащению: кондиционеру, 8-дюймовому экрану с Apple CarPlay и узнаваемому дизайну.

Четвертое место досталось XCite X-Cross 7 от Lada, который можно найти со скидкой за 2 449 000 рублей. Эта модель построена на базе Chery Tiggo 7 Pro и комплектуется 1,5-литровым турбомотором (147 л.с.) с вариатором. В стандартном оснащении — 18-дюймовые диски, светодиодная оптика и шесть подушек безопасности.

Пятерку завершает Тенет T7, который неожиданно был объявлен лидерами продаж в феврале. За 2 735 000 рублей покупатель получает 150-сильный турбодвигатель с роботизированной коробкой, а также богатое оснащение даже в открытой версии: зимний пакет, бесключевой доступ и камеру с парктрониками.

Трансформация рынка кроссоверов в России идет рука об руку с ростом цен и появлением новых брендов. Как отмечают эксперты, многие автомобилисты пересматривают свои предпочтения, выбирая между привычными марками и новыми предложениями. Важно учитывать, что большинство моделей, представленных как российские, по сути, аналогичны китайским по технической части, что может повлиять на восприятие и дальнейшее обслуживание.

Российский рынок кроссоверов в 2026 году предложит широкий выбор для тех, кто ищет современный автомобиль с достойным оснащением по разумной цене. Однако при выборе важно учитывать не только стоимость, но и характеристики модели, особенности комплектации и перспективы обслуживания. Такая ситуация может привести к дальнейшему укреплению позиций новых брендов и постепенному изменению предпочтений покупателей.

Интересно, что подобные перемены в транспортной сфере происходят не только на автомобильном рынке. Например, в сегменте речных круизов также наблюдаются изменения и повышения уровня комфорта, как это видно на примере реновации теплохода класса «Премиум» . Это обуславливает общую тенденцию к модернизации и адаптации под новые запросы российских потребителей.