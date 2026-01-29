Какие полноприводные кроссоверы дешевле остальных в России и что они предлагают за свои деньги

29 января 2026, 20:18
Пять самых доступных кроссоверов с полным приводом: цены и комплектации 2026 года
Эксперты составили свежий рейтинг самых доступных кроссоверов с полным приводом на российском рынке. В подборке - модели с современными опциями, актуальными ценами и разными странами производства. Разбираемся, что предлагают эти автомобили и почему интерес к ним растет именно сейчас.
В условиях российской зимы и переменчивых цен спрос на кроссоверы с полным приводом продолжает расти. Для многих водителей это не просто вопрос, а реальная необходимость: уверенность на скользких трассах, проходимость на проселках и дополнительная безопасность. В 2026 году на рынке появилось сразу несколько моделей, способных удивить сочетанием цен и оснащения.
Лидером по доступности стал Haval Jolion в версии Elite. За 2 299 000 рублей покупатель получает не только полный привод, но и 1,5-литровый турбомотор на 150 л. с., а также семиступенчатую роботизированную коробку с мокрым сцеплением. В стандартном наборе - система помощи при спуске, светодиодные фары, кожаный мультифункциональный руль, подогрев, климат- и круиз-контроль, камера заднего вида и мультимедиа с 10-дюймовым сенсорным дисплеем. Jolion уверенно удерживает лидерство по соотношению цены и оснащения, что делает его привлекательным для прагматичных покупателей.
Вторую позицию занял Тенет Т4, который собирается на калужском заводе. Его стоимость стартует с отметки 2 390 000 рублей. Под капотом — 1,5-литровый турбомотор на 147 л. с., а в паре с ним работает семиступенчатая роботизированная коробка. В комплектации - система кругового обзора, климат- и круиз-контроль, зимний пакет, мультимедийная система с 10,25-дюймовым экраном, шесть динамиков и поддержка Apple CarPlay и Android Auto. Тенет T4 - отражение того, как локализация производства влияет на цену и доступность современных технологий.
Третье место досталось Chery Tiggo 7 Pro Max в комплектации Active. За 2 610 000 рублей покупатель получает авто с новым 1,6-литровым турбомотором на 150 л. с. и семиступенчатой роботизированной коробкой. Среди опций — расширенные системы безопасности, камера заднего вида с парктрониками, климат- и круиз-контроль, подогрев задних сидений, мультимедиа с 12,3-дюймовым экраном и восемью динамиками. Tiggo 7 Pro Max отличается превосходными характеристиками даже в классической версии, что редко встречается в этом сегменте.
Omoda C5, суббренд Chery, также попал в пятерку лидеров. Полноприводная версия стоит от 2 679 900 рублей и оснащена 1,6-литровым турбомотором на 150 л. с. и роботизированной коробкой. В списке опций - парктроники, камера заднего вида, беспроводная зарядка для смартфонов, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, медиасистема с 10,25-дюймовым люком, подогрев руля, передних сидений, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя. Уже известно, что в следующем году выйдет новое поколение Omoda C5, что может еще сильнее подогреть интерес к модели.
Пятерку замыкает Belgee X70 белорусской сборки. В комплектации Style за 2 700 990 рублей установлен 1,5-литровый бензиновый турбомотор на 150 л. с. и семиступенчатая преселективная коробка с постоянным сцеплением (для полноприводных версий). В стандартном оснащении - мультируль, фронтальные и фронтальные подушки безопасности, двухзонный климат-контроль, различные ободы и медиасистема с подогревом с 12,3-дюймовым люком и восемью динамиками. Belgee X70 - пример того, как белорусские производители могут конкурировать с китайскими брендами по оснащению и цене.
Ситуация на рынке кроссоверов с полным приводом в 2026 году показывает: конкуренция становится все жестче, а покупатели получают больше возможностей выбрать автомобиль под свои задачи и бюджет.
