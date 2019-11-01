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1 ноября 2019, 12:13

Пять самых крутых корчей Drift Expo

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Фото: Style on wheels
В минувшие выходные в Сокольниках любители управляемых заносов собрались на ежегодное мероприятие Drift Expo, приуроченное к закрытию сезона. Расскажем о пяти самых бескомпромиссных проектах российских дрифтеров.
Пять самых крутых корчей Drift Expo

Фото: Drift Expo

Пять самых крутых корчей Drift Expo

Фото: Drift Expo

Пять самых крутых корчей Drift Expo

Фото: Drift Expo

Пять самых крутых корчей Drift Expo

Фото: Drift Expo

Пять самых крутых корчей Drift Expo

Фото: Drift Expo

Пять самых крутых корчей Drift Expo
Пять самых крутых корчей Drift Expo
Пять самых крутых корчей Drift Expo
Пять самых крутых корчей Drift Expo
Пять самых крутых корчей Drift Expo
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Редакция портала 32cars.ru выбрала пять самых интересных дрифтовых автомобилей, представленных на Drift Expo в этом году. Первое место отдали самому узнаваемому «тазику» в России – боевому ВАЗ-2105 Федора Воробьева из команды Fresh Auto. Под радикально доработанным кузовом «пятерки» скрываются японские агрегаты – например, кастомная подвеска с деталями Nissan и 550-сильным двигатель Toyota. На втором месте – болид Никиты Шикова, построенный на базе Toyota GT86 еще в 2013 году. Зверски мощное (900 сил) купе максимально облегчили до 1 200 килограммов.

Третье место занимает отечественная Волга-3110, доработанная командой Pobeda Team. За основу взяли штатный мотор ЗМЗ, который газовские инженеры в начале 2000-х сами решили турбировать. Дрифтеры выкупили опытный образец и на его базе создали агрегат, который с родным блоком и ковкой выдавал более 300 «лошадей». Сейчас его форсировали до 400 л.с. С учетом тотально облегченного кузова и доработанной подвески получилась отличная машина для дрифта.

Монстр петербургской команды Evil Empire под названием Flanker F – абсолютно уникальный автомобиль. Его с нуля сконструировал гонщик Сергей Кабаргин: карбоновый кузов на алюминиевой раме и американский доработанный 7,6-литровый V8 LS. Замыкает список дрифтовая Lada Vesta Андрея Астапова, которая поменяла передний привод на задний, максимально сбросила вес и обзавелась «тойотовским» мотором 2JZ мощностью не менее 500 сил. Машина пока находится в стадии настройки и в сезоне-2020 должна показать себя с лучшей стороны.

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Пять самых крутых корчей Drift Expo
{{material_126618}}Редакция портала 32cars.ru выбрала пять самых интересных дрифтовых автомобилей, представленных на Drift Expo в этом году. Первое место отдали самому узнаваемому «тазику» в России – боевому ВАЗ-2105 Федора Воробьева из команды Fresh Auto. Под радикально доработанным кузовом «пятерки» скрываются японские агрегаты – например, кастомная подвеска с деталями Nissan и 550-сильным двигатель Toyota. На втором месте – болид Никиты Шикова, построенный на базе Toyota GT86 еще в 2013 году. Зверски мощное (900 сил) купе максимально облегчили до 1 200 килограммов.Третье место занимает отечественная Волга-3110, доработанная командой Pobeda Team. За основу взяли штатный мотор ЗМЗ, который газовские инженеры в начале 2000-х сами решили турбировать. Дрифтеры выкупили опытный образец и на его базе создали агрегат, который с родным блоком и ковкой выдавал более 300 «лошадей». Сейчас его форсировали до 400 л.с. С учетом тотально облегченного кузова и доработанной подвески получилась отличная машина для дрифта.Монстр петербургской команды Evil Empire под названием Flanker F – абсолютно уникальный автомобиль. Его с нуля сконструировал гонщик Сергей Кабаргин: карбоновый кузов на алюминиевой раме и американский доработанный 7,6-литровый V8 LS. Замыкает список дрифтовая Lada Vesta Андрея Астапова, которая поменяла передний привод на задний, максимально сбросила вес и обзавелась «тойотовским» мотором 2JZ мощностью не менее 500 сил. Машина пока находится в стадии настройки и в сезоне-2020 должна показать себя с лучшей стороны.
2019-11-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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