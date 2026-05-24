Какие модели предлагают максимум оснащения за минимальные деньги - подробный разбор

Пять самых доступных российских кроссоверов: цены до 2,5 млн рублей

В России появились новые бюджетные кроссоверы. Эксперты выбрали пять самых доступных моделей. Узнайте, что входит в базовые комплектации. Сравните характеристики и цены.

Российский рынок автомобилей продолжает меняться, и отечественные производители активно реагируют на спрос в сегменте кроссоверов. Несмотря на доминирование китайских брендов, российские марки не уступают позиции и предлагают собственные решения для покупателей, ориентированных на доступность и современное оснащение.

В свежем обзоре издания Автоновости дня представлены пять кроссоверов, которые можно приобрести дешевле 2,5 млн рублей. Лидером рейтинга стал «Москвич 3» - его стоимость в базовой версии «Стандарт Плюс Телематика» начинается с 1 952 000 рублей. Автомобиль оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 136 л.с., механической коробкой передач и передним приводом. В стандартном наборе - электропривод и обогрев зеркал, 17-дюймовые литые диски, кожаный мульти-руль, люк с электроприводом, подогрев передних сидений, климат- и круиз-контроль, мультимедийная система с большим сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Следом идет Tenet T4, который предлагается по цене от 2 089 000 рублей. Эта модель оснащена атмосферным двигателем на 1,5 литра (113 л.с.), механической коробкой и передним приводом. В комплектацию входят светодиодная оптика, 16-дюймовые диски, подогрев зеркал, камера заднего вида с парктрониками, круиз-контроль, кондиционер и мультимедийная система с сенсорным дисплеем.

Третью позицию занимает Tenet T4L - более просторная версия T4, появившаяся на рынке в конце мая. Минимальная цена составляет 2 159 000 рублей с учетом скидки. Здесь установлен 1,5-литровый турбомотор на 147 л.с. и роботизированная трансмиссия с двумя мокрыми сцеплениями. В стандартном оснащении - камера заднего вида, кондиционер, четыре подушки безопасности, зимний пакет с подогревом всех сидений, руля, лобового стекла и форсунок, а также дистанционный запуск двигателя.

Четвертым в списке стал XCite X-Cross 7, построенный на базе популярного Chery Tiggo 7 Pro. Его стоимость начинается с 2 449 000 рублей, если учитывать действующую скидку. Автомобиль комплектуется 1,5-литровым турбомотором (147 л.с.) и вариатором. В базовой версии есть фронтальные и боковые подушки безопасности, светодиодная оптика, система контроля устойчивости, датчики давления в шинах, 18-дюймовые легкосплавные диски и мультимедийный комплекс с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Замыкает пятерку Solaris HC, который ранее был известен как Hyundai Creta. После повышения цен его базовая версия «Прайм» стоит от 2 500 000 рублей. Автомобиль оснащается 1,6-литровым атмосферным двигателем на 123 л.с., механической коробкой и передним приводом. В стандартном оснащении - стальные 16-дюймовые диски, мульти-руль, кондиционер, аудиосистема с четырьмя динамиками, 8-дюймовый сенсорный дисплей с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, две фронтальные подушки безопасности, ABS и система помощи при старте на подъеме.

Таким образом, российские производители продолжают предлагать конкурентоспособные кроссоверы с современным оснащением и привлекательной ценой. Покупатели могут выбрать подходящую модель, ориентируясь на свои потребности и бюджет.