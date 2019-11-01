1 ноября 2019, 12:13
Пять самых крутых корчей Drift Expo
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Фото: Style on wheels
В минувшие выходные в Сокольниках любители управляемых заносов собрались на ежегодное мероприятие Drift Expo, приуроченное к закрытию сезона. Расскажем о пяти самых бескомпромиссных проектах российских дрифтеров.
Фото: Drift Expo
Фото: Drift Expo
Фото: Drift Expo
Фото: Drift Expo
Фото: Drift Expo
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Третье место занимает отечественная Волга-3110, доработанная командой Pobeda Team. За основу взяли штатный мотор ЗМЗ, который газовские инженеры в начале 2000-х сами решили турбировать. Дрифтеры выкупили опытный образец и на его базе создали агрегат, который с родным блоком и ковкой выдавал более 300 «лошадей». Сейчас его форсировали до 400 л.с. С учетом тотально облегченного кузова и доработанной подвески получилась отличная машина для дрифта.
Монстр петербургской команды Evil Empire под названием Flanker F – абсолютно уникальный автомобиль. Его с нуля сконструировал гонщик Сергей Кабаргин: карбоновый кузов на алюминиевой раме и американский доработанный 7,6-литровый V8 LS. Замыкает список дрифтовая Lada Vesta Андрея Астапова, которая поменяла передний привод на задний, максимально сбросила вес и обзавелась «тойотовским» мотором 2JZ мощностью не менее 500 сил. Машина пока находится в стадии настройки и в сезоне-2020 должна показать себя с лучшей стороны.
Комментарии
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